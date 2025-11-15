俳優の芳根京子さん（28）とKing & Princeの郄橋海人さん（26）が14日、共演した映画の公開記念舞台挨拶に登場。芳根さんが郄橋さんへ感謝の気持ちを語り、感極まる様子を見せました。

映画『君の顔では泣けない』は、2021年9月に発売され、話題となった君嶋彼方さんによる同名小説が原作。ある日突然、体が入れ替わってしまった男女の15年間を描いた物語で、芳根さんは坂平陸、郄橋さんは水村まなみを演じています。

■郄橋海人、原作者からのサプライズに「ムチャクチャうれしかったです」

イベントでは、入れ替わった男女という難しい役を演じきった芳根さんと郄橋さんへ、原作者の君嶋彼⽅さんからの手紙がサプライズで読み上げられました。手紙には「『君の顔では泣けない』は⼩説としてはもうこれ以上書くことのない作品だと思っていたのですが、芳根さんの陸を⾒て“もっと陸のことが書きたい”と強く感じてしまいました。郄橋さんのまなみも素晴らしく、原作ではほとんど内⾯が⾒えない難しいキャラクターだったにもかかわらず、感情豊かに表現してくれていました」とつづられていました。

君嶋さんからの温かい言葉に、芳根さんは「とてもうれしいですね。原作の先⽣がどう思われるかって、私たちも怖い部分でもあって、それでも、"もっと陸を好きになる"、なんてうれしいんでしょう。そんな光栄なことあるんだなって思います。そしてその先の陸、私もぜひ読ませてもらいたいなと思ったので楽しみにしております」と語りました。

一方、郄橋さんは「作品を作る中でハードルが⾼いのが原作の先⽣を納得させることでもあるし、原作者の先⽣は作品を作っていく中でのボスでもあるので、すごく安⼼しました。ムチャクチャうれしかったです。胸を張って皆さんに観ていただけると思いました」と喜びました。

■芳根京子&郄橋海人 お互いに感謝の気持ちを明かす

イベントの終盤には、主演の芳根さんが郄橋さんに向けてメッセージを送るひと幕も。芳根さんは「この場をお借りして郄橋君、本当にありがとうございます！ 撮影中も初号を⾒ても不安で…。でも、郄橋君と⾊々な取材を受ける中で少しずつ氷が溶けていく感覚というか、怖いけれど、郄橋君とだったら⼤丈夫だと思えた。本当にまなみが郄橋君で良かったなと思うし、⼀緒に戦うのが郄橋君で良かったなと思う。あ、なんだか泣きそう。お互い？」と感極まると、郄橋さんも「芳根ちゃんの顔を⾒ていると泣きそうになります」と同じく目をうるませました。

そして、最後に芳根さんは「またご⼀緒出来るのかなと、これからが楽しみになりました。この場をお借りして、ありがとうございました！」と、改めて郄橋さんに頭を下げると、郄橋さんも「こちらこそありがとうございます」と笑顔を見せました。