¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Û¼ã·î·òÌð¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ê¤É¤Ç£²ÅÀÄÉ²Ã¡Ä£¸²ó¤Þ¤Ç¤Ë£±£²°ÂÂÇ£±£±ÅÀ
¢¡¡Ö¥é¥°¥¶¥¹¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º£²£°£²£µ¡¡ÆüËÜ£Ö£Ó´Ú¹ñ¡×¡Ê£±£µÆü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬£²ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¡££±ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤Æ·Þ¤¨¤¿£¸²ó¡¢¹Åç¡¦¾®±à³¤ÅÍÆâÌî¼ê¤ÎÃ±ÂÇ¤È£²»Íµå¤ÇÌµ»àËþÎÝ¡£¤³¤³¤ÇÂåÂÇµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¼ã·î·òÌðÊá¼ê¤¬±¦Á°¤ËÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÌµ»àËþÎÝ¤ÇÂ³¤¯¹Åç¡¦º´¡¹ÌÚÂÙ¤ÎÆó¥´¥íÊ»»¦ÂÇ¤Î´Ö¤Ë£±ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡££¶¡¢£·²ó¤ÈÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿ÂÇÀþ¤¬½ªÈ×¤ËºÆ¤Ó³èµ¤¤Å¤¡¢£²ÅÀ¤ò²Ã¤¨¤¿¡£¤³¤Î²ó¤ò½ª¤¨¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÂÇÀþ¤Ï£±£²°ÂÂÇ£±£±ÅÀ¡£¥ê¡¼¥É¤ò£·ÅÀ¤Ë¹¤²¡¢À¾Éð¡¦Ê¿ÎÉ³¤ÇÏÅê¼ê¤¬£¹²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£