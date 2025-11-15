¥í¥·¥¢¤Ç¤Ï¥¯¥Þ¤¬¥È¥é¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥¯¥Þ¤¬¿Í¤ò½±¤¦¡£¸¦µæ¼Ô¤¬2Ç¯¤«¤±¤Æ¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿Ä´ºº¸½¾ì
¥í¥·¥¢±è³¤½£¤Î¥·¥Û¥Æ¥¢¥ê¥ó¼«Á³ÊÝ¸î¶è¤Ï¡¢¥Ò¥°¥Þ¤È¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤¬Æ±µï¤·¡¢¥¯¥Þ¤¬¥È¥é¤Î¼ç¿©¤È¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡¢À¤³¦¤Ç¤âÎà¤ò¸«¤Ê¤¤À¸ÂÖ·Ï¤ò»ý¤ÄÃÏ¡£¤³¤Î¶Ã¤¯¤Ù¤»ö¼Â¤Ë¼æ¤«¤ì¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¸¦µæ¼Ô¤é¤¬¹ñºÝÄ´ºº¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜµ»ö¤Ï¡¢¤½¤Î¸¦µæ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î1¿Í¤À¤Ã¤¿¾®ÃÓ¿²ð»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¤¢¤ëÆü¡¢¿¹¤ÎÃæ¤Ç¥¯¥Þ¤µ¤ó¤Î¥¦¥ó¥³¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤é¡Á¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¸¦µæ¼Ô¥¦¥ó¥³ºÎ½¸¥Õ¥óÆ®µ¡Ù¡ÊÃ¤Ì¦½ÐÈÇ¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¡£ÆüËÜ¤«¤é¥í¥·¥¢¤Ø¤ÎÊá³Í¥È¥é¥Ã¥×¤Î±¿ÈÂ¡¢Åö¶É¤È¤ÎÊ£»¨¤Ê¿½ÀÁ¼êÂ³¤¤ä¸¡Ìä¤Ê¤É¡¢Ã¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¥¯¥Þ¤Î¿¿¼Â¤ËÇ÷¤ë¤¿¤á¤Ë·Ð¸³¤·¤¿¡¢Í½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÂç¼«Á³¤È¹ÔÀ¯¤ÎÊÉ¤È¤Î¡È¥Õ¥óÆ®¡É¤ÎÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û·Á¤È¤¤¤¤´¬¤¤È¤¤¤¤¡¢¸¦µæ¼Ô¤¬º£¤Þ¤Ç½¸¤á¤¿3000¸Ä¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¸«»ö¤Ê¥¯¥Þ¤Î¥¦¥ó¥³
¥í¥·¥¢±è³¤½£¤Î¥¦¥é¥¸¥ª¥¹¥È¥¯¤«¤é700km¤Û¤É¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¥·¥Û¥Æ¥¢¥ê¥ó¼«Á³ÊÝ¸î¶è¤Ï¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÆüËÜ¤ÎÃÕÆâ¤ÎÂÐ´ß¤¢¤¿¤ê¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥»¥ì¥ó¥²¥Æ¥£¤ä¥ó¥´¥í¥ó¥´¥í¤ÈÊÂ¤ÓÂ¿ÍÍ¤Ê¿©ÆùÌÜ¤ÎÓ®ÆýÎà¤¬À¸Â©¤¹¤ëÃÏ°è¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ï¥ª¥ª¥«¥ß¤ä¥¢¥à¡¼¥ë¥È¥é¡¢¥¢¥à¡¼¥ë¥Ò¥ç¥¦¡¢¤½¤·¤Æ¥Ò¥°¥Þ¤È¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦À¤³¦¤Ç¤âÈó¾ï¤ËÄÁ¤·¤¤¾ì½ê¤Ê¤Î¤À¡£
»ä¤¬¥í¥·¥¢¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¹ñºÝ²ñµÄ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥í¥·¥¢¿Í¤Î¸¦µæ¼Ô¤Î¥¤¥ô¥¡¥ó¡¦¥»¥ª¥É¡¼¥¥ó¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö¥·¥Û¥Æ¥¢¥ê¥ó¤Ç¤Ï¥¯¥Þ¤¬¥È¥é¤Î¼ç¿©¤Ê¤ó¤À¤¼¡£ÅßÌ²¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤ò¥È¥é¤¬°ú¤¤º¤ê½Ð¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¤ó¤À¤è¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤³¤Î¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤ÎÅßÌ²·ê¤ÏÌÚ¤Î¹â¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¡×¤Ê¤ó¤ÆÊªÁû¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÊ¹¤¤¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¡£
¥¯¥Þ¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤è!?
¤·¤«¤â¡¢¥Ò¥°¥Þ¤È¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤¬Æ±µï¤¹¤ë¾ì½ê¤Ê¤ó¤Æ¥í¥·¥¢¤ÈËÌÄ«Á¯¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤À¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ½»¤ßÊ¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤³¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¤³¤ì¤Ï¹Ô¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡ª
Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤Ë¶î¤é¤ì¤¿¥¯¥Þ¸¦µæ¼Ô¤Ï»ä¤Ò¤È¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¥í¥·¥¢¤Ç¤Î¸½ÃÏ¸¦µæ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬Æ°¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢Æ»¶ñ¤ÎÄ´Ã£¤Ç¤¢¤ë¡£¤â¤È¤â¤È¡¢¥í¥·¥¢¤Ç¤Ï¥¯¥Þ¤òÊá³Í¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡Ö¤¯¤¯¤êæ«¡×¤È¤¤¤¦Æ»¶ñ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥ï¥¤¥ä¡¼¥í¡¼¥×¤òÎØ¤Î·Á¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤òÃÏÌÌ¤ËÃÖ¤¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¥¨¥µ¤òÃÖ¤¯¤È¤¤¤¦·Á¼°¤Îæ«¤Ç¤¢¤ë¡£¥¨¥µ¤ò¿©¤Ù¤Ë¤¤¿Æ°Êª¤¬ÎØ¤ÎÃæ¤Ë¼êÂ¤òÆ§¤ß¹þ¤à¤È¡¢æ«¤¬Æ§¤Þ¤ì¤Æ¥ï¥¤¥ä¡¼¤¬Äù¤Þ¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢Æ°Êª¤Î¼êÂ¤¬¤¯¤¯¤é¤ì¤ÆÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
Æ°Êª¤ò¤Ä¤«¤Þ¤¨¤ä¤¹¤¯¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¥ï¥¤¥ä¡¼¤¬¤É¤ó¤É¤óÄù¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë³°¤·¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¤¤ÈÆ°Êª¤¬½ý¤Ä¤¤ä¤¹¤¤¡£¤·¤«¤â¡¢¤¯¤¯¤êæ«¤ò»È¤¦¤È¡¢¥¯¥Þ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯´õ¾¯¤Ê¥È¥é¤âÊá³Í¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥í¥·¥¢¤Ç¤Ï»ÈÍÑ¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥É¥é¥à´Ì¤òÏ¢·ë¤·¤¿Êá³Í¥È¥é¥Ã¥×¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤Î¥È¥é¥Ã¥×¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¿ÞÌÌ¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Ä¤âÆ±¤¸Å´¹©½ê¤Ëºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¤¬¤¢¤Ã¤Æ»Å»ö¤Ö¤ê¤â¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¸½ÃÏ¤Î¹©¾ì¤ËÈ¯Ãí¤¹¤ë¤Î¤ÏÌµËÅ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Çºî¤Ã¤Æ¥í¥·¥¢¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤¢¤È¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ±¿¤Ö¤«¤À¤¬¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÅö»þ¤Ï¥í¥·¥¢¤«¤éÆüËÜ¤ËÌÚºà¤òÍ¢Æþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÁ¥¤¬¥í¥·¥¢¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤ËºÜ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¼óÎØ¤ÎÅÅÇÈ¤ò»È¤¦¸¢Íø¤Ê¤É¡¢³¤³°¤Ç¸¦µæ¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÀ¯ÉÜ¤ä¸½ÃÏ¤ÎÌò½ê¤Ø¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿½ÀÁ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿°ìÏ¢¤Î¼êÂ³¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Á¤¤¤Áµö²Ä¤ò¤â¤é¤¦¤Î¤Ë¤ª¶â¡Ê¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÂµ¤Î²¼¡×¡Ë¤òÍ×µá¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤âÆüËÜ¤ÎÌò½ê¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤ó¤Ê¤Ç¡¢µ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤é¼ÂºÝ¤ÎÄ´ºº¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¤Ë2Ç¯¤¬²á¤®¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¥¦¥é¥¸¥ª¥¹¥È¥¯¤ËÃå¤¤¤Æ¤«¤é¤ÏÌó12»þ´Ö¥Ð¥¹¤Ë¾è¤Ã¤Æ¿ôÉ´km¤Îµ÷Î¥¤ò¹Ô¤¯¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Î3Ê¬¤Î1¤ÏÊÞÁõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ç¥³¥Ü¥³Æ»¤Ç¤¢¤ë¡£¼Ö¤Ë¿ì¤¤¤ä¤¹¤¤¿Í¤Ë¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Ê¤¤¡£
¤¤¤¤Ê¤ê¥Ð¥¹¤¬»ß¤Þ¤ê¡¢·ûÊ¼¤«FSB¡Ê¥í¥·¥¢Ï¢Ë®ÊÝ°ÂÄ£¡£µìKGB¡Ë¤È»×¤·¤À©Éþ»Ñ¤Î¤¤¤«¤Ä¤¯´ã¸÷±Ô¤¤ÃË¤¿¤Á¤Î°ìÃÄ¤¬¤º¤«¤º¤«¤È¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤Æ¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë»ä¤¿¤Á¤Î¤â¤È¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¶²¤í¤·¤²¤Ê¸ýÄ´¤Î¥í¥·¥¢¸ì¤Ç²¿¤«¤ò¤Þ¤¯¤·¤¿¤Æ¤ë¡£²¿¤ò¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ï¾Ü¤·¤¯¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤é¡Ö¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ò¸«¤»¤í¡×¤ÈÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£
¤¤¤ï¤ì¤¿ÄÌ¤ê¤Ë¤¹¤ì¤ÐÈà¤é¤Ï¹ß¤ê¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤òË×¼ý¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÌÌÅÝ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤â¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤«¤Ê¤ê¤ÎÉÑÅÙ¤Çµ¯¤³¤ë¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢¥í¥·¥¢¤ÎÅÄ¼ËÆ»¤òÁö¤ë¥Ð¥¹¤Ë¡¢¸«´·¤ì¤Ì³°¹ñ¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò²ø¤·¤ó¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤¬ÄÌÊó¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤Ç¡¢ÌÜ»Ø¤¹¼«Á³ÊÝ¸î¶è¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Î¤Ë3Æü¤â¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£±ýÉü¤¹¤ë¤À¤±¤Ç6Æü¤«¤«¤ë¤è¤¦¤Ê¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÂç³Ø¤ä¸¦µæµ¡´Ø¤Ê¤É¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»ä¤¿¤Á¤¬Ä¹´üÂÚºß¤Ç¤¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¸¦µæ¼ÔÃç´Ö¤Ç¹Ô¤¯»þ´ü¤ò¤º¤é¤·¡¢1¡Á2½µ´Ö¤Û¤É¥ê¥ì¡¼·Á¼°¤ÇÂÚºß¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£»ä¤ÏÂç³Ø¤Î»Å»ö¤¬°ìÃÊÍî¤¹¤ë½©¤Ë10Æü¤Û¤ÉÂÚºß¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î½ñÀÒ¤Î¼¹É®¼Ô¡§¾®ÃÓ¿²ð ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¸¦µæ¼Ô¡£ÅìµþÇÀ¹©Âç³ØÂç³Ø±¡ÇÀ³Ø¸¦µæ±¡¶µ¼ø¡£Çî»Î¡ÊÇÀ³Ø¡Ë¡£ÀìÌç¤ÏÀ¸ÂÖ³Ø¡£¼ç¤Ê¸¦µæÂÐ¾Ý¤Ï¡¢¿¹ÎÓÀ¸ÂÖ·Ï¤Ë¤ª¤±¤ë¿¢Êª¡½Æ°Êª´Ö¤ÎÀ¸Êª´ÖÁê¸ßºîÍÑ¡¢¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤ÎÀ¸Êª³Ø¤Ê¤É¡£¸½ºß¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ±üÂ¿Ëà¡¢ÆÊÌÚ¸©¡¢·²ÇÏ¸©¤ÎÂÈø¡¦Æü¸÷»³ÃÏ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤ÎÀ¸ÂÖ¤ä¿¹ÎÓ¤Ç¤ÎÀ¸¤ÊªÆ±»Î¤Î´Ø·¸¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£1979Ç¯¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤¢¤ëÆü¡¢¿¹¤ÎÃæ¤Ç¥¯¥Þ¤µ¤ó¤Î¥¦¥ó¥³¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤é¡Á¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¸¦µæ¼Ô¥¦¥ó¥³ºÎ½¸¥Õ¥óÆ®µ¡Ù¡ÊÃ¤Ì¦½ÐÈÇ¡Ë¤Ê¤É¡£(Ê¸:¾®ÃÓ ¿²ð)
