¾ùÅÏ²ñ¤Ç¸«¤«¤±¤¿¥Ü¥µ¥Ü¥µ¤ÇÌÓ¶Ì¤À¤é¤±¤Î»ÒÇ¡£³ú¤ßÊÊ¤¬·ã¤·¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ê¤«¤Ê¤«°ú¤¼è¤ê¼ê¤¬¤Ê¤¯¡¢¡ÖÃ±¿È¼Ô¤Ç¤âOK¡×¤ÈÎ¤¿Æ¾ò·ï¤ò¤æ¤ë¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤³¤È¤Ç°ú¤¼è¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÉ®Ë·¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¹õÇ¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â±öÂÐ±þ¤ÇÁÇ¤Ãµ¤¤Ê¤¤¡£ÌîÀ¸¤òËº¤ì¤Æ²û¤¤¤Æ¤¯¤ëÍÍ»Ò¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Þ¤À¼í¤ê¤ÎÎý½¬¤ËÍ¾Ç°¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÇÄÞ¤òÎ©¤Æ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¡£º£²ó¤Ï¡¢X¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤ÎÉ®Ë·Æüµ¤µ¤ó(@720yushin)¤Î¡Ø¤¦¤Á¤ÎÇ¤ÏÍÍ»Ò¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡£¡Ù¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÁÏºî¤Î¤¤Ã¤«¤±¤äÉ®Ë·¤¯¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
²û¤«¤Ê¤¤Ç¡ÖÉ®Ë·¡×¤ÎÉáÃÊ¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ï¡¢ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤ÅÀ¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤Î°ì¤Ä¤¬¡Ö¤´ÈÓ¤ÎºÅÂ¥¤ò¤·¤Ê¤¤¡×¤³¤È¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤ª»®¤òÃÖ¤¤¤Æ¤â¤¹¤°¤Ë¤Ïµ¤¤Å¤«¤º¡¢¾¯¤·¤·¤Æ¤«¤é¡Ö¤ª¡©¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿É÷¾ð¤Ç¤Ä¤Ä¤¯¤«¤é¤À¡£Æüµ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö»ô¤¤¼ç¤¬¤¯¤ì¤¿¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬¸«¤Ä¤±¤¿¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀá¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Àä¿©¤ÎºÝ¤â»ô¤¤¼ç¤ÏÀ©ºÛ¤òÌÈ¤ì¤¿¤ÈÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢É®Ë·¤ÏÀµÌÌ¤«¤é¸«¤ë¤È¥Ò¥²¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡£ÄÌ¾ï»ÅÍÍ¤Ç¥Ò¥²¤ò¸å¤íÂ¦¤Ë¼ýÇ¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¤ÇÄ´¤Ù¤ë¤È¡¢Ç¤Î¥Ò¥²¤¬¸å¤íÂ¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡Ö¶²ÉÝ¡×¤ä¡Ö·Ù²ü¡×¤ò¼¨¤¹¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÌµÍý¤ä¤ê¥Ò¥²¤òÌá¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢Ç¤Îââ»ý¤À¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ë³ú¤ß¤Ä¤«¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤ª¤â¤Á¤ã¤òº¹¤·½Ð¤¹¤È¥Ô¥¡¼¥ó¤ÈÁ°¤ËÌá¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¢£¡Ö¸·¤·¤¤·³¿Í¤ß¤¿¤¤¡×¤Î°¦Ç¤Ë¼ä¤·¤µ¤È¸ÍÏÇ¤¤¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¤¯¤ÆÉÁ¤»Ï¤á¤¿Æüµ
É®Ë·¤¯¤ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ÈÇ¯Îð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö¾ùÅÏ²ñ¤Ç¸«¤«¤±¤¿¥Ü¥µ¥Ü¥µ¤ÎÌÓ¶Ì¤¬É®Ë·¤Ç¤·¤¿¡£²ø²æ¤ò¤·¤Æ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÎ¢¤Ë¤¤¤ë¤È¤³¤í¤òÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£³ú¤ßÊÊ¤¬·ã¤·¤¯¡¢»ÒÇ¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«Î¤¿Æ¤¬·è¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦É®Ë·¤¯¤ó¤Ï¡¢¸½ºß1ºÐÈ¾¤À¡£
¡ÖÉ®Ë·Æüµ¡×¤òÉÁ¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â±öÂÐ±þ¤Ç¼ä¤·¤µ¤È¸ÍÏÇ¤¤¤ò²¿¤«¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤¿¤¯¤ÆÉÁ¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£¡Ö¿Í´Ö¤Ë¥´¥í¥´¥í¤¹¤ê¤¹¤ê¤·¤¿¤ê¡¢¤½¤Ð¤ÇÍÏ¤±¤ë¤è¤¦¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇ¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¡¢¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤è¤½¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë²û¤¤¤Æ¤ë¤ó¤À¡¼¡ª¡Ù¤ÈÌå¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÀµÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
²û¤«¤Ê¤¤Ç¤ÈÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÉ®Ë·¤¯¤ó¤ÎÀ³Ê¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢¡Ö´Å¤¨¤Ê¤¤¡¢Éï¤Ç¤µ¤»¤Ê¤¤¡¢¤è¤¯³ú¤à¡¢¼í¤ê¤ÎÎý½¬¤ËÍ¾Ç°¤¬¤Ê¤¤¡£¸·¤·¤¤·³¿Í¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢¡Ö¿²µ¯¤¤À¤±¤ÏµÛ¤¤ÊÊ¤¬½Ð¤Æ¡¢»ÒÇ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£Áá¤¯¤ËÊìÇ¤ÈÎ¥¤ì¤¿¤¿¤á¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡×¤È¡¢»þÀÞ¸«¤»¤ë²Ä°¦¤é¤·¤¤°ìÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¤¿¡£
Ì¡²è¤òÉÁ¤¯¤¦¤¨¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö°¦¤é¤·¤¤´éÎ©¤Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ÉÆ°¤¤È¤«¤¬¤È¤Ü¤±¤Æ¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯ºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
É®Ë·¤¯¤ó¤È¤ÎÀ¸³è¤Ç¡Ö¾Ð¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦É®Ë·Æüµ¤µ¤ó¡£¤¿¤È¤¨²û¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¡¢É®Ë·¤¯¤ó¤ò°¦¤ª¤·¤à»Ñ¤¬Æüµ¤òÄÌ¤·¤Æ²¹¤«¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§É®Ë·Æüµ(720yushin)
