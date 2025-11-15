ÈÓÄÍ¤¬ÁÏÉô36Ç¯ÌÜ¤ÇÈá´ê¤ÎÅÔÂçÏ©¤Ø¡¡¡ÖÃÏ¸µ¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¡×¥Û¡¼¥à¤ÎÃÏ¤ÎÍøÀ¸¤«¤¹¡ÚÁ´¶å½£¹â¹»±ØÅÁ¡¦ÃË»Ò¡Û
¡¡¢¡Á´¶å½£¹â¹»±ØÅÁ¡¦ÃË»Ò¡ÊÊ¡²¬¸©²ÅËã»Ô²ÅÊæÁí¹ç±¿Æ°¸ø±àÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¼þÊÕ¥³¡¼¥¹¡á7¶è´Ö¡¦42¡¦195¥¥í¡Ë
¡¡ÃÏ¸µ¤ÎÂçÀ¼±ç¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢ÈÓÄÍ¤Î¥¢¥ó¥«¡¼ÅÄÃæÍ¥»ê¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï±¦¼ê¤Ç¤¿¤¹¤¤òÆÍ¤¾å¤²¤Ê¤¬¤é¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¿·µÏ¿¤Î2»þ´Ö8Ê¬9ÉÃ¤Ç10°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢¸©ÂåÉ½¹»¤ò½ü¤¯ËÌ¶å½£ÃÏ¶è¡ÊÊ¡²¬¡¢º´²ì¡¢Ä¹ºê¡¢ÂçÊ¬¡Ë¤ÎºÇ¾å°Ì¤Ç¥´¡¼¥ë¡£Æ±ÃÏ¶èÂåÉ½¤È¤·¤Æ½é¤ÎÅÔÂçÏ©¹Ô¤¤ò·è¤á¡¢º´Æ£¹¬Ç·½õ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡£ÃÏ¸µ¤ÎÈÓÄÍ¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¤·¡¢´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¡Á´¶å½£¹â¹»±ØÅÁ¤ÎÃË½÷Á´À®ÀÓ¤Ï¤³¤Á¤é
¡¡ºÇÄ¹10¥¥í¤Î1¶è¤Ç¡¢¾¾ÈøÍã¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬³Æ¹»¤Î¥¨¡¼¥¹µé¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¯4°Ì¤È¹¥È¯¿Ê¡£2¶è¤ÇËÌ¶å½£ÃÏ¶èÂåÉ½¤òÁè¤¦¼«Í³¥±µÖ¡ÊÊ¡²¬¡Ë¤ËÈ´¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢3¶è¤ÇºÆ¤ÓÈ´¤ÊÖ¤¹¤È¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£¾¾Èø¤Ï¡Ö³§¤¬¡ÊÀßÄê¡Ë¥¿¥¤¥àÄÌ¤êÁö¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡1990Ç¯ÁÏÉô¤Ç¡¢2010Ç¯¤ËOB¤Îº´Æ£´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¡£ÃÞË½Ð¿È¤ÎÁª¼ê¤òÃæ¿´¤ËÃÏÆ»¤ËÃÃ¤¨¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Á´¹ñÀ©ÇÆ5ÅÙ¤ò¸Ø¤ëÂçÌ¶ÅÄ¤ä¡¢Ê¡²¬Âè°ì¤È¤¤¤Ã¤¿¸©Æâ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î²ç¾ë¤òÊø¤»¤º¤Ë¤¤¤¿¡£
¡¡º£²Æ¤Î¹ç½É¤ÇÊ¡²¬Âè°ì¤È¹çÆ±Îý½¬¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡Ö¤±¤Á¤ç¤ó¤±¤Á¤ç¤ó¤Ë¤ä¤é¤ì¤¿¡×¡Êº´Æ£´ÆÆÄ¡Ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÅÔÂçÏ©¤Ë¤Ï¹Ô¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÁª¼ê¤¿¤Á¤ÏÊ³µ¯¡£Îý½¬¸å¤ËÂÎ´´¤òÃÃ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¼«¼çÅª¤ËÆ°¤¤¤¿¡£¡ÖËèÆü10Ê¬¤À¤±¤Ç¤â¡¢¤È¤¤¤¦ÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬º£Æü¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£¥Õ¥©¡¼¥à¤¬°ÂÄê¤·¤¿¡×¤ÈÅÄÃæ¡£¸©Âç²ñ2°Ì¤Ç¶å½£Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤â¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤ó¤À¡£
¡¡ÁÏÉô36Ç¯ÌÜ¤Ç¤Ä¤«¤ó¤ÀÈá´ê¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¡£¾¾Èø¤Ï¡Ö½é½Ð¾ì¤é¤·¤¯¡¢¿¤Ó¿¤Ó¤ÈÁö¤ê¤¿¤¤¡×¤È½é¡¹¤·¤¯ÀÀ¤Ã¤¿¡£¡Ê°ËÆ£À¥Î¤²Ã¡Ë