ÇÑºà¤¬µðÂç¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼É÷¤Ë¡ª ¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤ÇÆüËÜ¥ë¡¼¥Ä¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤òÀ¸¤à¡Ö¤¿¤Ã¤¿1¿Í¡×¤ÎÌ´¹©¾ì
¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥¿¥«¥é¡Ê¸½¥¿¥«¥é¥È¥ß¡¼¡Ë¤¬1970Ç¯Âå¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥ß¥¯¥í¥Þ¥ó¡×¤ä¡Ö¥À¥¤¥¢¥¯¥í¥ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ò¥ë¡¼¥Ä¤Ë¡¢1984Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿ÊÑ¿È¥í¥Ü¥Ã¥È¡£¤¤¤Þ¤äÀ¤³¦Åª¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿ô¡¹¤Î¿Íµ¤¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¡¢ÇÑºà¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥í¥Ü¥Ã¥È¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÆîÀ¾Éô¥ª¥Ý¥ì¸©¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¯¥Ï¥ë¥¹¥»á¤Ç¤¹¡£
º£²ó¥×¥ì¥¹¥Ä¥¢¡¼¤ÇË¬¤ì¤¿¥ª¥Ý¥ì¸©¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢99ËÜ¤ÎÅã¤ò»ý¤Ä¥Û¥°¥ï¡¼¥Ä¾ë¤Î¤è¤¦¤ÊµÜÅÂ¡¢Ëª¥µ¥¦¥Ê¤ä²Ö¤ÎÆ»¤Ê¤É¡¢¸ÄÀÅª¤ÊÂÎ¸³¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò½ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÇÑºà¤«¤éºî¤é¤ì¤¿µðÂç¥í¥Ü¥Ã¥È¡£¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê´Ñ»¡¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª
¥¯¥Ï¥ë¥¹¥»á¤¬¼Î¤Æ¤Æ¤¢¤Ã¤¿¼Ö¤ÎÇÑºà¤Ê¤É¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¥í¥Ü¥Ã¥Èºî¤ê¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤Î¤Ï2012Ç¯¤Î¤³¤È¡£ºÇ½é¤Ï¼«Âð¥¬¥ì¡¼¥¸¤Ç¼ñÌ£¤È¤·¤Æ»Ï¤á¡¢¤½¤Î¸å2016Ç¯¤Ë¥â¥·¥å¥Ê¤ÎÂ¼¤Ë¹©Ë¼·ó¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ÛÆâ¤ÇÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¤Î¤¬µðÂç¤ÊºîÉÊ¤Î¿ô¡¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ï¹â¤µ3m¡¢½Å¤µ630kg¡¢À©ºî»þ´Ö¤Ï760»þ´Ö¤Ë¤âµÚ¤Ö¤â¤Î¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¡Ø¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼¡Ù¡Ø¥¦¥©¡¼¥ê¡¼¡Ù¡Ø¥¿¡¼¥ß¥Í¡¼¥¿¡¼¡Ù¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤ÎSF±Ç²è¤«¤é»É·ã¤ò¼õ¤±¤ÆÀ©ºî¤·¤¿ÇÑºà¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¥ß¥Ë¥ª¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê°¦ÕÈ¡Ê¤¢¤¤¤¤ç¤¦¡Ë¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤â¤¢¤Ã¤ÆÏÂ¤ß¤Þ¤¹¡£
ºàÎÁ¤ÏÁ´¤Æ¼«Æ°¼Ö¤Î¥¹¥¯¥é¥Ã¥×¤äÅ´¹ÝÇÑ´þÊª¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÉÊ¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¥¹¥¡¼ÈÄ¤Î¶â¶ñ¤äÆé¤Î¤Õ¤¿¤Ê¤É¡¢°Õ³°¤Ê¤â¤Î¤¬ºÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê´Ñ»¡¤¹¤ë¤È¡¢ÌÌÇò¤¤È¯¸«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÆÈÁÏÀ¤«¤é²áµî¤Ë¤Ï¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ä¥¹¥¿¡¼¥¦¥©¡¼¥º¤Î´Ø·¸¼Ô¤«¤é¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤Ï·úÃÛ´Ø·¸¤ÎËÜ¶È¤¬¤¢¤ê¡¢»Å»ö¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¤½¤Î¸å¡¢»Å»ö¤È¤·¤Æ¥í¥Ü¥Ã¥ÈÀ©ºî¤ÎÃíÊ¸¤â¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¤¤Þ¤Ï¥Ù¥ë¥®¡¼¤ä¥É¥Ð¥¤¤Ê¤É¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¹ñ³°¤«¤é¤Î°ÍÍê¤â¤¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£²Á³Ê¤ÏºîÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï¿ôËü¥æ¡¼¥í¡Ê¿ôÉ´Ëü±ß¡Ë¤Î¤â¤Î¤â¡ª
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥¯¥Ï¥ë¥¹¥»á¤Ï¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î°ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Ë¤Ï¡Ø¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼¡Ù3ºîÌÜ¤Ç¼ÂºÝ¤Ë»È¤ï¤ì¤¿ËÜÊª¤Î·õ¤ä¡¢¡Ø¥¿¡¼¥ß¥Í¡¼¥¿¡¼¡ÙT-800¤òÆ°¤«¤·¤¿¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ä¿åÁÇÇ³ÎÁÅÅÃÓ¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î¤Û¤«¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤ÎºîÉÊ¤ä¡¢LED¤ò»Å¹þ¤ó¤À¤êÆ°¤¤ä²»¤ò²Ã¤¨¤¿¤ê¤·¤¿¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ÊºîÉÊ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼èºà»þ¤Ï¥¯¥Ï¥ë¥¹¥»á¼«¤éºîÉÊ¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁÏºî¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÏºî¤Î¸¶ÅÀ¤Ï»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤éÇÑºà¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¹¥¤¤Ê¤³¤È¤À¤½¤¦¡£¼ñÌ£¤Ç»Ï¤á¤¿¥í¥Ü¥Ã¥Èºî¤ê¤¬¤¤¤Ä¤·¤«À¤³¦³ÆÃÏ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤òºî¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¼Â¤ËÌ´¤Î¤¢¤ëÏÃ¤Ç¤¹¡£
¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Ï2019Ç¯¤Ë¤Ï¥ª¥Ý¥ì¸©¤Î´Ñ¸÷¾¦ÉÊ¥³¥ó¥Ú¤Ç¡ÖºÇÍ¥½¨´Ñ¸÷¾¦ÉÊ¾Þ¡×¤ò³ÍÆÀ¡£¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¸¥ª¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Ë¡Ö¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Î´ñÀ×¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥Ü¥Ã¥È¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Î¤¹¤°¤½¤Ð¤Ë·ú¤Ä¥â¥·¥å¥Ê¾ë¤â¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£99ËÜ¤ÎÅã¤È365¤ÎÉô²°¤ò»ý¤Ä»Ñ¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÆ¸ÏÃ¤ÎÀ¤³¦¡£¥Í¥ª¥´¥·¥Ã¥¯¡¢¥Í¥ª¥Ð¥í¥Ã¥¯¡¢¥Í¥ª¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹¤¬º®ºß¤¹¤ëÀÞÃïÍÍ¼°¤Ç¡¢¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Û¥°¥ï¡¼¥Ä¾ë¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃÂê¤Ë¡£
¤â¤È¤â¤È¤Ï18À¤µª¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¼íÎÄÍÑÅ¡Âð¤Ç¡¢19À¤µªËö¤Ë²ÐºÒ¤Ç¾Æ¼º¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Åö»þ¤ÎÂçÉÙ¹ë¥Æ¥£¡¼¥ì¡á¥ô¥£¥ó¥¯¥é¡¼²È¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÆ·ú¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Àï¸å¤Ï¥½Ï¢·³¤ËÀÜ¼ý¤µ¤ì¡¢1960Ç¯Âå¤«¤é¤ÏÀº¿ÀÉÂ±¡¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¤Ï½¤Éü¤¬¿Ê¤ß¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤òÈ÷¤¨¤¿Çñ¤Þ¤ì¤ë¤ª¾ë¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆâÉô¤Ï¸«³Ø¤¬²ÄÇ½¡£¥ª¥Õ¥£¥¹¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿Éô²°¤Ë¤ÏÅö»þ¤Î¥Ô¥¢¥Î¤¬¸½Â¸¡£¤Û¤«¤Ë¥Á¥ã¥Ú¥ë¤Î¥¹¥Æ¥ó¥É¥°¥é¥¹¤ä¿Þ½ñ¼¼¤ÎËÜÃª¤Ê¤É¤âÅö»þ¤Î¤Þ¤ÞÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¼þ°Ï¤Ë¹¤¬¤ëÄí±à¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥©¥È¤Î»£±ÆÃÏ¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¾ë¤Ç¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥©¥È¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£
¼Â¤Ï¥â¥·¥å¥Ê¾ë°Ê³°¤Ë¤â¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¹ñÆâ¤Ë¤ÏÇñ¤Þ¤ì¤ë¤ª¾ë¤äµÜÅÂ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥ª¥Ý¥ì¶á¹Ù¤Î¥ô¥£¥¨¥¯¥·¥Ä¥§µÜÅÂ¤â¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿³°´Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊÎò»ËÅª·úÃÛ¡£¸½ºß¤Ï¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤È¤·¤Æ±Ä¶È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Í¥²í¤Êµ¤Ê¬¤Ç¿©»ö¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¼èºà»þ¤Ë¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤ÏÃÏ°è¤ÎÅÁÅýÎÁÍý¡£ÆüÍË¤ä½ËÆü¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë¥¹¡¼¥×¡Ö¥í¥¹¥¦¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÆÚÆù¤Î¥«¥Ä¥ì¥Ä¡¢½Õ¥¥ã¥Ù¥Ä¡¢¥Ý¥Æ¥È¤Ê¤É¡¢¤É¤ì¤â²ÈÄíÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ÎÎÁÍý¤Ç¤¹¡£µÜÅÂ¤Î¥¯¥é¥·¥«¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÈÁÇËÑ¤ÊÎÁÍý¤È¤¤¤¦°Õ³°À¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤·¤¿¡£
¥ª¥Ý¥ì¹Ù³°¤Ë¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÂÎ¸³¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬ÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÜËª¾ì¡Ö¥Ñ¥·¥¨¥«¡¦¥°¡¼¥Á¥ç¡×¤â¤½¤Î1¤Ä¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿·ò¹¯Ë¡¡Ö¥¢¥Ô¥»¥é¥Ô¡¼¡ÊËªÎÅË¡¡Ë¡×¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ô¥»¥é¥Ô¡¼¤È¤ÏËª¤ÎÁãÈ¢¤ò¾®²°¤Î²¼¤ËÀßÃÖ¤·¡¢¤½¤³¤«¤éÎ©¤Á¾å¤ë²¹¤«¤¤¶õµ¤¤ä¹á¤ê¡¢±©²»¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¸ÆµÛ´ï¤ÎÉÔÄ´¤ä¥¹¥È¥ì¥¹´ËÏÂ¤Ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤ËÌÚÂ¤¤Î¾®²°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Â¸µ¤ÎÁãÈ¢¤«¤é28¡Á30ÅÙ¤Î²¹¤«¤¤¶õµ¤¤¬¤¸¤ó¤ï¤ê¤ÈÎ®¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Á³¤ÎÎÏ¤ò¤Þ¤ë¤´¤ÈÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¡¢¤¤¤ï¤ÐËª¤Î¥µ¥¦¥Ê¡£½é¤á¤Æ¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ê°Â¤é¤®¤Ç¤·¤¿¡£
À¸»º¤·¤Æ¤¤¤ëËªÌª¤Î¼ïÎà¤âËÉÙ¤Ç¡¢¥¢¥«¥·¥¢¡¢ºÚ¤Î²Ö¡¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¡¢À»ÂÎÀá¡Ê¥³¡¼¥×¥¹¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡Ë¤Î»þ´ü¤ËË¬¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¥¶¥ì¥·¥§¡¦¥·¥í¥ó¥¹¥¥§¤Ê¤É¤ÎÂ¼¡¹¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¡Ö²Ö¤ÎÆ»¡×¤âÉ¬¸«¡£¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î²Ö¤Ó¤é¤ÇÆ»¤òËä¤á¿Ô¤¯¤¹¤³¤ÎÅÁÅý¤Ï¡¢¥æ¥Í¥¹¥³Ìµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤Ë¤âÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¼¿ÍÁí½Ð¤ÇÁáÄ«¤«¤é²Ö¤òÉß¤µÍ¤á¤ë¸÷·Ê¤äÀµÁõ¤·¤¿²ÈÂ²¤¬¸·¤«¤Ë¹Ô¿Ê¤¹¤ë»Ñ¤Ë¡¢¿¼¤¤¿®¶Ä¿´¤äÌ®¡¹¤È¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿Ê¸²½¤Î½Å¤ß¤ò´¶¤¸¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÂÎ¸³¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤Î¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥ª¥Ý¥ìÃÏÊý¡£¸ÄÀË¤«¤Ê³ÊÊÌ¤ÎÈóÆü¾ï´¶¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÀ¯ÉÜ´Ñ¸÷¶É
(Ê¸:¸Å²° ¹¾Èþ»Ò¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë)
¤½¤ó¤Ê¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿ô¡¹¤Î¿Íµ¤¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¡¢ÇÑºà¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥í¥Ü¥Ã¥È¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÆîÀ¾Éô¥ª¥Ý¥ì¸©¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¯¥Ï¥ë¥¹¥»á¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÇÑºà¤«¤éºî¤é¤ì¤¿µðÂç¥í¥Ü¥Ã¥È¡£¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê´Ñ»¡¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª
ÇÑºà¤¬¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼É÷¥í¥Ü¥Ã¥È¤ËÊÑ¿È¡ª
¥¯¥Ï¥ë¥¹¥»á¤¬¼Î¤Æ¤Æ¤¢¤Ã¤¿¼Ö¤ÎÇÑºà¤Ê¤É¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¥í¥Ü¥Ã¥Èºî¤ê¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤Î¤Ï2012Ç¯¤Î¤³¤È¡£ºÇ½é¤Ï¼«Âð¥¬¥ì¡¼¥¸¤Ç¼ñÌ£¤È¤·¤Æ»Ï¤á¡¢¤½¤Î¸å2016Ç¯¤Ë¥â¥·¥å¥Ê¤ÎÂ¼¤Ë¹©Ë¼·ó¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ÛÆâ¤ÇÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¤Î¤¬µðÂç¤ÊºîÉÊ¤Î¿ô¡¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ï¹â¤µ3m¡¢½Å¤µ630kg¡¢À©ºî»þ´Ö¤Ï760»þ´Ö¤Ë¤âµÚ¤Ö¤â¤Î¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¡Ø¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼¡Ù¡Ø¥¦¥©¡¼¥ê¡¼¡Ù¡Ø¥¿¡¼¥ß¥Í¡¼¥¿¡¼¡Ù¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤ÎSF±Ç²è¤«¤é»É·ã¤ò¼õ¤±¤ÆÀ©ºî¤·¤¿ÇÑºà¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¥ß¥Ë¥ª¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê°¦ÕÈ¡Ê¤¢¤¤¤¤ç¤¦¡Ë¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤â¤¢¤Ã¤ÆÏÂ¤ß¤Þ¤¹¡£
ºàÎÁ¤ÏÁ´¤Æ¼«Æ°¼Ö¤Î¥¹¥¯¥é¥Ã¥×¤äÅ´¹ÝÇÑ´þÊª¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÉÊ¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¥¹¥¡¼ÈÄ¤Î¶â¶ñ¤äÆé¤Î¤Õ¤¿¤Ê¤É¡¢°Õ³°¤Ê¤â¤Î¤¬ºÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê´Ñ»¡¤¹¤ë¤È¡¢ÌÌÇò¤¤È¯¸«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÆÈÁÏÀ¤«¤é²áµî¤Ë¤Ï¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ä¥¹¥¿¡¼¥¦¥©¡¼¥º¤Î´Ø·¸¼Ô¤«¤é¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤Ï·úÃÛ´Ø·¸¤ÎËÜ¶È¤¬¤¢¤ê¡¢»Å»ö¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¤½¤Î¸å¡¢»Å»ö¤È¤·¤Æ¥í¥Ü¥Ã¥ÈÀ©ºî¤ÎÃíÊ¸¤â¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¤¤Þ¤Ï¥Ù¥ë¥®¡¼¤ä¥É¥Ð¥¤¤Ê¤É¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¹ñ³°¤«¤é¤Î°ÍÍê¤â¤¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£²Á³Ê¤ÏºîÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï¿ôËü¥æ¡¼¥í¡Ê¿ôÉ´Ëü±ß¡Ë¤Î¤â¤Î¤â¡ª
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥¯¥Ï¥ë¥¹¥»á¤Ï¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î°ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Ë¤Ï¡Ø¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼¡Ù3ºîÌÜ¤Ç¼ÂºÝ¤Ë»È¤ï¤ì¤¿ËÜÊª¤Î·õ¤ä¡¢¡Ø¥¿¡¼¥ß¥Í¡¼¥¿¡¼¡ÙT-800¤òÆ°¤«¤·¤¿¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ä¿åÁÇÇ³ÎÁÅÅÃÓ¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î¤Û¤«¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤ÎºîÉÊ¤ä¡¢LED¤ò»Å¹þ¤ó¤À¤êÆ°¤¤ä²»¤ò²Ã¤¨¤¿¤ê¤·¤¿¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ÊºîÉÊ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼èºà»þ¤Ï¥¯¥Ï¥ë¥¹¥»á¼«¤éºîÉÊ¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁÏºî¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÏºî¤Î¸¶ÅÀ¤Ï»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤éÇÑºà¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¹¥¤¤Ê¤³¤È¤À¤½¤¦¡£¼ñÌ£¤Ç»Ï¤á¤¿¥í¥Ü¥Ã¥Èºî¤ê¤¬¤¤¤Ä¤·¤«À¤³¦³ÆÃÏ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤òºî¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¼Â¤ËÌ´¤Î¤¢¤ëÏÃ¤Ç¤¹¡£
¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Ï2019Ç¯¤Ë¤Ï¥ª¥Ý¥ì¸©¤Î´Ñ¸÷¾¦ÉÊ¥³¥ó¥Ú¤Ç¡ÖºÇÍ¥½¨´Ñ¸÷¾¦ÉÊ¾Þ¡×¤ò³ÍÆÀ¡£¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¸¥ª¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Ë¡Ö¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Î´ñÀ×¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤ë¤Ç¥Û¥°¥ï¡¼¥Ä¾ë¡ª 99ËÜ¤ÎÅã¤È365¤ÎÉô²°¤ò»ý¤ÄÇñ¤Þ¤ì¤ë¾ë
¥í¥Ü¥Ã¥È¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Î¤¹¤°¤½¤Ð¤Ë·ú¤Ä¥â¥·¥å¥Ê¾ë¤â¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£99ËÜ¤ÎÅã¤È365¤ÎÉô²°¤ò»ý¤Ä»Ñ¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÆ¸ÏÃ¤ÎÀ¤³¦¡£¥Í¥ª¥´¥·¥Ã¥¯¡¢¥Í¥ª¥Ð¥í¥Ã¥¯¡¢¥Í¥ª¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹¤¬º®ºß¤¹¤ëÀÞÃïÍÍ¼°¤Ç¡¢¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Û¥°¥ï¡¼¥Ä¾ë¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃÂê¤Ë¡£
¤â¤È¤â¤È¤Ï18À¤µª¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¼íÎÄÍÑÅ¡Âð¤Ç¡¢19À¤µªËö¤Ë²ÐºÒ¤Ç¾Æ¼º¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Åö»þ¤ÎÂçÉÙ¹ë¥Æ¥£¡¼¥ì¡á¥ô¥£¥ó¥¯¥é¡¼²È¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÆ·ú¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Àï¸å¤Ï¥½Ï¢·³¤ËÀÜ¼ý¤µ¤ì¡¢1960Ç¯Âå¤«¤é¤ÏÀº¿ÀÉÂ±¡¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¤Ï½¤Éü¤¬¿Ê¤ß¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤òÈ÷¤¨¤¿Çñ¤Þ¤ì¤ë¤ª¾ë¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆâÉô¤Ï¸«³Ø¤¬²ÄÇ½¡£¥ª¥Õ¥£¥¹¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿Éô²°¤Ë¤ÏÅö»þ¤Î¥Ô¥¢¥Î¤¬¸½Â¸¡£¤Û¤«¤Ë¥Á¥ã¥Ú¥ë¤Î¥¹¥Æ¥ó¥É¥°¥é¥¹¤ä¿Þ½ñ¼¼¤ÎËÜÃª¤Ê¤É¤âÅö»þ¤Î¤Þ¤ÞÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¼þ°Ï¤Ë¹¤¬¤ëÄí±à¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥©¥È¤Î»£±ÆÃÏ¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¾ë¤Ç¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥©¥È¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£
µÜÅÂ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ËËª¥µ¥¦¥Ê¡ª ¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤ë¸ÄÀÇÉ¥¹¥Ý¥Ã¥È
¼Â¤Ï¥â¥·¥å¥Ê¾ë°Ê³°¤Ë¤â¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¹ñÆâ¤Ë¤ÏÇñ¤Þ¤ì¤ë¤ª¾ë¤äµÜÅÂ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥ª¥Ý¥ì¶á¹Ù¤Î¥ô¥£¥¨¥¯¥·¥Ä¥§µÜÅÂ¤â¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿³°´Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊÎò»ËÅª·úÃÛ¡£¸½ºß¤Ï¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤È¤·¤Æ±Ä¶È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Í¥²í¤Êµ¤Ê¬¤Ç¿©»ö¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¼èºà»þ¤Ë¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤ÏÃÏ°è¤ÎÅÁÅýÎÁÍý¡£ÆüÍË¤ä½ËÆü¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë¥¹¡¼¥×¡Ö¥í¥¹¥¦¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÆÚÆù¤Î¥«¥Ä¥ì¥Ä¡¢½Õ¥¥ã¥Ù¥Ä¡¢¥Ý¥Æ¥È¤Ê¤É¡¢¤É¤ì¤â²ÈÄíÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ÎÎÁÍý¤Ç¤¹¡£µÜÅÂ¤Î¥¯¥é¥·¥«¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÈÁÇËÑ¤ÊÎÁÍý¤È¤¤¤¦°Õ³°À¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤·¤¿¡£
¥ª¥Ý¥ì¹Ù³°¤Ë¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÂÎ¸³¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬ÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÜËª¾ì¡Ö¥Ñ¥·¥¨¥«¡¦¥°¡¼¥Á¥ç¡×¤â¤½¤Î1¤Ä¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿·ò¹¯Ë¡¡Ö¥¢¥Ô¥»¥é¥Ô¡¼¡ÊËªÎÅË¡¡Ë¡×¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ô¥»¥é¥Ô¡¼¤È¤ÏËª¤ÎÁãÈ¢¤ò¾®²°¤Î²¼¤ËÀßÃÖ¤·¡¢¤½¤³¤«¤éÎ©¤Á¾å¤ë²¹¤«¤¤¶õµ¤¤ä¹á¤ê¡¢±©²»¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¸ÆµÛ´ï¤ÎÉÔÄ´¤ä¥¹¥È¥ì¥¹´ËÏÂ¤Ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤ËÌÚÂ¤¤Î¾®²°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Â¸µ¤ÎÁãÈ¢¤«¤é28¡Á30ÅÙ¤Î²¹¤«¤¤¶õµ¤¤¬¤¸¤ó¤ï¤ê¤ÈÎ®¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Á³¤ÎÎÏ¤ò¤Þ¤ë¤´¤ÈÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¡¢¤¤¤ï¤ÐËª¤Î¥µ¥¦¥Ê¡£½é¤á¤Æ¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ê°Â¤é¤®¤Ç¤·¤¿¡£
À¸»º¤·¤Æ¤¤¤ëËªÌª¤Î¼ïÎà¤âËÉÙ¤Ç¡¢¥¢¥«¥·¥¢¡¢ºÚ¤Î²Ö¡¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¡¢À»ÂÎÀá¡Ê¥³¡¼¥×¥¹¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡Ë¤Î»þ´ü¤ËË¬¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¥¶¥ì¥·¥§¡¦¥·¥í¥ó¥¹¥¥§¤Ê¤É¤ÎÂ¼¡¹¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¡Ö²Ö¤ÎÆ»¡×¤âÉ¬¸«¡£¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î²Ö¤Ó¤é¤ÇÆ»¤òËä¤á¿Ô¤¯¤¹¤³¤ÎÅÁÅý¤Ï¡¢¥æ¥Í¥¹¥³Ìµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤Ë¤âÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¼¿ÍÁí½Ð¤ÇÁáÄ«¤«¤é²Ö¤òÉß¤µÍ¤á¤ë¸÷·Ê¤äÀµÁõ¤·¤¿²ÈÂ²¤¬¸·¤«¤Ë¹Ô¿Ê¤¹¤ë»Ñ¤Ë¡¢¿¼¤¤¿®¶Ä¿´¤äÌ®¡¹¤È¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿Ê¸²½¤Î½Å¤ß¤ò´¶¤¸¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÂÎ¸³¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤Î¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥ª¥Ý¥ìÃÏÊý¡£¸ÄÀË¤«¤Ê³ÊÊÌ¤ÎÈóÆü¾ï´¶¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÀ¯ÉÜ´Ñ¸÷¶É
(Ê¸:¸Å²° ¹¾Èþ»Ò¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë)