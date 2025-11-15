¤Þ¤µ¤«¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¤«¤éÌó2½µ´Ö¡ÄËÌ¶å½£»ÔÎ©¤¬»ÅÀÚ¤êÄ¾¤·¤Î¥ì¡¼¥¹¤ÇÁ´¹ñÀÚÉä¡¡Á´¹ñÆþ¾Þ¤Ø¡Ö°ìÁöÀÄ½Õ¡×¡ÚÁ´¶å½£¹â¹»±ØÅÁ¡¦½÷»Ò¡Û
¡¡¢¡Á´¶å½£¹â¹»±ØÅÁ¡ÊÊ¡²¬¸©²ÅËã»Ô²ÅÊæÁí¹ç±¿Æ°¸ø±àÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¼þÊÕ¥³¡¼¥¹¡á5¶è´Ö¡¦21¡¦0975¥¥í¡Ë
¡¡½÷»Ò¤ÎËÌ¶å½£»ÔÎ©¤Ï1»þ´Ö10Ê¬53ÉÃ¤Ç5°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢ËÌ¶å½£ÃÏ¶è¡ÊÊ¡²¬¡¢º´²ì¡¢Ä¹ºê¡¢ÂçÊ¬¡Ë¤Î³Ø¹»¤Ç¤Ï³Æ¸©Âç²ñÍ¥¾¡¹»¤ò½ü¤¤¤Æ¥È¥Ã¥×¤Ç¥´¡¼¥ë¡£2Ç¯¤Ö¤ê¤ËÁ´¹ñÀÚÉä¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤¿¡£ÂçÅÄ¸¼£´ÆÆÄ¤Ï¡Ö½ç°Ì¤â¥¿¥¤¥à¤âÌÜÉ¸¤Ë¤ÏµÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅÔÂçÏ©¹Ô¤¤ò·è¤á¤é¤ì¤Æ¤Û¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶»¤ò¤Ê¤Ç²¼¤í¤·¤¿¡£
¡¡¢¡Á´¶å½£¹â¹»±ØÅÁ¤ÎÃË½÷Á´À®ÀÓ¤Ï¤³¤Á¤é
¡¡2Æü¤ÎÊ¡²¬¸©Í½Áª¤Ç¤Ï5¶è¤ÎÅÓÃæ¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥É¤·¤Ê¤¬¤éÃÞ»ç½÷³Ø±à¤ËµÕÅ¾¤µ¤ì¤Æ2°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¼ç¾¤ÎÅÚ²°ºé´õ¡Ê3Ç¯¡Ë¤ÏÄ¾¸å¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¡Ö²ù¤·¤¤¤Î¤Ïº£Æü¤Þ¤Ç¡£Á´¶å½£Âç²ñ¤ÏÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤¿¤¹¤¤ò¤Ä¤Ê¤´¤¦¡×¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¸ÝÉñ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î¤¿¤áÁª¼ê¤Î°ì¿Í¤¬Î¥Ã¦¡£º£Âç²ñ¤Î1½µ´ÖÁ°¤Þ¤ÇÁ´°÷¤½¤í¤Ã¤¿Îý½¬¤¬¤Ç¤¤º¡¢ËÜÈÖ¤â¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÁÈ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÅÚ²°¤é¤Ï¡Öµ¤»ý¤Á¤òÍî¤È¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¡×¤È¡¢ÄÌ³Ø¤«¤Ð¤ó¤Ë¤Ä¤±¤ë¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ò¸ò´¹¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ·ëÂ«ÎÏ¤ò¹â¤á¡¢Âç²ñ¤ËÎ×¤ó¤À¡£¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï¥¨¡¼¥¹¤ÎÃæÂ¼°¦Î°¡ÊÆ±¡Ë¤¬1¶è3°Ì¤ÈÎ®¤ì¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¸åÂ³¤âÇ´¤Ã¤¿¡£ÃæÂ¼¤Ï¡Ö¤³¤Î3Ç¯´Ö¡¢Îý½¬¤ò¿Í°ìÇÜ¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬ºÇ¸å¤Ë¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡ÅÔÂçÏ©¤Ç¤Ïº£µ¨¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¡Ö°ìÁöÀÄ½Õ¡×¤ò¶»¤Ë8°ÌÆþ¾Þ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£ÃæÂ¼¤Ï¡ÖÁ´ÎÏ¤ÇÎý½¬¤ËÎå¤ß¡¢ËÜÈÖ¤Ç¤Ï²ù¤¤¤Ê¤¯Áö¤êÀÚ¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏÁö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£¡Ê»³ºêÀ¶Ê¸¡Ë