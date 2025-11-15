LUNA¡¡SEA¡Öº£Æü¤Ï2ÅÙ¤ÈÍè¤Ê¤¤¡×¡¡²Î¤¤Â³¤±¤ëRYUICHI¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬»Ù¤¨¤¿å«¤Î¥é¥¤¥Ö
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖLUNA¡¡SEA¡×¤¬11·î8¡¢9Æü¤ÎÎ¾Æü¡¢ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç7Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Î¼çºÅ¥Õ¥§¥¹¡ÖLUNATIC¡¡FEST.¡¡2025¡×¤ò³«¤¤¤¿¡£¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎRYUICHI¡Ê55¡Ë¤Ï¡¢¸áÁ°11»þ¤Î³«Ëë¤«¤é¡¢¥Û¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥Õ¥§¥¹¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2ÆüÌÜ¤Î¥é¥¤¥ÖÃæÈ×¤«¤éÆÍÁ³À¼¤¬½Ð¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£µ¡Å¾¤òÍø¤«¤»¤¿¥Ù¡¼¥¹¤ÎJ¡Ê55¡Ë¤¬¡Ö¤³¤Ã¤«¤é¤ß¤ó¤Ê²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ó¤Í¤¨¤«¤Ê¡×¤ÈÄó°Æ¡£²÷Âú¤·¤¿2Ëü5000¿Í¤¬À¼¤òÄ¥¤ê¾å¤²¤ÆËþ¿ÈÁÏáØ¤ÎRYUICHI¤ò»Ù¤¨¤¿¡£ÉñÂæ¾å¤â¡¢¥Õ¥í¥¢¤â²»³Ú¤¬¹¥¤¤Ê¼ÔÆ±»Î¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¶õ´Ö¡£¶¦¤Ë¥é¥¤¥Ö¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¶¯¤¤å«¤ò´¶¤¸¤ë»þ´Ö¤¬¤½¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤ÏLUNA¡¡SEA¤Î¡ÖROSIER¡×¡¢ºÇ½ªÆü¤ÏÆ±¡ÖI¡¡for¡¡You¡×¤ò¥¢¥«¥Ú¥é¤Ç²Î¤¤¡¢³«Ëë¤òÃÎ¤é¤»¤¿RYUICHI¡£2ÆüÌÜ¤Î¥Õ¥§¥¹¤Ç¤Ï¡¢¸åÇÚ¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖUVERworld¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦TAKUYA¡ç¡Ê45¡Ë¤¬¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤¸¤ã¤¦¡£RYUICHI¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¹þ¤ß¡¢2¿Í¤Ç¡ÖROSIER¡×¤ò²Î¤¤¥Õ¥¡¥ó¤ò¤ï¤«¤»¤ë»þ´Ö¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Á´11ÁÈ¤ÎºÇ¸å¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿LUNA¡¡SEA¤Ï¡¢Ç¾¼ðáç¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì9·î¤Ë¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¿¿Ìð¡Ê55¡Ë¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖSIAM¡¡SHADE¡×¤Î¥É¥é¥Þ¡¼¡¦½ß»Î¡Ê52¡Ë¤¬¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò°®¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¿¤ÃÀÖ¤ËÇ³¤¨¾å¤¬¤Ã¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡ÖSTORM¡×¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£¸ÞÀþÉè¤ÎÃæ¤ò±Ë¤°¤è¤¦¤Ë¤Ê¤á¤é¤«¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿RYUICHI¤Ï¡¢ÃæÈ×¤Ç¥·¥ã¥¦¥È¤â¤¤«¤»¡¢3ÅÙÌÜ¤Î¼çºÅ¥Õ¥§¥¹¤Ø¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ª¸µµ¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×²º¤ä¤«¤ÊMC¤Ç¤Ï¡Ö3²óÌÜ¡¢10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡ØLUNATIC¡¡FEST.¡¡2025¡Ù¡£º£Æü¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç»×¤¤ÀÚ¤ê³Ú¤·¤ó¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤·¤Æ¿¿Ìð¤¯¤ó¤Î»×¤¤¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤ÇºÇ¶¯¤Î½õ¤Ã¿Í¡¢¸åÇÚ¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ß»Î¤ò¾Ò²ð¡£½ß»Î¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¹¤ë¤È¡¢´¿·Þ¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Â³¤¯¡ÖEND¡¡OF¡¡SORROW¡×¤Ç¤Ï¥®¥¿¡¼¤ÎINORAN¡Ê55¡Ë¤Î¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤¬¥®¥¿¡¼¤«¤é³°¤ì¤ë¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢º¸¼ê¤Ç¥®¥¿¡¼¤Î¥Í¥Ã¥¯¤ò¤Ä¤«¤à¤ÈÂØ¤¨¤Î¥®¥¿¡¼¤òÅÏ¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡¢´é¿§1¤ÄÊÑ¤¨¤º¤Ë±éÁÕ¡£¾å¼ê¤Î²ÖÆ»¤Ë¤Ï¥®¥¿¡¼¤ÎSUGIZO¡Ê56¡Ë¡¢²¼¼ê¤Î²ÖÆ»¤Ë¤ÏJ¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤É¡¢¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â¥é¥¤¥Ö¤òÂ³¤±¤ë¡ÈShow¡¡Must¡¡Go¡¡On¡É¤ÎÀº¿À¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡°ÛÊÑ¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï¥é¥¤¥ÖÃæÈ×¡¢6¶ÊÌÜ¤ËÈäÏª¤·¤¿¡Ö±§Ãè¤Î»í¡¡¡ÁHigher¡¡and¡¡Higher¡Á¡×¤À¤Ã¤¿¡£RYUICHI¤Î²Î¤¬4¿Í¤ò¸£°ú¤¹¤ë³Ú¶Ê¤Ç¡¢ÆÍÁ³²Î¤¤¤Ë¤¯¤½¤¦¤Ë´é¤òÏÄ¤á¤¿¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤¢¤ë¥«¥Ã¥×¤ò¼ê¤Ë¼è¤ë¤È¡¢¼¡¤Î²Î¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¹¢¤ò½á¤·¥Þ¥¤¥¯¤ò¼ê¤Ë²Î¤¤»Ï¤á¤¿¡£²Î¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¡Ö¥´¥Û¥Ã¡×¤È³±¤¹þ¤ß¶õµ¤¤ò¥Ô¥ê¥Ã¤È¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤êÄ¾¤¹¤È¡¢¶ì¤·¤µ¤ò¿¡¤¤µî¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë²Î¤¤Â³¤±¤¿¡£ÂÎ¤ò¤è¤¸¤ê¡¢µá¤á¤ë¥¡¼¤ò¤É¤¦¤Ë¤«½Ð¤½¤¦¤È·üÌ¿¤Ê»Ñ¤ÏÁÔÀä¤Ê¤â¤Î¡£²¿ÅÙÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤âÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²Î¤¤½ª¤¨¤ë¤È¤½¤Î¤Þ¤Þ¡Ö¤ß¤ó¤Ê1¿Í¡¢1¿Í¤Ë¤³¤ÎÇ®ÎÌ¤ò»ý¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£ÆüÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿1¿Í¡¢1¿Í¤Ë¿´¤«¤éI¡¡for¡¡You¡×¤È¡¢¥Ð¥ó¥É¤ÎÂåÉ½¶Ê¤Î1¤Ä¡ÖI¡¡for¡¡You¡×¤ò²Î¾§¡£¶ì¤·¤½¤¦¤Ë²Î¤¦RYUICHI¤ò¡¢INORAN¤¬¥³¡¼¥é¥¹¤Ç»Ù¤¨¤¿¡£ÃæÈ×¤Î¥®¥¿¡¼¥½¥í¤Ç¤ÏRYUICHI¤Î¿¿²£¤Ë¶î¤±´ó¤Ã¤¿SUGIZO¤¬¡¢°Ì´¤ò¾Ã¤·µî¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë²Ú¤ä¤«¤Ê²»¿§¤ò¶Á¤«¤»¤¿¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ë¤ÏSLAVE¡ÊLUNA¡¡SEA¥Õ¥¡¥ó¤Î°¦¾Î¡Ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉTHE¡¡YELLOW¡¡MONKEY¡×¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖBUCK¡ÝTICK¡×¤Ê¤É¡¢¤Û¤«¤Î¥Ð¥ó¥É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î²Î¾§ÎÏ¤ÈÉ½¸½ÎÏ¤ÇÂ¾¤ò°µÅÝ¤·¤Æ¤¤¿RYUICHI¤¬¶ìÌå¤¹¤ë»Ñ¤Ë¡¢¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡£RYUICHI¤Î²Î¤òÄ°¤¤¤¿Á´¤Æ¤Î¿Í¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤ò¿¿¤ÃÀè¤Ë¸ý¤Ë¤·¤¿¤Î¤ÏJ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ±û¤Ë¤¤¤ëRYUICHI¤Îº¸¸ª¤ò¤Ä¤«¤à¤È¡Ö¹¢Âç¾æÉ×¡©¡×¤È¤Ò¤È¸À¡£Æ±¤¸¤¯RYUICHI¤Î²£¤Ø¤ÈÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤¿SUGIZO¤Ï¡¢J¤Î»×¤ï¤Ì¸ÀÍÕ¤Ë¤¢¤È¤ÏÇ¤¤»¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¾×·â¤Î¸ÀÍÕ¤òÊü¤Ã¤¿J¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤¹¤´¤¤¥Ð¥ó¥É¤È¡Ê¥Õ¥§¥¹¤ò¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤¯¤ë¤è¤Í¡£¤³¤Ã¤«¤é¤Ï¤ß¤ó¤Ê½õ¤±¤Æ¤¯¤ó¤Í¤¨¤«¤Ê¡£¤³¤Ã¤«¤é¤ß¤ó¤Ê²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ó¤Í¤¨¤«¤Ê¡×¤È²ñ¾ì¤ò¸«ÅÏ¤¹¤È»¿Æ±¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÇï¼ê¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡RYUICHI¤Ï¡Öº£¤Î¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢º£Æü¤È¤¤¤¦Æü¤Ï2ÅÙ¤ÈÍè¤Ê¤¤¤«¤é¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¤â¤Î¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¯¤È¡¢¡Ö¤³¤Ã¤«¤é¤ÏÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤¾¡ª¡×¤È¼ê¹Ë¤òÄù¤áÄ¾¤··è°Õ¤ò¤ß¤Ê¤®¤é¤»¤¿¡£
¡¡RYUICHI¤È²ñ¾ì¤È¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤¬¤¢¤ë¡ÖTIME¡¡IS¡¡DEAD¡×¤Ï¡¢RYUICHI¤Î¥Ñ¡¼¥È¤âSLAVE¤é¤¬¹ç¾§¡£SUGIZO¤é¤¬¡ÖTIME¡¡IS¡¡DEAD¡ª¡ª¡¡WORD¡¡IS¡¡DEAD¡ª¡ª¡×¤È¶«¤Ö¤È¡¢²ñ¾ì¸åÊý¤«¤é¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢À¼¤¬Âç¤¤ÊÇÈ¤Î¤è¤¦¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Â³¤¯¡ÖROSIER¡×¤Ç¤âRYUICHI¤ÎÀ¼¤Ï½ý¤À¤é¤±¤À¤Ã¤¿¡£¿ô»þ´ÖÁ°¤ËÆ±¤¸¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇTAKUYA¡ç¤È²Î¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢¾Ð´é¤Ç¿¤Ó¤ä¤«¤ÊÀ¼¤òÄ°¤«¤»¤¿¤¬¡¢º£¤ÏÁ¯·ì¤¬Ê®¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¡£J¤Ï±éÁÕ¤·¤Æ¤ë±¦¼ê¿Íº¹¤·»Ø¤ÇÅ·¤Ë¸þ¤±¤ÆÆÍ¤»É¤·¡Ö¤â¤Ã¤È¡¢¤â¤Ã¤È¡ÊÀ¼¤ò¡Ë¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£²ñ¾ì¤«¤é¤ÎÀ¼¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢ºî¤Ã¤¿·ý¤Ç¶»¤òÃ¡¤¡ÖÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èð÷¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤¤¤ëÃ¯¤â¤¬RYUICHI¤ò»Ù¤¨¤¿¤¤¤È¿´¤ò1¤Ä¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡J¤¬·è°ÕÉ½ÌÀ¤Î¥·¥ã¥¦¥È¤ò¤¹¤ëÁ°¤ÎÃ»¤¤»þ´Ö¤Ë¡¢INORAN¤¬RYUICHI¤Î±¦¸ª¤ò2ÅÙ¤¿¤¿¤¡¢Îå¤Þ¤¹»Ñ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¡£Á´°÷¤ÎÀ¼¤¬1¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ï¤³¤Î¶õ´Ö¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í´ÖÁ´°÷¤ÇÁÏ¤ê¾å¤²¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¤È´¶¤¸¤¿¡£
¡¡¡Ö½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤ó¤Ê¤ÈÅÐ¤ê¤Ä¤á¤¿¤¤¡×¤È²Î¤Ã¤¿¡ÖUP¡¡TO¡¡YOU¡×¤Ï»Ï¤Þ¤ê¤Î¶Ê¡£¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ë¤ª¤«¤ì¤Æ¤â¡Ö¢öÌÀÆü¤ò¿®¤¸¤Æ¤³¤Î¼ê¤ÏÎ¥¤µ¤Ê¤¤¡×¤ÈÁ°¤ò¸«¿ø¤¨¤ë»ê¶Ë¤Î¥Ð¥é¡¼¥É¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï½ß»Î¤ÎÎÏ¶¯¤¤¥É¥é¥à¤Ê¤É¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬RYUICHI¤ò¸å²¡¤·¡£²ñ¾ì¤Î²ÎÀ¼¤Ï¡¢RYUICHI¤ÎÄË¤ß¤òÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤ÊÍ¥¤·¤µ¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢RYUICHI¤¬¡Ö²¶¤¬²Î¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¾ì¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢´ñÀ×¤¬µ¯¤¤¿¤«¤é¡×¤ÈTHE¡¡YELLOW¡¡MONKEY¤é¤¬½¸·ë¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¡¢¿¿Ìð¤ò¾·¤Æþ¤ì¤¿¡£ºòÆü¤ËÂ³¤¡¢¥É¥é¥à¤òÃ¡¤¯¤³¤È¤Ï³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¸µµ¤¤½¤¦¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡2Æü´Ö¤Î¥Õ¥§¥¹¤ÎºÇ¸å¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÖWISH¡×¡£RYUICHI¤«¤éµÈ°æÏÂºÈ¡Ê59¡Ë¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ç¥å¥ª¡Ö¹õÌ´¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢À¶½Õ¡Ê57¡Ë¤È²Î¤¤·Ñ¤®¡¢²ñ¾ì¤Ë¾Ð´é¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡12·î23Æü¤ËÅìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿LUNA¡¡SEA¡£¿¿Ìð¤Ï¡Ö3¾®Àá¤°¤é¤¤¤Ç¤âÃ¡¤¯¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀë¸À¡£RYUICHI¤Ï¡ÖÌµÍý¤·¤Ê¤¤¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤±¤É¡¢Áá¤¯¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î¥É¥é¥à¤¬Ê¹¤¤¿¤¤¤è¤Í¡£¤¤Ã¤ÈÃ¡¤±¤ë¤è¡£¤À¤Ã¤Æ¤³¤Î2Æü´Ö¤³¤³¤ËÍè¤é¤ì¤¿¤â¤Î¡×¤ÈÉÂµ¤¤ò¸øÉ½¤·¤¿Åö½é¤Ï¡¢¼Ö¥¤¥¹¤Ç¤ÎÀ¸³è¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÌÁÍ§¤ò°¦¤ª¤·¤½¤¦¤Ë¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡J¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Î2Æü´Ö¤ò¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£12·î23Æü¤Ë¤Þ¤¿²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈºÆ²ñ¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£INORAN¤Ï¡Ö²»³Ú¤Ã¤ÆºÇ¹â¤À¤è¤Ê¡ª¡ª¡×¤È¾Ð´é¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£SUGIZO¤Ï¡Ö¤³¤Î2Æü´Ö¤Ç¿·¤·¤¤´ñÀ×¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿¿Ìð¤¬Êâ¤±¤¿¤³¤È¡£¿¿Ìð¤¬¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢´ñÀ×¤Ïµ¯¤³¤¹¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¤è¡£ÂÔ¤Ä¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿LUNATIC¡¡FEST.¤Ç²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£LUNA¡¡SEA¤¬Â¸Â³¤¹¤ë¸Â¤ê¡¢¥ë¥Ê¥Õ¥§¥¹¤âÂ³¤¯¤«¤é¡×¡£¤³¤ÎÏ¯Êó¤Ë²ñ¾ì¤Ï´¿´î¤ÎÀ¼¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿¿Ìð¤Ï2020Ç¯¤ËÂçÄ²¤¬¤ó¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢7ÅÙ¤Î¼ê½Ñ¤ä¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¡¢Êü¼ÍÀþÎÅË¡¤ò¼õ¤±¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£RYUICHI¤â¤Þ¤¿2019Ç¯¤ËÇÙÁ£¤¬¤ó¤Î¼ê½Ñ¡¢2022Ç¯¤Ë¤ÏÀ¼ÂÓ¤ÎÀÅÌ®áî¡Ê¤ê¤å¤¦¡Ë½üµî¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢2Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤é¥¸¥¹¥È¥Ë¥¢¤òÈ¯¾É¤·È¯À¼¾ã³²¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°¿Ê¤·Â³¤±¤ë¡£Â¤ò»ß¤á¤Ê¤¤¡£À¸¤ÍÍ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö¤ò´Ñ¤Æ¡¢¥Õ¥§¥¹¤Î½éÆü¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖBRAHMAN¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦TOSHI¡ÝLOW¡Ê50¡Ë¤Ï¡Ö5¿Í¤¬Ì¿¤¬¤±¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï²¿¤Ç¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¡£¤½¤ì¤Ï25Ç¯Á°¤Ë¡Ê½ªËë¤È¤¤¤¦¡Ë¶õÇò¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡£¤â¤¦¤½¤Î¶õÇò¤òºî¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¤È»×¤¦¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ë²¸ÊÖ¤·¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¦¡£¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤¬5¿Í¤Ë¡Ë°¦¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤Á¤ã¤ó¤È°¦¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£5¿Í¤ÎSLAVE¤Î´Ø·¸À¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡£
¡¡2Æü´Ö¤Î¥Õ¥§¥¹¤ò½ª¤¨¤¿ÍâÆü10Æü¡¢RYUICHI¤Ï¸Ä¿Í¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÁ´¹ñ¤Î¶µ²ñ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥¤¥¯¤Ê¤·¤Ç²Î¤¦¡ÖNo¡¡Mic¡¤¡¡One¡¡Speaker¡¡Concert¡¡at¡¡Church¡¡Tour¡¡2025¡Ý2026¡¡Phase.03¡×¤Î3¸ø±é¤ò¡Ö¹¢¤ÎÉÔÄ´¤Ë¤è¤ê°å»Õ¤Î¿ÇÃÇ¤Î¤â¤È¡¢¸½»þÅÀ¤ÇËüÁ´¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤Î³«ºÅ¤¬º¤Æñ¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÃæ»ß¡¦±ä´ü¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡¡2·î22¡¢23Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ÏÉÔ»àÄ»¤Î¤è¤¦¤ËÁÉ¤Ã¤¿²ÎÀ¼¤ÇÆ²¡¹¤È¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÅ¸³«¡£INORAN¤ÈÁÈ¤ó¤À¥Ð¥ó¥É¡ÖTourbillon¡×¤Ç¤âÄ´»Ò¤Ï¾å¸þ¤¤Ë¸«¤¨¤¿¡£Åìµþ¤Ç7·î¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢À¼¤ò¹Ê¤ê½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¡¢½ª±é¸å¤Ë¡Ö11·î¤Î¥ë¥Ê¥Õ¥§¥¹¤Ç¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤Þ¤¹¡£´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ãæ»ß¡¦±ä´ü¤·¤¿¶µ²ñ¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢²Î¤Ç¥®¥Í¥¹µÏ¿¤ò»ý¤ÄRYUICHI¤é¤·¤¯¡Ö100²ó¤Î³«ºÅ¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¤ÈÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£Á´18ÁÈ¤¬½Ð±é¤·¤¿¥Õ¥§¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥Û¥¹¥È¤ÎÂçÌò¡£¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¿¿Ìð¤Ø¤Î¿´¸¯¤¤¤Ê¤É¡¢¼«¿È¤Î¤³¤È¤Ï¸å²ó¤·¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¥¸¥¹¥È¥Ë¥¢¤ÎÈ¯À¼¾ã³²¤Ï¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤ËÈ¿¤·¤Æ¡¢ÂÎ¤¬ÂÎ¤Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦ÆñÉÂ»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉÂµ¤¤À¡£¥Ð¥ó¥É³èÆ°°Ê³°¤Ë¡¢¥½¥í¤Ê¤É¤Ç¤º¤Ã¤ÈÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤½¤Î»Ñ¤Ë¤ÏºÇÂç¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤òÂ£¤ë¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬Ç§¼±¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ÇÈèÏ«¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤º¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¡¢¿´¿È¤òµÙ¤á¤Æ¤Þ¤¿±§Ãè°ì¤Î²ÎÀ¼¤òSLAVE¤¿¤Á¤ËÆÏ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡ÊÀ¾Â¼¡¡°½Çµ¡Ë