¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÛÂëÅÞ´¿´î¤Î¡ÖÍ¦¤¬¥Ð¥ì¤ë¡×¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡¡¹¥¼é¤¢¤ê¡ªÅ·°æÂÇ¤¢¤ê¡ª½é°ÂÂÇ¤¢¤ê¡ª¤Ç»ø¤Ç¤âÂ¸ºß´¶
¡¡¡þ¥é¥°¥¶¥¹¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2025Âè1Àï¡¡ÆüËÜ¡½´Ú¹ñ¡Ê2025Ç¯11·î15Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Î¶¯²½»î¹ç¡¢¡Ö¥é¥°¥¶¥¹¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2025¡×´Ú¹ñÀï¤¬15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ÌîÂ¼Í¦ÆâÌî¼ê¡Ê28¡Ë¤¬³èÌö¤·¤¿¡£
¡¡2²ó¤Ë¤Ï»°Í·´Ö¤Ø¤ÎÂÇµå¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¤·¡¢²ÚÎï¤Ë°ìÎÝ¤ØÁ÷µå¡£¹¥¼é¤Ç¥¢¥¦¥È¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢5²ó¤Ë¤ÏÅ·°æÄ¾·â¤Î°ìÂÇ¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢7²ó¤Ë¤Ïº¸Á°ÂÇ¤òÊü¤Ã¤ÆÀµ¿¿ÀµÌÃ¤Î¹ñºÝ»î¹ç½é°ÂÂÇ¡£2»Íµå¤â¤¢¤ê¡¢3ÅÙ¤Î½ÐÎÝ¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÌîÂ¼¤Î³èÌö¤Ë¡Ö¡ôÍ¦¤¬¥Ð¥ì¤ë¡×¤¬X¤Î¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡£¥·¡¼¥º¥óÃæ¤«¤éÌîÂ¼Í¦¤Î³èÌö¤ËÂÐ¤·¤Æ¾å¤¬¤ëÅê¹Æ¤¬¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤â¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤·¡¢ÂëÅÞ¤Î´¿´î¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤¿¡£
¡¡X¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¡Ä¥Ð¥ì¤¿¡×¡ÖÍ¦¤Á¤ã¤ó¥Ò¥Ã¥È¤¤¿¡¼¡¼¡¼¡×¡Öº£ÅÙ¤³¤½Í¦¤Á¤ã¤ó¤ÎÂåÉ½½é¥Ò¥Ã¥È¡ª¡×¡ÖÊ¡²¬¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï´ò¤·¤¤ÈáÌÄ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£