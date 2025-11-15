¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Û´Ú¹ñ¤È¤Î½éÀï¤Ï2¥±¥¿ÆÀÅÀ¤ò¤¢¤²²÷¾¡¡ª¡¡ÀèÈ¯¡¦Á¾Ã«Î¶Ê¿¤Ï3²ó¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¡¡´ßÅÄ¹ÔÎÑ¤¬¾¡¤Á±Û¤·3¥é¥ó
¡þ»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2025 ÆüËÜ 11-4 ´Ú¹ñ(15Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à)
ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡¦»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï15Æü¡¢´Ú¹ñ¤È¤Î½éÀï¤ËÄ©¤ß¡¢ÂçÎÌÆÀÅÀ¤Ç²÷¾¡¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£
ÀèÈ¯¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬ÂåÉ½½éÀèÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿Á¾Ã«Î¶Ê¿Åê¼ê(¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹)¡£Íèµ¨MLBÄ©Àï¤ò¹µ¤¨¤ë¥½¥ó¡¦¥½¥ó¥à¥óÁª¼ê¤«¤é»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É¡¢3²ó¤Þ¤Ç1¿Í¤Î¥é¥ó¥Ê¡¼¤â½Ð¤µ¤Ê¤¤¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£
¹¥Åê¤ò±ç¸î¤·¤¿¤¤ÆüËÜÂÇÀþ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÂÐ¤¹¤ëÀèÈ¯¥¯¥¡¥¯¡¦¥Ó¥óÅê¼ê¤ÎÁ°¤Ë²÷²»¤Ê¤é¤º¡£3²ó¤Þ¤ÇÎ¾¥Á¡¼¥àÌµÆÀÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·4²ó¡¢2ÈÖ¼ê¡¦¿¹±ºÂçÊåÅê¼ê(¹Åç)¤¬ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢¤³¤³¤«¤é2¼ÔÏ¢Â³ÃÆ¤òÈïÃÆ¡£3ÅÀ¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤³¤«¤é»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÏÈ¿·â¡£ÀèÀ©¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤Ë1¥¢¥¦¥È2¡¢3ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ò¤Ä¤«¤à¤È¡¢ËÒ½¨¸çÁª¼ê(DeNA)¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ç¥¯¥¡¥¯¡¦¥Ó¥óÅê¼ê¤ò¥Þ¥¦¥ó¥É¤«¤é²¼¤í¤¹¤È¡¢2¥¢¥¦¥È2¡¢3ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤Ç¤Ï¥ë¡¼¥¡¼¡¦À¾Àî»Ë¾ÌÁª¼ê¤¬ÌöÆ°¡£2ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼2ÎÝÂÇ¤ÇÂ¨ºÂ¤ËÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¯5²ó¤Ë¤âÆüËÜÂÇÀþ¤ÎÀª¤¤¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»Íµå¤È¥Ò¥Ã¥È¤Ç¥Î¡¼¥¢¥¦¥È1¡¢2ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤È¡¢ÂåÂÇ¡¦´ßÅÄ¹ÔÎÑÁª¼ê(µð¿Í)¤¬¾¡¤Á±Û¤·3¥é¥ó¤òÊü¤Á¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤â¥Ò¥Ã¥È¤ä»Í»àµå¤ÇÌµ»àËþÎÝ¤ò¤Ä¤«¤à¤È¡¢ºäËÜÀ¿»ÖÏºÁª¼ê(ºå¿À)¤È¥ë¡¼¥¡¼¡¦º´¡¹ÌÚÂÙÁª¼ê(¹Åç)¤¬¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Á¡¢¤³¤Î²ó°ìµó6ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
8²ó¤Ë¤Ï¥¨¥é¡¼¤âÍí¤ß1ÅÀ¤ò¼º¤¦¤â¡¢Î¢¤ËºÆ¤ÓÂÇÀþ¤¬ÌöÆ°¡£¼ã·î·òÌðÁª¼ê¤¬¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¤Ç2ÅÀ¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£»î¹ç¤ò½ª¤¨¤Æ¤Ï¡¢WBC¤Î1¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤âÂÐÀïÍ½Äê¤Î´Ú¹ñ¤òÁê¼ê¤Ë¡Ö11-4¡×¤Î²÷¾¡¡£WBC¤òÍèÇ¯¤Î3·î¤Ë¹µ¤¨¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ê¥¤¥ó¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ªÍâ16Æü¤Ë¤Ï2ÀïÌÜ¤¬¼Â»Ü¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÀèÈ¯¤ÏÃæÆü¤Î¥ë¡¼¥¡¼¡¦¶â´ÝÌ´ÅÍÅê¼ê¤Ç¤¹¡£