¡Ö¸µ¡¹åºÎï¤À¤±¤É¹¹¤ËåºÎï¡×Èþ¿Í½ÀÆ»²È¤Î¥Ó¥¸¥åÇú¤ì¤Ä¡ÖÍðË½¤Ê±¿Å¾¤Ë¡Ø¥³¥Î¥ä¥í¡ª¡Ù¡×¤«¤é»×¹Í¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¡¡ÉÍÅÄ²í¸ù¡Ö¥¤¥é¥¤¥é¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥¸¥ã¥ó¥¯£Ó£Ð£Ï£Ò£Ô£Ó¡×¤¬£±£µÆü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡¦ÉÍÅÄ²í¸ù¤¬£Í£Ã¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖËèÆüÀä¹¥Ä´¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡×¡£¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÌÀ¤ë¤µ¤Ç³èÌö¤·¤¿³Æ³¦¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½ÀÆ»½÷»Ò£µ£·¥¥íµé¤Ç¥«¥Ê¥ÀÂåÉ½¤È¤·¤Æ½é¤Î¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿½Ð¸ý¥¯¥ê¥¹¥¿Áª¼ê¤¬ÅÐ¾ì¡£´¶¾ð¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Î¥³¥Ä¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡½Ð¸ýÁª¼ê¤Ï¡Ö°ÊÁ°¤Ï´¶¾ð¤Îµ¯Éú¤¬¤¹¤´¤¤·ã¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼Ö¤Ç±¿Å¾¤·¤Æ¤ë¤È¶¯°ú¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ëÅÛ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©Åìµþ¤¬¤è¤¯¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤½¤ó¤È¤¡Ø¥³¥Î¥ä¥í¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤â¤¦¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥óÌÄ¤é¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¶ì¾Ð¡£
¡¡½Ð¸ýÁª¼ê¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢£±£°¸Ä½ñ¤½Ð¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿´¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ç¤¤Æ¡£³ä¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤â¡Ø¥³¥Î¥ä¥í¡ª¡Ù¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡Ø¤¢¤Î¿Í¡¢¤¿¤Ö¤ó¡¢º£¤Ë¤â¥È¥¤¥ì¤¬Ï³¤ì¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ¡£²óÏ©¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¶â¥á¥À¥ë¤ò¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£ÉÍÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤Î¥¤¥é¥¤¥é¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´¶¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Èþ¿Í½ÀÆ»²È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë½Ð¸ýÁª¼ê¤Î½Ð±é¤Ë£Ó£Î£Ó¤âÈ¿±þ¡£¡Ö¸µ¡¹åºÎï¤À¤±¤É¹¹¤ËåºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¡Ö½Ð¸ý¥¯¥ê¥¹¥¿¤Ï¡¡¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤¦¤¨¤Ë¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¡¡¤³¤Þ¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£