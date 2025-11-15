¡ÚTAMA±Ç²è¾Þ¡Û¹À¥¤¹¤º¡¢ºÇÍ¥½¨½÷Í¥¾Þ¡¡µÈÅÄÍÓ¤È2¿Í1Ìò¤âÌò¤Î¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤»¤º¡¡´°À®¸«¤Æ¼Â´¶¡Ö¼«Ê¬¤Î¾Íè¤Ï¤³¤¦¤Ê¤ó¤À¡×
¡¡¹ñÆâ±Ç²è¾Þ¤Î¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤Ê¤ë¡ØÂè17²óTAMA±Ç²è¾Þ¡Ù¼ø¾Þ¼°¤¬15Æü¡¢Åìµþ¡¦¥Ñ¥ë¥Æ¥Î¥óÂ¿Ëà Âç¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¡Ø±ó¤¤»³¤Ê¤ß¤Î¸÷¡Ù¤Ê¤É¤Ë¼ç±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¤Î¹À¥¤¹¤º¤¬ºÇÍ¥½¨½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¹À¥¤¹¤º¡¢¡ØÊõÅç¡Ù¤Ê¤É5ºîÉÊ¤ÇºÇÍ¥½¨½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡ÖÌò¼Ô¿ÍÀ¸¤ÇÇ»¸ü¤Ê1Ç¯¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢¡Ø»ä¤òÎ¥¤µ¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¸³Ø¾Þºî²È¥«¥º¥ª¡¦¥¤¥·¥°¥í»á¤ÎÄ¹ÊÔ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤ò¡¢¡Ø¤¢¤ëÃË¡Ù¡Ê2022Ç¯¡Ë¤ÎÀÐÀî·Ä´ÆÆÄ¤¬±Ç²è²½¡£Àï¸å´Ö¤â¤Ê¤¤1950Ç¯Âå¤ÎÄ¹ºê¤È¡¢1980Ç¯Âå¤Î¥¤¥®¥ê¥¹¤òÉñÂæ¤Ë¡¢»þÂå¤È¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤Æ¸òºø¤¹¤ë¡Èµ²±¡É¤ÎÆæ¤ËÇ÷¤ë¡¢¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¡¦¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£
¡¡¼õ¾Þ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç¹À¥¤Ï¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥Æ¥¤Ê¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Æ¤âÂº·É¤¹¤ë´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¥ã¥¹¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤È¤³¤¦¤·¤ÆºîÉÊ¤ò1¤Äºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÎå¤Þ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÀº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£Ä¹ºê»þÂå¤Î±Ù»Ò¤ò¹À¥¡¢¥¤¥®¥ê¥¹»þÂå¤Î±Ù»Ò¤òµÈÅÄÍÓ¤¬±é¤¸¤¿¡£¹À¥¤ÏÌò¤Î¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢µÈÅÄ¤¬1ÅÙ¡¢¹À¥¤Î»£±Æ¸½¾ì¤ËË¬¤ì¤¿¤À¤±¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤À¤±¡Ø¸«¤¿¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ï¡¢¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡£»ä¤Ï´°À®¤ò¸«¤Æ¡Ø¼«Ê¬¤Î¾Íè¤Ï¤³¤¦¤Ê¤ó¤À¡Ù¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¡×¤ÈÎ¢ÏÃ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±¾Þ¤Ï¡¢Á°Ç¯10·î¤«¤éÅöÇ¯9·î¤Ë°ìÈÌ·à¾ì¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤ª¤è¤Ó´ÆÆÄ¡¦¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢»ÔÌ±¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î¼Â¹Ô°Ñ°÷¤Ë¤è¤ëÁª¹Í¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¡ØÂè17²óTAMA±Ç²è¾Þ¡Ù¼õ¾ÞºîÉÊ¡¦¼õ¾Þ¼Ô
¡ÚºÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¡Û
¡Ø¹ñÊõ¡Ù¡ÊÍûÁêÆü´ÆÆÄ¡Ë
¡Ø¥ë¥Î¥ï¡¼¥ë¡Ù¡ÊÁáÀîÀé³¨´ÆÆÄ¡Ë
¡ÚÆÃÊÌ¾Þ¡Û¡Ê±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿»ö¾Ý¤ËÂÐ¤·É½¾´¡Ë
¸âÈþÊæ´ÆÆÄ µÚ¤Ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥¥ã¥¹¥È°ìÆ±¡Ê¡Ø¤Õ¤Ä¤¦¤Î»Ò¤É¤â¡Ù¡Ë
Âç¶åÌÀ»Ò´ÆÆÄ µÚ¤Ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥¥ã¥¹¥È°ìÆ±¡Ê¡Øº£Æü¤Î¶õ¤¬°ìÈÖ¹¥¤¡¢¤È¤Þ¤À¸À¤¨¤Ê¤¤ËÍ¤Ï¡Ù¡Ë
¡ÚºÇÍ¥½¨ÃËÍ¥¾Þ¡Û
Ä¹ÄÍµþ»°¡Ê¡ØÅ¨¡Ù¡Ë
µÈÂôÎ¼¡Ê¡Ø¹ñÊõ¡Ù¡Ø¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡Ù¡Ë
¡ÚºÇÍ¥½¨½÷Í¥¾Þ¡Û
ÂíÆâ¸øÈþ¡Ê¡Ø¥ì¥¤¥Ö¥ó¥º¡Ù¡ØÅ¨¡Ù¡Ø´ñÎï¤Ê¡¢°¡Ù¡Ø¤æ¤¤Æ¤«¤Ø¤é¤Ì¡Ù¡Ø¹ñÊõ¡Ù¡Ø¤Õ¤Ä¤¦¤Î»Ò¤É¤â¡Ù¡ØÊõÅç¡Ù¡Ë
¹À¥¤¹¤º¡Ê¡Ø±ó¤¤»³¤Ê¤ß¤Î¸÷¡Ù¡Ø¥¢¥Ã¥È¡¦¥¶¡¦¥Ù¥ó¥Á¡Ù¡Ø¤æ¤¤Æ¤«¤Ø¤é¤Ì¡Ù¡ØÊÒ»×¤¤À¤³¦¡Ù¡ØÊõÅç¡Ù¡Ë
¡ÚºÇÍ¥½¨¿·¿Ê´ÆÆÄ¾Þ¡Û
Ê¿°ì¹É´ÆÆÄ¡Ê¡ØÌÚ¤Î¾å¤Î·³Ââ¡Ù¡ØSTEP OUT ¤Ë¡¼¤Ë¡¼¤Î¥Ë¥é¥¤¥«¥Ê¥¤¡Ù¡Ë
»³¸µ´Ä´ÆÆÄ¡Ê¡Ø¤³¤Î²Æ¤ÎÀ±¤ò¸«¤ë¡Ù¡Ë
¡ÚºÇÍ¥½¨¿·¿ÊÃËÍ¥¾Þ¡Û
Çë¸¶Íøµ×¡Ê¡Øº£Æü¤Î¶õ¤¬°ìÈÖ¹¥¤¡¢¤È¤Þ¤À¸À¤¨¤Ê¤¤ËÍ¤Ï¡Ù¡ØÀ¤³¦À¬Éþ¤ä¤á¤¿¡Ù¡Ë
¹õÀîÁÛÌð¡Ê¡Ø¹ñÊõ¡Ù¡Ø¤³¤Î²Æ¤ÎÀ±¤ò¸«¤ë¡Ù¡Ë
¡ÚºÇÍ¥½¨¿·¿Ê½÷Í¥¾Þ¡Û
ºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¡Ê¡Ø¤³¤Î²Æ¤ÎÀ±¤ò¸«¤ë¡Ù¡ØÂç¤¤Ê¶Ì¤Í¤®¤Î²¼¤Ç¡Ù¡Ë
ÃæÌîÍ¼Ó¡Ê¡Ø¤³¤Î²Æ¤ÎÀ±¤ò¸«¤ë¡Ù¡Ë
