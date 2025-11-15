¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Îµ÷Î¥´¶¤Ï¡Ö¶á²á¤®¡×¡Ö¼ºÎé¡×¤Ê¤Î¤«¡© ³¤³°ºß½»ÆüËÜ¿Í¤¬³°¹ñ¿Í¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ä¡Ä
10·î31Æü¤Ë¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ·ÐºÑ¶¨ÎÏ²ñµÄ¡ÊAPEC¡Ë¼óÇ¾²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬¡¢¥Á¥ê¤Î¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥Ü¥ê¥Ã¥ÁÂçÅýÎÎ¤Î¸ª¤Ë¼ê¤òÅº¤¨¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤¤¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿±ÇÁü¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Öµ÷Î¥¤¬¶á²á¤®¤ë¡×¡Ö¼ºÎé¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÈãÈ½¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢É®¼Ô¤Ë¤Ï°ÛÊ¸²½Íý²ò¤Ë´ð¤Å¤¯¹âÅÙ¤ÊÈó¸À¸ì¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë±Ç¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤à¤·¤í¡¢Áê¼ê¤ÎÊ¸²½¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö¿ÈÂÎ¤Ç¸ì¤ë¡×³°¸ò¥»¥ó¥¹¤Î¸½¤ì¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛBGM¤âÏÃÂê¡¢¹â»Ô¼óÁê¤È¥Ü¥ê¥Ã¥ÁÂçÅýÎÎ
É®¼Ô¤Ï°ÛÊ¸²½¸òÎ®¤òÌÜÅª¤Ë¥Á¥êÎ±³Ø·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½ÐÈ¯Á°¤Î¥ª¥ê¥¨¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ê¤ËÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¤â¡¢ËË¤Ø¤Î¥¥¹¤ÏÎéµ·¤À¤«¤éÀäÂÐ¤Ë·ç¤«¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È»ØÆ³¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¶¯¤¯µ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Î¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤òµñ¤á¤Ð¡ÖÊÉ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÈóÍ§¹¥Åª¡×¤È¼õ¤±¼è¤é¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¸½ºß¶Ð¤á¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢Æ±Î½¤ÎÂ¿¤¯¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡¢¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ê¤É¥é¥Æ¥ó·Ï¸À¸ì·÷¤Î½Ð¿È¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¤â¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤ÏÆü¾ï¤Î°ìÉô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä«¤ÏËË¤Ø¤Î¥¥¹¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¸ò¤ï¤·¡¢»Å»ö¤¬½ª¤ï¤ë¤È¹ø¤Ë¼ê¤ò²ó¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö´èÄ¥¤Ã¤¿¤Í¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¹ç¤¦¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤ê¤ï¤±¥é¥Æ¥ó¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ç¤Ï¡¢Áê¼ê¤È¤Î¿ÈÂÎÅª¤Êµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤ë¤³¤È¤¬¿Æ¤·¤ß¤ä¿®Íê¡¢¥Á¡¼¥à¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤ÎÉ½¤ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿´Íý³Ø¼Ô¥¢¥ë¥Ð¡¼¥È¡¦¥á¥é¥Ó¥¢¥ó¤¬Äó¾§¤·¤¿¡¢¡È¿Í¤¬¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÁê¼ê¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ëÍ×ÁÇ¡É¤Î³ä¹ç¤ò¼¨¤·¤¿¡Ö7-38-55¥ë¡¼¥ë¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´¶¾ðÅÁÃ£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸ÀÍÕ¤¬Ã´¤¦³ä¹ç¤Ï¤ï¤º¤«7¡ó¡¢»Ä¤ê¤ÏÄ°³Ð¤«¤é¤Î¾ðÊó¡Ê38¡ó¡Ë¤È»ë³Ð¤«¤é¤Î¾ðÊó¡Ê55¡ó¡Ë¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿Í¤Ï¸ÀÍÕ°Ê¾å¤ËÂÖÅÙ¤äÊ·°Ïµ¤¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
É¹»³¤Î°ì³Ñ¤Ç¤¢¤ë¸À¸ì¾ðÊó¤è¤ê¤â¡¢¤½¤Î²¼¤Ë±£¤ì¤Æ¤¤¤ëÈó¸À¸ìÅª¤Ê¥µ¥¤¥ó¤ÎÊý¤¬¡¢¤è¤êÄ¾ÀÜÅª¤ËÁê¼ê¤ÎÀøºß°Õ¼±¤ËºîÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ä³°¸ò¤Î¾ì¤Ç¤Ï°®¼ê¤Î¶¯¤µ¤ä¾Ð´é¤Î½À¤é¤«¤µ¡¢¸ª¤Ø¤Î¥¿¥Ã¥Á¤È¤¤¤Ã¤¿ºÙ¤ä¤«¤Ê¤·¤°¤µ¤¬¡¢¹ñ±×¤ä¿®Íê´Ø·¸¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡ÖHugplomacy¡Ê¥Ï¥°³°¸ò¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÊúÍÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ÆÌ©¤µ¤ä¿®Íê¤ò¼¨¤¹¿ÈÂÎÅª¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò½Å»ë¤·¤¿³°¸ò¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥ª¥Ð¥Þ¸µÂçÅýÎÎ¤ä¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ¡¢¥¤¥ó¥É¤Î¥â¥Ç¥£¼óÁê¤Ê¤É¤¬ÍÑ¤¤¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢¸ÀÍÕ°Ê¾å¤Ë´¶¾ð¤òÅÁ¤¨¤ëÈó¸À¸ìÅª¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Î¥Ü¥Ç¥£¥é¥ó¥²¡¼¥¸¤Ï¥Ï¥°³°¸ò¤ÎÎ®¤ì¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤ÏÍ§¹¥¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¥é¥Æ¥ó¡¦À¾ÍÎ½ô¹ñ¤ÎÊ¸²½ÅªÇØ·Ê¤ò½½Ê¬¤ËÍý²ò¤·¤¿¾å¤Ç¤Î¹Ô°Ù¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Îã¤¨¤Ð¥ß¥·¥§¥ë¡¦¥ª¥Ð¥Þ¡ÊÅö»þ¡ËÂçÅýÎÎÉ×¿Í¤¬¡¢2009Ç¯¤Ë¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦¤Î¸ª¤Ë¼ê¤ò¤«¤±¤¿»þ¡¢¡Ö°®¼ê°Ê³°¤Ç½÷²¦¤Î¿ÈÂÎ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤Î¤Ï³°¸òµ·Îé°ãÈ¿¡×¤ÈÈãÈ½¤âµ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿ÀèÆü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬Å·¹ÄÊÅ²¼¤ËÌÌ²ñ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢Æ±»á¤¬ÊÅ²¼¤ÎÇØÃæ¤Ë¼ê¤òÅº¤¨¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤³¤È¤âSNS¤ÇµÄÏÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜÂ¦¤Ë¤Ï¡ÖÉÔÍÑ°Õ¤Ê¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤ÏÈò¤±¤ë¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦ÉÔÊ¸Î§¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¼õ¤±¼ê¤¬ÆüËÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¡¢¹ñÌ±¤Î´Ö¤Ç¡È¤¶¤ï¤Ä¤¡É¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¿¨¤ì¤ë³°¸ò¡×¤Ï¡¢Áê¼ê¤ÎÊ¸²½¤äÌò¿¦¡¢Ç¯Âå¡¢¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ®¸ù¤È±ê¾å¤Î¿¶¤ìÉý¤ÎÂç¤¤¤¡¢¹âÆñÅÙ¤Ê¥¹¥¥ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ëµ÷Î¥¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬Îéµ·¤È¤µ¤ì¤ë¹ñ¤ä¾ìÌÌ¤Ç¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢µ÷Î¥¤òµÍ¤á¤ë¤³¤È¤¬¹¥°õ¾Ý¤È¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ê¸²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖÅ¬ÀÚ¤Êµ÷Î¥¡×¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Î¤·¤°¤µ¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿Â¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤òÍý²ò¤·¤¿¾å¤Ç¤Î¡ÖËÝÌõ¤µ¤ì¤¿Îéµ·¡×¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ë¤â¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Èó¸À¸ì¤ÇÀ¤³¦¤ÈÂÐÏÃ¤Ç¤¤ë¼óÁê¤¬¸½¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¹Ô°Ù¤ò±é½Ð¤ÈÂª¤¨¤ë¤«¡¢Ê¸²½ÅªÃÎÀ¤ÈÂª¤¨¤ë¤«¨¡¨¡»ä¤¿¤Á¹ñÌ±¤Î´¶¼õÀ¤âÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Îµ»ö¤Î¼¹É®¼Ô¡§
¥é¥¤¥¸¥ó¥¬¡¼ ¿¿¼ù
¸µCA¤Î¥¹¥¤¥¹ºß½»¥é¥¤¥¿¡¼¡£ÆîÊÆÎ±³Ø¤ä¥Õ¥é¥¤¥È¤Î¹ç´Ö¤Î³¤³°Î¹¹Ô¤Ê¤É¡¢Â¿ÊýÌÌ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¹ñºÝ·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢³°¹ñ¿Í¤ÎÉÔ²Ä»×µÄ¤Ê¸ÀÆ°¤ä¡¢³°¤«¤é¸«¤ë¤È¼Â¤Ï¤ª¤â¤·¤í¤¤¹ñ¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥·¥ç¥Ã¥¯²òÀâµ»ö¤ò¼ç¤Ë¼¹É®¡£ÆüËÜ¸ì¡¦±Ñ¸ì¡¦¥É¥¤¥Ä¸ì¡¦¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤Î4¥«¹ñ¸ì¤òÏÃ¤¹¡£
(Ê¸:¥é¥¤¥¸¥ó¥¬¡¼ ¿¿¼ù)
¥Á¥ê¤Ç¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤òµñ¤à¤È¡ÖÈóÍ§¹¥Åª¡×¹â»Ô¼óÁê¤Î¡Öµ÷Î¥¤¬¶á²á¤®¤ë¡×·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼þ°Ï¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¿Í¤¿¤Á¤Ë°õ¾Ý¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö²¿¤¬ÌäÂê¤Ê¤Î¡©¡×¡ÖÉáÄÌ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¯¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
