¡Ú½Ì¤à¹â¹»¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Û¡Ö²Ö±àÍ½Áª¤Ê¤·¡×¤Î¾×·â¡£²þ³×¤«¡¢¿êÂà¤«¡ÄÆüËÜ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿Æ»¤Ï¡©
2025Ç¯12·î27Æü¤ËÂçºåÉÜÅìÂçºå»Ô¤Î²Ö±à¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¤Ç³«Ëë¤¹¤ëÂè105²óÁ´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼Âç²ñ¡£¤½¤ÎÃÏÊýÍ½Áª¤¬³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
15¿Í¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¥Á¡¼¥à¤òÁÈ¤á¤Ê¤¤¥é¥°¥Ó¡¼¤Ç¤Ï¡¢Éô°÷½¸¤á¤Ë¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë³Ø¹»¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Åçº¬¸©Í½Áª¤Ç¤Ï¤Ä¤¤¤Ë¶²¤ì¤Æ¤¤¤¿»öÂÖ¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¤·¤¿¤Î¤¬»äÎ©¤Î¥é¥°¥Ó¡¼¶¯¹ë¹»¡¦ÀÐ¸«ÃÒ¿é´Û¹â¹»1¹»¤À¤±¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖÍ½Áª¤Ê¤·¡×¤Ç35Âç²ñÏ¢Â³35²óÌÜ¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢Åçº¬¸©Í½Áª¤Ï·è¾¡1»î¹ç¤Î¤ß¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀÐ¸«ÃÒ¿é´Û¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤Î¤ÏÉô°÷ÉÔÂ¤Ë¤è¤ë¹çÆ±¥Á¡¼¥à¡£ºòÇ¯¤Ï¾¾¹¾¹©¶È¹âÅùÀìÌç³Ø¹»¡¢½Ð±À¹â¹»¡¢Ê¿ÅÄ¹â¹»¡¢Âç¼Ò¹â¹»¤Î4¹»¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢0-151¤È¤¤¤¦Âçº¹¤ÇÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÊ¸ÉðÎ¾Æ»¤À¤È»×¤¦¡Ö¿ÀÆàÀî¸©¤Î»äÎ©¿Ê³Ø¹»¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡Ö¶Í°þ³Ø±à¹âÅù³Ø¹»¡×¡¢1°Ì¤Ï¡©
¤½¤³¤ÇÍ½Áª¤ò·Ð¤º¤Ë²Ö±à½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ÀÐ¸«ÃÒ¿é´Û¤È¡¢Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤¹âÀì4Ç¯À¸¤â½õ¤Ã¿Í¤Ë¸ò¤¨¤¿¹çÆ±¥Á¡¼¥à¤È¤ÎÁÔ¹Ô»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î»î¹ç¤âÀÐ¸«ÃÒ¿é´Û¤¬130-0¤Ç°µ¾¡¡£ÂçÀª¤ÎÉô°÷¤òÊú¤¨¤ë²Ö±à¾ïÏ¢¹»¤òÁê¼ê¤ËÎÏ¤Îº¹¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤ÏÅçº¬¸©¤À¤±¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£3Ç¯Á°¤ÎÄ»¼è¸©Í½Áª¤Ç¤Ï3¹»¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢1²óÀï¤ÇÂÐÀï¤¹¤ëÊÆ»Ò¹©¶È¹â¹»¤ÈÁÒµÈÁí¹ç»º¶È¹â¹»¤¬15¿Í¤ò¤½¤í¤¨¤é¤ì¤º¡¢12¿ÍÀ©¤Î»²¹Í»î¹ç¤Ë¡£·ë¶É¡¢Áª¼ê19¿Í¤òÍÊ¤¹¤ëÁÒµÈÅì¹â¹»¤¬¼«Æ°Åª¤ËÂåÉ½¤Ë·èÄê¤·¤¿¤È¤¤¤¦Îã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñ¹âÅù³Ø¹»ÂÎ°éÏ¢ÌÁ¤Î¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅý·×¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¸Å¤¤2003Ç¯ÅÙ¤Î¥é¥°¥Ó¡¼¤ÎÁ´¹ñ²ÃÌÁ¹»¿ô¤ÈÅÐÏ¿¿Í¿ô¤Ï1252¹»¡¢3Ëü419¿Í¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢2025Ç¯ÅÙ¤Ï812¹»¡¢1Ëü7157¿Í¤Ë¤Þ¤Ç¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê22Ç¯´Ö¤Ç4³ä°Ê¾å¤â¤ÎÉô°÷¤¬¸º¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÃÏ°è¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤¹¤ëÎã¤Ï¡¢Ãæ³ØÇ¯Âå¤ÎÌîµå¤Ë¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¶¯¹ë¹â¹»¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¥ê¥È¥ë¥·¥Ë¥¢¤ä¥Ü¡¼¥¤¥º¥ê¡¼¥°¤È¤¤¤Ã¤¿Ãæ³Ø¹Å¼°Ìîµå¤Î¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¤Î½Ð¿È¼Ô¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Î15ºÐ°Ê²¼¡ÊU15¡Ë¤ÎÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿18¿Í¤â¡¢Á´°÷¤¬¹Å¼°¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤Ç¤·¤¿¡£
¾¯»Ò²½¤ä¶µ°÷¤ÎÉéÃ´Áý¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Ç¤Ï¸øÎ©Ãæ³Ø¹»¤ÎÉô³èÆ°¤òÃÏ°è¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë°Ü¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢³Ø¹»¤Î¤è¤¦¤ËÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê³èÆ°¤Î¼õ¤±»®¤ÏÃÏ°è¤Ë¾¯¤Ê¤¯¡¢»ØÆ³¼ÔÉÔÂ¤â¤¢¤Ã¤Æ»×¤¦¤è¤¦¤Ë·×²è¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤ËÌ±´Ö¤ÎÃÏ°è¥¯¥é¥Ö¤Ç¤ÏÉô³èÆ°¤è¤ê¤âÊÝ¸î¼Ô¤¬ÉéÃ´¤¹¤ëÈñÍÑ¤¬¤«¤µ¤à¤³¤È¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤¬ÀßÃÖ¤·¤¿¡ÖÃÏ°è¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦Ê¸²½·Ý½ÑÁÏÂ¤¤ÈÉô³èÆ°²þ³×¤Ë´Ø¤¹¤ë¼Â¹Ô²ñµÄ¡×¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶¨²ñ¤Î¿¹²¬ÍµºöÀìÌ³Íý»ö¤¬¡ÖÃÏ°èÅ¸³«¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¼õ±×¼ÔÉéÃ´¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢·ÐºÑÅª¤ÊÍýÍ³¤«¤é¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢·üÇ°¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÉÔ°Â¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢²ÈÄí¤Î·ÐºÑ»ö¾ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä´Ä¶¤Ë³Êº¹¤¬À¸¤¸¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ£¤Ï¡Ö¿Í¸ý¿ä·×·ë²Ì¤«¤éÉô³èÆ°¿Í¸ý¤ò¿ä·×¤¹¤ë¤È¡¢¥Ô¡¼¥¯»þ¤Î2009Ç¯¤«¤é2048Ç¯¤Ë¤ÏÌó30¡ó¤¬¸º¾¯¡£¥Á¡¼¥à¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤ÏÈ¾¸º°Ê¾å¤È¤Ê¤ë¶¥µ»¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¡×¤ÈÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìîµå¤ä¥µ¥Ã¥«¡¼¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤ÎÃÄÂÎµåµ»¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÂ¸Â³¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢Âç²ñ¤Î»²²Ã¹»¤â¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬³Î¼Â¤Ê¾ðÀª¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼¤ÎÎã¤ÏÉ¹»³¤Î°ì³Ñ¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê´íµ¡´¶¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ£¤Ç¤Ï¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾®³Ø¹»¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢Ç¯Âå¤«¤éÊ£¿ô¤Î¶¥µ»¤Ë¿Æ¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤òÀ°È÷¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦Äó°Æ¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ£¤«¤é»ö¶È¤ò°ÑÂ÷¤µ¤ì¤¿ÃÞÇÈÂç³Ø¤Ç¤Ï¡¢½ô³°¹ñ¤ÎÄ´ºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢µ¨Àá¤Ë¤è¤Ã¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¶¥µ»¤òÊÑ¤¨¤ë¡Ö¥·¡¼¥º¥óÀ©¡×¤¬¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ä¥É¥¤¥Ä¤Ç¤Ï1¶¥µ»Åö¤¿¤ê¤Î³èÆ°Æü¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢Æ±»þ´ü¤ËÊ£¿ô¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò³Ú¤·¤á¤ë´Ä¶¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áª¼ê¤Î¥Ð¡¼¥ó¥¢¥¦¥È¡ÊÇ³¤¨¿Ô¤¾É¸õ·²¡Ë¤ä¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥æ¡¼¥¹¡Ê»È¤¤²á¤®¡Ë¤Ë¤è¤ë¸Î¾ã¤âÍ½ËÉ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²Æ¤Ï¿å±Ë¡¢Åß¤Ï¥é¥°¥Ó¡¼¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢1¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂç²ñ¤Ë½Ð¤ì¤Ð¡¢¶¥µ»¿Í¸ý¤Î¸º¾¯¤Ë¤â¾¯¤·¤Ï»õ»ß¤á¤¬¤«¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Â¿ÍÍ¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë´Ø¿´¤¬¹¤¬¤ê¡¢³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¸òÎ®¤Îµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é1¤Ä¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡ÖÃ±°ì¶¥µ»¤ÎÀìÌç²½¡×¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜÅª¤Ê´Ä¶¤Ï¸Â³¦¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦Á´ÂÎ¤¬¿êÂà¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢µìÍè¤ÎÅÁÅý¤ä¾ï¼±¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤²þ³×¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤Î¼¹É®¼Ô¡§Âì¸ýÎ´»Ê
¼Ò²ñÅª¡¢Ê¸²½Åª»ëÅÀ¤«¤é¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÂª¤¨¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡£ËèÆü¿·Ê¹¤Ç¤Ï±¿Æ°Éô¤Îµ¼Ô¤È¤·¤Æ4ÅÙ¤Î¸ÞÎØ¼èºà¤ò·Ð¸³¡£ÏÀÀâ°Ñ°÷¤È¤·¤Æ¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ØÏ¢¤Î¼ÒÀâ¼¹É®¤òÃ´Åö¤·¡¢2025Ç¯¤ËÆÈÎ©¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¾ðÊóÇúÈ¯»þÂå¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡½ÊóÆ»¤ÎÎò»Ë¤«¤é²ò¤¯Ì¤ÍèÁü¡Ù¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÆ»ÏÀ ¿·Ê¹µ¼Ô¤¬Ìä¤¦¥á¥Ç¥£¥¢¤Î»ëÅÀ¡Ù¡Ê¤È¤â¤ËÁÏÊ¸´ë²è¡Ë¡£Î©¶µÂç³Ø¤Ç¤Ï·óÇ¤¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¥á¥Ç¥£¥¢¡×¤Î¹ÖµÁ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£(Ê¸:Âì¸ý Î´»Ê)
