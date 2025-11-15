¡ÚÂ®¥ì¥Ý¡Û¡ãCROSS ROAD Fest¡äWaive¡¢Àä¹¥Ä´¤ÇÃ¡¤¤Ä¤±¤ë°µÅÝÅªÇ®ÎÌ¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿³Ú¤·¤ó¤Ç¡×
2000Ç¯·ëÀ®¤È¤¤¤¦¡¢¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤ä¤äÃÙ¤á¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Waive¡£ÂåÉ½¶Ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö¤¤¤Ä¤«¡×¤¬¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¡¢NHK¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤¬¡¢2005Ç¯¤Ë²ò»¶¤òÈ¯É½¡£2010Ç¯¤«¤é¤Ï¡È²ò»¶Ãæ¡É¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÉÔÄê´ü¤Ë¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡ÊWaive¸ø¼°HP¤Ë¤Ï¡È¥ê¥Ó¥ó¥°¥Ç¥Ã¥É¤Î¤è¤¦¤Ê³èÆ°¡Ä¡É¤È¼«¤é½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£¤½¤·¤Æ2023Ç¯4·î¤Ë¡ÖºÆ·ëÀ®¡×É½ÌÀ¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢26Ç¯1·î4Æü¤ÎÅìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤ò¤â¤Ã¤Æ²ò»¶¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
°Ê¹ß¤Ï¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿»þ´Ö¤òÇ³¤ä¤·¿Ô¤¯¤¹¤Ù¤¯ÀºÎÏÅª¤Ê¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¡¢¤³¤Î6·î¤«¤é¤Ï¥Ä¥¢¡¼¡ãWaive GIGS 2025¡ÖÁó¹È°ìÁ® -soukouissen-¡×¡ä¤â¥¹¥¿¡¼¥È¡£²Æ°Ê¹ß¤â·î¤Ë5¡Á6ËÜ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤Ê¤¤¡¢11·î26Æü¤Ë¤ÏºÇ¸å¤Î²»¸»ºîÉÊ¤È¤Ê¤ëEP¡ÖThe SUN¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£¡Ö²ò»¶¡×¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤È¤¤¤¦¤Î¤âÈéÆù¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¸½ºßÈà¤é¤¬Àä¹¥Ä´¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÃ¯¤ÎÌÜ¤Ë¤âÌÀ¤é¤«¤À¤í¤¦¡£ËëÄ¥¥á¥Ã¥»ºÇ´ó¤ê¤Î³¤ÉÍËëÄ¥±Ø¤Ë¤ÏÉðÆ»´Û¸ø±é¡ãLAST GIG¡ä¤ò¹ðÃÎ¤¹¤ëÂç¤¤Ê¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬Å½¤é¤ì¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ñ¤âÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ï¡ÖThe SUN¡×¼ýÏ¿¤Î¿·¶Ê¡Ö²Ð²Ö¡×¡£¥¤¥ó¥È¥í¤È¤â¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸Á°ÌÌ¤Ë²ÐÃì¤¬¿á¤¾å¤¬¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö²Ð²Ö¡×¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¸÷·Ê¡£¡Ö¥«¥â¥ó¡ª¡×¤È¶«¤ÖÅÄß·¹§²ð(Vo)¤Î¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¥Ü¥¤¥¹¤ËÀú¤é¤ì¡¢²ñ¾ì¤Î¶õµ¤¤â°ìµ¤¤ËÇ®¤òÂÓ¤Ó¤ë¡£°¥½¥Éº¤¦¥á¥í¥Ç¥£¥¢¥¹¤Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¥é¥¤¥ó¤â·ã¤·¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¤â¡¢¼Â¤ËWaive¤é¤·¤¤³Ú¶Ê¤À¡£Ê¿²Î¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¤«¤é¡¢Á´°÷¤¬¥µ¥Ó¤Ø¤È¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤Ë¤ÏÈù¿Ð¤ÎÌÂ¤¤¤â¤Ê¤¤¡£¥µ¥Ó¤Î¡Ô¤¢¤ÎÆü¤ÎËÍ¤Ë¤Þ¤ÀÆÏ¤¯¤Ê¤é¡¡¤¹¤Ù¤Æ¤òÇ³¤ä¤·¿Ô¤¯¤»¡ª¡Õ¤È¤¤¤¦²Î»ì¤â¥Ð¥ó¥É¤Î¸½ºß¤È½Å¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢Áá¤¯¤â1¶ÊÌÜ¤«¤éÈà¤é¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤ë¡£
¡Ö³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤ÈÅÄß·¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¿ùËÜÁ±ÆÁ(G, Vo)¤Ë¤è¤ë¥®¥¿¡¼¤Î¥ê¥Õ¤¬¶Á¤ÅÏ¤ë¡£Â³¤¯2¶ÊÌÜ¤â¡ÖThe SUN¡×¼ýÏ¿¤Î¿·¶Ê¡Ö»¸-sun-¡×¤À¡£¥¤¥ó¥È¥í¤âA¡¦B¥á¥í¤â´ÖÁÕ¤â¡¢¤É¤³¤òÄ°¤¤¤Æ¤âÇ»¸ü¡£Â©¤ò¤Ä¤¯´Ö¤â¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢»×¤¤¤â¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¥¢¥¤¥Ç¥¢¤âµÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿¹½À®¡£¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥µ¥Ó¤Ç¤Ï¡¢´ÑµÒ¤¬°®¤Ã¤¿ÊÒ¼ê¤òÆ¬¾å¤Ç²ó¤·¤Æ±þ¤¨¤ë¡£
¡ÖËëÄ¥¡ª¡¡³Ú¤·¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤«¡£²û¤«¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Î¿Í¤ä¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¿·¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤Ç¤¹¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤³¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¤³¤ÈÁ´¤Æ¤¬°¦¤ª¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡£°ìÀ¸·üÌ¿³Ú¤·¤ó¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÅÄß·¡£
¡Ö¥Ð¥é¡¼¥É¤ò¤Ò¤È¤ÄÂ£¤ê¤Þ¤¹¡×¤Î¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤Ë±éÁÕ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Öspanner¡×¡£2000Ç¯È¯É½¤Î¥Ç¥â¥Æ¡¼¥×¤Ë¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¶Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢º£Ç¯5·î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥»¥ë¥Õ¥«¥Ð¡¼¡¦¥Ù¥¹¥È¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRED ALBUM¡Ù¤Ç¤â¿·¤¿¤Ë¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤¿½ÅÍ×¤Ê³Ú¶Ê¤À¡£¿ùËÜ¤Î¥¹¥È¥é¥È¥¿¥¤¥×¡¦¥®¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥È¥í¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤È¡¢ìÉÊý¹§»Ê(G)¤Ë¤è¤ë¥ì¥¹¥Ý¡¼¥ë¤é¤·¤¤¸ü¤ß¤Î¤¢¤ë¥ê¥Õ¤È¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬Á¯¤ä¤«¡£¿¤Ó¤ä¤«¤Ê¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¤ÎÃæ¤ËÁ¡ºÙ¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤â¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ëÅÄß·¤Î²ÎÀ¼¤¬¡¢¥Ð¥é¡¼¥É¤Ç¤Ï¤è¤ê±Ç¤¨¤ë¡£¥¢¥¦¥È¥í¤Ç¤Ï¡¢¼«ºß¤Ë¥Õ¥§¥¤¥¯¤¹¤ë¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¡¢µã¤¶«¤Ö¤è¤¦¤Ê¥®¥¿¡¼¤Î¥ß¥É¥ë¥È¡¼¥ó¤È¤ÎÍí¤ß¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¯¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ç¡¢¤¿¤À¤¿¤ÀÄ°¤¹û¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¶»Äù¤á¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ð¥é¡¼¥É¤ÎÍ¾±¤¤Ë¤Ò¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤³¤³¤ÇÅâÆÍ¤ËMC¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£Waive¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò´Ñ¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ë¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¡¢´ØÀ¾ÊÛ¤Ç¥É¥Ã¥«¥ó¥É¥Ã¥«¥ó¾Ð¤ï¤»¤ë¿ùËÜ¤Î¥È¡¼¥¯¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¤É¡Á¤â¡Á¡£½é¤á¤Þ¤·¤Æ¤Î¿Í¡¢¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¿Í¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÎÁ¶â¤¬°ìÎ§¤Ê¤Î¤Ë±ó¤¯¤«¤éÍè¤Æ¤ë¿Í¡ª¡¡¤½¤ÎÉÔËþ¤ï¤«¤ë¤è¡Á¡¢¤Ç¤â³Ú¤·¤ó¤À¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¹â¤¤¶â½Ð¤·¤ÆÍè¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¸µ¼è¤é¤ÊÂ»¤Ç¤¹¡×(¿ùËÜ)¤È¡¢´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤ß¤»¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡Öº£Æü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢ËÍ¤¬¥¼¥í¤ò¥¤¥Á¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡ÆÃ¤Ë¥Ç¥£¥¹¥Ñ¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¡¢¥é¥¯¥ê¥Þ¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¡¢²¶¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤ò¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ó¤Þ¤êÃý¤ì¤Ê¤¤¡¢¤¤¤Ä¤â¤À¤Ã¤¿¤é»ý¤Á»þ´ÖÁ´Éô¤¯¤é¤¤Ãý¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤³¤òÉü³è¤Î¾ì¤ËÁª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿ÀèÇÚ¤ÎÊý¡¢½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤ª¤â¤ó¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤ÆÍß¤·¤¯¤Ê¤¤¡£ÀèÇÚÊý¤Ë¤âºÇ¹â¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤è¤È»×¤ï¤»¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¡¢ºÇ¹â¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡ÖÎÏÂß¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤«¡ª ¤¤¤¯¤¾¡¢¤¤¤¯¤¾¡Á¡ª¡×(ÅÄß·)
¥È¡¼¥¯¤Ç²ñ¾ì¤Î²¹ÅÙ¤ò¥¢¥²¤¿Ä¾¸å¤ËÅê²¼¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥¬¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¥Þ¥¤¥ó¥É¡×¡£2000Ç¯È¯É½¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢ºòÇ¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥»¥ë¥Õ¥«¥Ð¡¼¡¦¥Ù¥¹¥È¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBLUE ALBUM¡Ù¤Ë¤â¿·¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ÎÄêÈÖ¶Ê&¥¥é¡¼¥Á¥å¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡£¥¤¥ó¥È¥í¤«¤é¡¢¥ê¥Õ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÅÄß·¤¬Î¾ÏÓ¤ò¸ò¸ß¤ËÆÍ¤¾å¤²¡¢¥Õ¥¡¥ó¤âÆ±ÍÍ¤ËÎ¾ÏÓ¤òÅ·¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆÍ¤¾å¤²¤ë¡£¿ùËÜ¤ÈÅÄß·¤¬¥Ñ¡¼¥È¤´¤È¤Ë¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤âÊÑÂ§Åª¤À¤·¡¢¤½¤â¤½¤â²Î¥â¥Î¤È¤¤¤¦ºî¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥³¥é¡¼¥¸¥åÅª¤ÊË½ÎÏÀ¤â¤Ï¤é¤ó¤À³Ú¶Ê¡£¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥é¡¼¤Î·ã¤·¤¯ÌÀÌÇ¤¹¤ë¥é¥¤¥È¤ÈÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯¸òºø¤¹¤ë¥ì¡¼¥¶¡¼¡£¥µ¥Ó°Ê³°¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤â¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¸Æ±þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Î¾ÏÓ¤Ç·ã¤·¤¤Æ°¤¤Ç±þ¤¨¤¿¤ê¡¢¥É¥é¥à¤ÎÏ¢ÂÇ¸å¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤¿¤ê¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î¸ò´¿¤Ï¥é¥¤¥Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡£ÅÄß·¤â¡Ö¤½¤ó¤Ê¤â¤ó¤«¡ª¡¡¤ß¤ó¤Ê¤¬»×¤Ã¤Æ¤ë¤è¤ê¤º¤Ã¤ÈÂç¤¤ÊÀ¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤³¤³¤Þ¤ÇÆÏ¤¤¤Æ¤³¤Ê¤¤¤«¤é¡£»×¤Ã¤Æ¤ë¤è¤ê3ÇÜ¤Ç¡ª¡×¤È¡¢ÍÆ¼Ï¤Ê¤¯¹¶¤áÎ©¤Æ¤ë¡£¡ÖÀ¼½Ð¤»¡ª¤¤¤¯¤¼¡ª¡¡Á´°÷¤Ç¡¢Á´°÷¤Ç¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤í¤¦¤¼¡ª¡×¤È¶«¤Ó¡¢¹â°æ½ß(Ba)¤Î¥Ù¡¼¥¹¤ò´ð´´¤Ë¥É¥é¥à¤ò²Ã¤¨¤¿¥½¥ê¥Ã¥É¤Ê¥Ó¡¼¥È¤«¤éµÒ¤È³Ý¤±¹ç¤¤¤ò¸ò¤ï¤¹¡£¶Ê¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ï»°Ê¬¤ÎÆó¤Û¤É¤Î´ÑµÒ¤¬·ý¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½ªÈ×¤Ç¤Ï¤Û¤ÜÁ´°÷¤¬·ý¤òÆÍ¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Î·Ù²ü¿´¤òÂÇ¤ÁÊø¤·¡¢Waive¤ÎÇÈ¤Ë°û¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÎÏÎÌ¤Ï¤µ¤¹¤¬¤À¡£
¥é¥¹¥È¤Ï¤³¤ì¤Þ¤¿Èà¤é¤ÎÂåÉ½¶Ê¡Ö¤¤¤Ä¤«¡×¡£2004Ç¯¤Î2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØINDIES 2¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¡¢¡ØBLUE ALBUM¡Ù¤Ç¤â¥»¥ë¥Õ¥«¥Ð¡¼¤µ¤ì¤¿¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¡£¡Ô¤Þ¤À¸«¤ÌÌ¤Íè¤Ø¤È¶î¤±È´¤±¤Æ¤¯¡Õ¤È¤¤¤¦²Î¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤Î¤¢¤ë³Ú¶Ê¤À¡£¤³¤¦¤·¤Æ²þ¤á¤ÆÄ°¤¯¤È¡¢Èà¤é¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»þÂå¤â´Ø·¸¤Ê¤¯Ä°¤«¤ìÂ³¤±¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤«¤ÄÎÉ¼Á¤Ê¥í¥Ã¥¯¤Ê¤Î¤À¤È¼Â´¶¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÇWaive¤Î²»³Ú¤Ë½é¤á¤Æ½Ð²ñ¤¤¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£Ç¯ÌÀ¤±¤ÎÉðÆ»´Û¸ø±é¡ãLAST GIG¡ä¤Ø¸þ¤«¤Ã¤ÆÇ³¤¨¿Ô¤¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëWaive¤Î»Ñ¤òÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤¿¥é¥¤¥Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ý½®¸«²Â»Ò
»£±Æ¡ý·øÅÄ¤Ò¤È¤ß
¢£¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
1. ⽕²Ö
2. »¸-sun-
3. spanner
4. ¥¬¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¥Þ¥¤¥ó¥É
5. ¤¤¤Ä¤«
¢£¡ãCROSS ROAD Fest¡ä
¡ÚDAY1¡Û11⽉15⽇(ÅÚ)¡¡ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥» ËëÄ¥¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¡¼¥ë
open12:00 / start13:00
¡ÚDAY2¡Û11⽉16⽇(Æü)¡¡ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥» ËëÄ¥¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¡¼¥ë
open10:30 / start11:30
¢©261-8550 ÀéÍÕ»ÔÈþÉÍ¶èÃæÀ¥2-1
