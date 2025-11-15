¡ÚÂ®¥ì¥Ý¡Û¡ãCROSS ROAD Fest¡äPlastic Tree¡¢ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥¹¥¿¥ó¥¹¤ÈÂ¸ºß¤ÎÆÈ¼«À¡ÖºÆ²ñ¤ò½Ë¤·¤Þ¤·¤Æ¡£¤¢¤Î¤È¤°ìÈÖ¤è¤¯²Î¤Ã¤Æ¤¿¶Ê¤ò¡×
Èà¤é¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡ÖOnly Shallow¡×(My Bloody Valentine)¤¬µ¤¤À¤ë¤²¤Ê¥à¡¼¥É¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¯¤Ê¤«¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤ÏPlastic Tree¤Î4¿Í¡£Ä¹Ã«ÀîÀµ¤¬ÌîÂÀ¤¤¥Ù¡¼¥¹²»¤òÌÄ¤é¤·¡¢¥Ð¥ó¥É¥¤¥ó¤¹¤ë½Ö´Ö¤ËÍÂ¼ÎµÂÀÏ¯¤¬Âç¤¤¯¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤¿¡Ö¥¤¥í¥´¥È¡×¤Ç¡¢ËÜÆü5ÈÖ¼ê¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÏËë³«¤±¤¿¡£
¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ë±ó¤¤¨¡¨¡¤½¤ó¤ÊÀÚ¤Ê¤¤ÁÛ¤¤¤ò¥®¥¿¡¼¤òÌÄ¤é¤·¤Ê¤¬¤é²Î¤¦ÍÂ¼¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÏÍ£°ìÌµÆó¤Î¤æ¤é¤®¤òÈ÷¤¨¤Æ¡¢¼ê¤òÁ°¤Ëº¹¤·½Ð¤·¤Æ°®¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿µ§¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê»ÅÁð¤â¡£·ä´Ö¤Þ¤ÇåÌÌ©¤Ë·×»»¤µ¤ì¤¿¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¾è¤»¡¢¤É¤³¤«¼ä¤·¤¯¡¢°¥¤·¤¯¡¢¤±¤ì¤É´Å¤¤¤µ¤¶ÇÈ¤òÊ¹¤¯¼Ô¤Î¿´¤Ë°ú¤µ¯¤³¤·¤Æ¡¢ÆÈÆÃ¤Î¡È¥×¥é¥È¥¥¥ê¥ï¡¼¥ë¥É¡É¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤À¤¬¡¢Â³¤¯¡ÖÎø¤Ï³¥¿§¡×¤Ç¤Ï°ìÅ¾¡¢Æ±¤¸¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤Ê¤¬¤é¥·¥Ë¥«¥ë¤ÊÌÜÀþ¤Î¸÷¤ë¥ê¥ê¥Ã¥¯¤Ë¡¢¥Ê¥«¥ä¥Þ¥¢¥¥é¤Î¥¨¥¥»¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ê¥®¥¿¡¼¥×¥ì¥¤¤âÁêÀ¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡£´ÖÁÕ¤Ç¤ÏÁ´°÷¤Ç¸«¹ç¤Ã¤Æ²»¤òÌÄ¤é¤·¡¢¥Þ¥Ã¥·¥Ö¤Ê¥Ù¡¼¥¹¤ËÂ³¤¤¤Æ»Â¤ê¤³¤à¤è¤¦¤Ê¥®¥¿¡¼¥½¥í¤Ç¤â¾ìÆâ¤ò¤«¤Íð¤·¤Æ¡¢Ê¸³ØÅª¤Ê»ìÀ¤³¦¤ÈÂ¨¶½Åª¤Ê¥í¥Ã¥¯¥×¥ì¥¤¤È¤¤¤¦Plastic Tree¤Î²»³Ú¤ò¹½À®¤¹¤ë2¤Ä¤ÎÂé¸ïÌ£¤ò¡¢¸«»ö¤ËÎ¾Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö¤ä¤¡¡ª ¤ä¤¡¡¢¤ä¤¡¡£¤É¤¦¤â¡¢Plastic Tree¤Ç¤¹¡£¡ãCROSS ROAD Fest¡ä¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡£º£Æü¤Ï¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤¨¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿²ñ¤¨¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÁÇÅ¨¤Ê1Æü¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¤È¡¢¤³¤³¤ÇÍÂ¼¤«¤éÉáÃÊÄÌ¤ê¤Î¥æ¥ë¤¤¥â¡¼¥É¤Ç°§»¢¤¬¡£¤³¤ÎÆü¤Î½Ð±é¥Ð¥ó¥É¤Ï¡¢¼Â¤Ï°ÊÁ°¤¹¤Ù¤ÆÆ±¤¸»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤âÉÑÈË¤Ë´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿´ñÀ×¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡Öº£Æü¤Ï¤¤¤í¤¤¤í²û¤«¤·¤¤ÂÐ¥Ð¥ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ºÆ²ñ¤ò½Ë¤·¤Þ¤·¤Æ¡£¤¢¤Î¤È¤°ìÈÖ¤è¤¯²Î¤Ã¤Æ¤¿¶Ê¤ò¡¢¼¡¡¢¹Ô¤³¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¡¢ÍÂ¼¤¬1999Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¡ÖSink¡×¤ò¥¿¥¤¥È¥ë¥³¡¼¥ë¤¹¤ë¤È¡¢¾ìÆâ¤Ë¤Ï´¿À¼¤¬¡£¥Ê¥«¥ä¥Þ¤ÎÈþ¤·¤¤¥®¥¿¡¼¥¢¥ë¥Ú¥¸¥ª¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êÌë¤Ø¤ÈÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¿´ÃÏ¤è¤µ¤È¡¢¸«ÃÎ¤é¤Ì¾ì½ê¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¿´ºÙ¤µ¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢²û¤«¤·¤¯¤âÈà¤éÆÃÍ¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤òÌ£¤ï¤ï¤»¡¢ºÇ¸å¤ËÍÂ¼¤¬¹ð¤²¤ë¡Ö¥Ð¥¤¥Ð¥¤¡£¡×¤âÍ¾±¤¤¿¤Ã¤×¤ê¡£»ÍÈ¾À¤µª¤òÄ¶¤¨¤¿¥È¥ê¥Ã¥×¤Ë¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Â£¤é¤ì¤¿¡£
¸åÈ¾Àï¤Ç¤Ï¡¢¤è¤ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤È°ìÂÎ´¶¤òÀ¸¤à¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤¬¥»¥ì¥¯¥È¡£¡ÖËëÄ¥¡ª ¤â¤¦¤¢¤ó¤Þ¤ê»þ´Ö¤Ê¤¤¤è¡£ÍÙ¤í¤¦¤«¡×¤ÈÅê²¼¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Þ¥¤¥à¡×¤Ç¤Ï¡¢²Ö¤¬Íð¤ì¤ë±ð¤ä¤«¤Ê·Ê¿§¤Î¸«¤¨¤ë¥ê¥ê¥Ã¥¯¤ò¡¢ÍÂ¼¤Ï»þ¤ËÀ¼¤ò¹Ó¤²¤Ê¤¬¤é²Î¤¤¾å¤²¡¢¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Î¾å¤ÇÂç¤¤¯¿ÈÂÎ¤òÍÉ¤é¤·¤¿¤ê¡¢»þ¤ËµÒÀÊ¤Ë¥Þ¥¤¥¯¤ò¸þ¤±¤ë¤³¤È¤â¡£¤Þ¤¿¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê¥®¥¿¡¼¥ê¥Õ¤òÃÆ¤¯¥Ê¥«¥ä¥Þ¤ËÄ¹Ã«Àî¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¡¢ÊÂ¤ó¤Ç±éÁÕ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤¾ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖËëÄ¥¡ª ¤Þ¤À¤Þ¤ÀÍ·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤¹¤«!?¡¡¤½¤ì¤¸¤ã¤¢¡¢¤ª²½¤±¤´¤Ã¤³¤·¤ÆÍ·¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¡ÖGhost¡×¤ò¥É¥í¥Ã¥×¡£¥ì¡¼¥¶¡¼¸÷Àþ¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦²¼¡¢º´Æ£¥±¥ó¥±¥ó¤ÎÀµ³Î¤Ê¥Ó¡¼¥È¤¬¸£°ú¤¹¤ë½ÅÄã²»¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢²ñ¾ìÃæ¤¬¿ÈÂÎ¤ÈÆ¬¤òÂç¤¤¯¿¶¤ê¡¢¶ÊÃæ¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Ç¤ÏµÒÀÊ¤«¤é¥á¥ó¥Ð¡¼¥³¡¼¥ë¤ÎÍò¤¬¡£¶¸µ¤¤ò¤â×Ç×Ê¤µ¤»¤ë¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê²»¤òÊü¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¸å¤Ï¡ÈËÍ¤Ï¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë¡¡¤½¤ó¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤À¡É¤È²Î¤¤¾å¤²¡¢¿¿¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê»ÑÀª¤Ç¾ìÆâ¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£²â¤Î¤è¤¦¤ÊÑ³¤µ¤â¡¢À¸µ¤¤ËËþ¤Á¤¿¤¿¤¯¤Þ¤·¤µ¤â¡¢Æ±»þ¤Ë½ÐÎÏ¤Ç¤¤ëPlastic Tree¤È¤Ï¡¢¼Â¤Ëµ©Í¤Ê¥Ð¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Öº£Æü¤Ï²ñ¤¨¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²ñ¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Plastic Tree¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥·¥ó¥×¥ë¤Ë°§»¢¤·¤¿ÍÂ¼¤¬ºÆ¤Ó¥®¥¿¡¼¤òÊú¤¨¡¢¹Å¤¤¥®¥¿¡¼¥ê¥Õ¤«¤é¥«¥¦¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¤ÇÀãÊø¤ì¹þ¤ó¤À¥é¥¹¥È¥Á¥å¡¼¥ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤â20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥á¥é¥ó¥³¥ê¥Ã¥¯¡×¡£ÍÂ¼¤Ï¥®¥¿¡¼¤ò¤«¤ÌÄ¤é¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ç¿¿ÀµÌÌ¤«¤éÁÛ¤¤¤ò¤Ö¤Ä¤±¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤È²Î»ì¤ò¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤¹¤ë¡£¶»¤òÄù¤á¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¾ÇÁç¤ÈÀÚ¤Ê¤µ¤¬¸òºø¤¹¤ë¼ÀÁö´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢35Ê¬¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï½ªÎ»¡£1993Ç¯¤Î·ëÀ®¤«¤é32Ç¯¡¢1997Ç¯¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é28Ç¯¤ò·Ð¤Æ¤âÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥¹¥¿¥ó¥¹¤ÈÂ¸ºß¤ÎÆÈ¼«À¤ò¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¤âÂ¸Ê¬¤Ë¼¨¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ýÀ¶¿åÁÇ»Ò
»£±Æ¡ý½ï¼Ö¼÷°ì
¢£¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
1. ¥¤¥í¥´¥È
2. Îø¤Ï³¥¿§
3. Sink
4. ¥Þ¥¤¥à
5. Ghost
6. ¥á¥é¥ó¥³¥ê¥Ã¥¯
¡¡
¢£¡ãCROSS ROAD Fest¡ä
¡ÚDAY1¡Û11⽉15⽇(ÅÚ)¡¡ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥» ËëÄ¥¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¡¼¥ë
open12:00 / start13:00
¡ÚDAY2¡Û11⽉16⽇(Æü)¡¡ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥» ËëÄ¥¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¡¼¥ë
open10:30 / start11:30
¢©261-8550 ÀéÍÕ»ÔÈþÉÍ¶èÃæÀ¥2-1
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡BARKS¡ãCROSS ROAD Fest¡ä¥¯¥¤¥Ã¥¯¥ì¥Ý¡¼¥È
¢¡¡ãCROSS ROAD Fest¡ä ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
¢¡¡ãCROSS ROAD Fest¡ä ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡¡ãCROSS ROAD Fest¡ä ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
»£±Æ¡ý½ï¼Ö¼÷°ì