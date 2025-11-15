¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Û´üÂÔ¤Î¥ë¡¼¥¡¼¡¦À¾Àî»Ë¾Ì¤¬Â¸ºß´¶¸«¤»¤ë¡¡Î¾·³½é¥Ò¥Ã¥È¡õÆ±ÅÀÂÇ¡õ´éÌÌ¶á¤¯¤Ø¤Î»àµå¤â¥×¥ì¡¼·ÑÂ³
¡þ»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2025 ÆüËÜ-´Ú¹ñ(15Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à)
»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥í¥Ã¥Æ¤Î¥ë¡¼¥¡¼¡¦À¾Àî»Ë¾ÌÁª¼ê¤¬¡¢½éÀï¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
º£Âç²ñ¤ËÄÉ²Ã¾·½¸¤È¤Ê¤Ã¤¿À¾ÀîÁª¼ê¡£¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ø¤ÎÁª½Ð¤Ï¡¢Âç³ØÀ¸»þÂå¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿²¤½£Àï°ÊÍè¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö7ÈÖ¡¦¥ì¥Õ¥È¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÐ¤¹¤ë´Ú¹ñ¤ÎÀèÈ¯¥¯¥¡¥¯¡¦¥Ó¥óÅê¼ê¤Ï¡¢2²ó¤Þ¤Ç¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¡£2023Ç¯¤ÎWBC¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¹¥Åê¼êÁê¼ê¤ËÆüËÜÂÇÀþ¤ÏÂÇ¤Á¤¢¤°¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·3²ó¤ÎÀèÆ¬¤ÇÂÇÀÊ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿À¾ÀîÁª¼ê¤Ï¡¢»×¤¤ÀÚ¤ê¤Î¤è¤µ¤òÈ¯´ø¤·¡¢½éµå¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¤È¤é¤¨¤Þ¤¹¡£ÂÇµå¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¥é¥¤¥ÈÊý¸þ¤Ø¤Î¡¢Î¾¥Á¡¼¥àÄÌ¤¸¤Æ¤Î½é¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë4²ó¤Ë·Þ¤¨¤¿Âè2ÂÇÀÊ¤Ç¤ÏÆÀÅÀ¤Ë¹×¸¥¡£2¥¢¥¦¥È2¡¢3ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤Ç·Þ¤¨¤ë¤È¡¢2ÈÖ¼ê¤Î¥¤¡¦¥í¥¦¥óÅê¼ê¤Î½éµå¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¤È¤é¤¨¤Þ¤¹¡£ÂÇµå¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¥é¥¤¥ÈÊý¸þ¤ØÀª¤¤¤è¤¯Èô¤Ö2ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡£2Ï¢Â³ÃÆ¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É¤Ç¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥ÉÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î°ìÂÇ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢À¾ÀîÁª¼ê¤Ï¡Ö1ÂÇÀÊÌÜ¤â½éµå¤«¤é¿¶¤êÈ´¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢2ÂÇÀÊÌÜ¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¤¤¤¯¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤¿¡£¼ºÅÀÄ¾¸å¤Ë¤Ê¤ó¤È¤«ÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÀª¤¤¤Î¤Þ¤Þ¡¢µÕÅ¾¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À¾ÀîÁª¼ê¤ÏÂ³¤¯Âè3ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï»àµå¤òÍá¤Ó¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¹½¤¨¤¿¼ê¤ËÅö¤¿¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ´éÌÌ¶á¤¯¤ØÄ·¤ÍÊÖ¤Ã¤Æ¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÃÆ¤Èô¤Ð¤¹¤È¤¤¤¦¥Ò¥ä¥ê¤È¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£À¾ÀîÁª¼ê¤Ï°ì»þ¼£ÎÅ¤Ë²¼¤¬¤ë¤â¥×¥ì¡¼¤ò·ÑÂ³¡£¹¥ÁöÎÝ¤ä»Íµå¤òÁª¤Ö¤Ê¤É¤ÇÆÀÅÀ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ì¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£