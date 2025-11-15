½÷À¤ËÅÀ¿ô¤ò¤Ä¤±¤Æ¸«²¼¤¹ÃË¡Ä¥Ï¥¤¥¹¥ÚÈà»á¤òÀ¸ÍýÅª¤Ë¼õ¤±ÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÊÌ¤ì¤¿ÏÃ
¥Ï¥¤¥¹¥ÚÃË»Ò¤ÈÉÕ¤¹ç¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦½÷À¤ÏÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤É¤ì¤À¤±Í¥½¨¤Ê¿Í¤Ç¤âÀ³Ê¤ËÆñ¤¢¤ê¤À¤ÈÄ¹Â³¤¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤Ë¼«Ê¬¤ÎÍ¥½¨¤µ¤òÉ¡¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¿Í¤ò¥Ð¥«¤Ë¤·¤¿¤ê¥Þ¥¦¥ó¥È¤ò¤È¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤È¤Ï¡¢ÉÕ¤¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥¹¥ÚÈà»á¤òÀ¸ÍýÅª¤Ë¼õ¤±ÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÊÌ¤ì¤¿ÏÃ¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
½÷À¤ËÅÀ¿ô¤ò¤Ä¤±¤ëÈà»á
¡ÖÈà»á¤¬Æ±Î½¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢¡Ø¤¢¤¤¤Ä¤Î²Ç¤Ã¤Æ¹âÂ´½÷¤À¤«¤é¥Ð¥«¤Ê¤ó¤À¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¼ª¤òµ¿¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ø¤Ç¤â¤ªÁ°¤ÏF¥é¥ó¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢°ì±þ»ÍÂç½Ð¿È¤À¤â¤ó¤Ê¡Ù¡Ø¹âÂ´¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð·Á¤À¤±¤Ç¤âÂç³Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤Û¤¦¤¬²¿É´ÇÜ¤â¥Þ¥·¡Ù¡Ø¤ªÁ°¤Ï80ÅÀ¤Ë¤ÏÅþÄìÂ¤ê¤Ê¤¤¤±¤É¡¢65ÅÀ¤«¤Ê¡Ù¡Ø¤Ç¤â¡¢¤¢¤¤¤Ä¤Î²Ç¤è¤ê20ÅÀ¤Ï¹â¤¤¤«¤é°Â¿´¤·¤Ê¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤¢Á³¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ä¡Ä¡£
¿Í¤ËÅÀ¿ô¤ò¤Ä¤±¤¿¤ê³ØÎò¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤¿¤ê¡¢¤³¤Î¿Í¤Ï°ìÂÎ²¿ÍÍ¤Ê¤Î¤«¤È»×¤¤¡¢¹¥¤¤À¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤¬°ìµ¤¤Ë¾Ã¤¨µî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À¸ÍýÅª¤Ë¼õ¤±ÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤°¤ËÊÌ¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§20Âå ½÷À¡¦²ñ¼Ò°÷¡¿²óÅú»þ´ü¡§2025Ç¯9·î¡Ë
¢¦ ½÷À¤ËÅÀ¿ô¤ò¤Ä¤±¤ëÃËÀ¤¬¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¥¾¥Ã¤È¤·¤Þ¤¹¤Í¡£¤É¤ì¤À¤±¹â³ØÎò¤ÇÍ¥½¨¤Ê¿Í¤Ç¤â¡¢¿Í¤ò¸«²¼¤¹»þÅÀ¤Ç¥¢¥¦¥È¤Ç¤¹¡£
¢¨Googirl¤¬ÆÈ¼«¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢½¸¤á¤¿GoogirlÆÉ¼ÔÍÍ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤Ëµ»ö²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£