70ºÐ¤ÇÇ¯¼ý350Ëü±ß¡£Âà¿¦¸å¡¢½»Ì±ÀÇÈó²ÝÀÇÀ¤ÂÓ¤È¤Ê¤ë¤«75ºÐ¤Þ¤Ç·«¤ê²¼¤²¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤«ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹
Ï·¸å¤Î¤ª¶â¤äÀ¸³èÈñ¤¬Â¤ê¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ï·¸åÀ¸³è¤Î¼ýÆþ¤ÎÃì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡ÖÏ·ÎðÇ¯¶â¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤ÍÑ¸ì¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ó¤ÊÇ¯¶â½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Îµ¿Ìä¤ËÀìÌç²È¤¬²óÅú¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢·«¤ê²¼¤²¤¿Ç¯¶â¤ò°ì³ç¼õµë¤¹¤ë¤«¡¢75ºÐ¤Þ¤Ç·«¤ê²¼¤²¤ÆÇ¯¶â³Û¤òÁý¤ä¤¹¤«¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë70ºÐ¤ÎÊý¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ç¤¹¡£
¤É¤Á¤é¤ÎÁªÂò¤¬ÍÍø¤«ÌÂ¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢Ê¿¶Ñ¼÷Ì¿¤òÁ°Äó¤ËÇ¯¶â¤ÎÁí¼õµë³Û¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤ë¤Ê¤É¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ÇÈ½ÃÇºàÎÁ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢§Ç¯¶â³Û¤Î¸«¹þ¤ß¡Ê³µ»»¡Ë
¡¦65ºÐ¼õµë¡§Ìó152Ëü±ß¡¿Ç¯
¡¦70ºÐ¼õµë¡§Ìó198Ëü±ß¡¿Ç¯
¡¦75ºÐ¼õµë¡§Ìó280Ëü±ß¡¿Ç¯
¢¨Ç¯¶â³Û¤Ï¡¢75ºÐ»þÅÀ¤Ç¤Î¼õµë¸«¹þ¤ß³Û¡ÊÌó280Ëü±ß¡Ë¤ò´ð½à¤Ë¡¢·«¤ê²¼¤²Î¨¤ò¤â¤È¤ËÉ®¼Ô¤¬³µ»»¤·¤¿»²¹ÍÃÍ¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¼õµë³Û¤Ï¡¢²ÃÆþ¾õ¶·¤äÇ¯¶âµÏ¿¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ºß¿¦Äê»þ²þÄê¤äºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶â¡ÊÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë´Ø¤ï¤ëÀ©ÅÙ¡Ë¤ÏËÜ»î»»¤Ë¤Ï´Þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¼õ¤±¼è¤êÊý¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÁªÂò»è¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÁªÂò»è¡¡§65ºÐ¤«¤é¤Î5Ç¯Ê¬¤ò°ì³ç¼õµë¤¹¤ë
65ºÐ¤«¤é¤Î5Ç¯Ê¬¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¼õ¤±¼è¤ë¤È¡¢Ìó760Ëü±ß¤Î»ñ¶â¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£À¸³è¤Î°Â¿´´¶¤ÏÁý¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢³ÆÇ¯¤ËÊ¬¤±¤Æ¿½¹ð¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢½êÆÀÀÇ¡¦½»Ì±ÀÇ¤ÎÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤ëÅÀ¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£°åÎÅÈñ¤ä²ð¸îÊÝ¸±ÎÁ¤Î¼«¸ÊÉéÃ´³ä¹ç¤Ë¤â±Æ¶Á¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢65ºÐ¤«¤é¼õµë¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÇ¯¶â³Û¤Î¸«¹þ¤ß¡Ê³µ»»¡Ë¤ÏÌó152Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¡¢º£¸åÂà¿¦¤·Ç¯¶â¼ýÆþ¤Î¤ß¤Ç¤¢¤ì¤Ð½»Ì±ÀÇÈó²ÝÀÇÀ¤ÂÓ¤Ë³ºÅö¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨ÀÇ³Û¤ä²ÝÀÇÈ½Äê¤Ï¼«¼£ÂÎ¤äÀÇÌ³½ð¤Ê¤É¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÁªÂò»è¢¡§75ºÐ¤Þ¤Ç·«¤ê²¼¤²¼õµë
Ç¯¶â³Û¤¬ÂçÉý¤ËÁý¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Ä¹À¸¤¥ê¥¹¥¯¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤È¤·¤ÆÍ¸ú¤Ç¤¹¡£75ºÐ¤ÎÅÓÃæ¤Ç¼õµë³«»Ï¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÆ¯¤¯¤«¡×¤È¡Ö¤¤¤Ä¤«¤é¼õµë¤¹¤ë¤«¡×¤òÏ¢Æ°¤µ¤»¤ëÀß·×¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Í¤ó¤¤ó¥Í¥Ã¥È¤Ç³ÆÇ¯Îð¤Î¼õµë³Û¤ò»î»»¤·¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤Ë¤è¤ê¡¢70ºÐÌ¤Ëþ¤Ç¤Ï°ìÄê¤Î¼ýÆþ¤¬¤¢¤ë¤ÈÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î°ìÉô¤¬»ÙµëÄä»ß¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢70ºÐ°Ê¾å¤Î´ü´Ö¤Ï¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢º£²ó¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤ÏÇ¯¶â³Û¤ÎÁý²Ã¤Ë±Æ¶Á¤·¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÁªÂò»è£¡§2¤Ä¤ÎÇ¯¶â¤Î¼õµë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÊ¬¤±¤ë
Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¡Ê¹ñÌ±Ç¯¶â¡Ë¤ÈÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ë¤Ï¡¢ÊÌ¡¹¤Ë¼õµë³«»Ï»þ´ü¤òÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤À¤±¤òÀè¤Ë¼õ¤±¼è¤ê¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ï75ºÐ¤Þ¤Ç·«¤ê²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç¯¶â¼ýÆþ¤òÄ´À°¤·¤Ê¤¬¤é¾Íè¤ÎÇ¯¶â³Û¤òÁý¤ä¤»¤Þ¤¹¡£
Æ¯¤¤Ê¤¬¤éÇ¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¸øÅªÇ¯¶âÅù¹µ½ü¡Ê65ºÐ°Ê¾å¤Ï110Ëü±ß¡Ë¤ÈµëÍ¿½êÆÀ¹µ½ü¤ÎÎ¾Êý¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢½êÆÀ¹µ½ü¤òºÇÂç¸Â¤Ë»È¤¨¤ëÀáÀÇ¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç¯¶â¤Î¼õ¤±¼è¤êÊý¤Ï¡¢ÀÇ¤äÊÝ¸±ÎÁ¡¢¾Íè¤ÎÀ¸³è»ñ¶â¤Ë±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡£ÌÂ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÆ¯¤¯¤«¡×¡Ö¤É¤ó¤ÊÊë¤é¤·¤òË¾¤à¤«¡×¤ò¼´¤Ë¡¢Ç¯¶â³Û¤äÈó²ÝÀÇ´ð½à¤ò»î»»¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÁªÂò»è¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
À©ÅÙ¤äÀÇ³Û¤Ï¸Ä¡¹¤Ë°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢»öÁ°ÁêÃÌ¤äÀìÌç²È¤Î½õ¸À¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
Ê¸¡§µþ¶Ë º´ÏÂÌî¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡Ë
FP¥ª¥Õ¥£¥¹ ¥ß¥é¥ÜÂåÉ½¡£CFP¡¢1µé¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°µ»Ç½»Î¡¢¹ñ²È»ñ³Ê¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Ê¤É¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Á¡¢¥Þ¥Í¡¼¥×¥é¥ó¤ÈÆ¯¤Êý¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¡¢20Ç¯°Ê¾å¡Ö²Ô¤°¡¦»È¤¦¡¦¼Ú¤ê¤ë¡¦Ãù¤á¤ë¡¦Áý¤ä¤¹¡×¤ò¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£FP¸þ¤±·ÑÂ³¸¦½¤¡¢¼Ò°÷¸þ¤±¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¡¦¥¥ã¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¦½¤¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëËµ¤éJ-FLECÇ§Äê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤·¤Æ·È¤ï¤ë¡£
