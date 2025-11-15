¡ÚSV¥ê¡¼¥°ÃË»Ò¡Û¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤¬6Ï¢¾¡¡¡¹¶¼é¤¬¤«¤ß¹ç¤Ã¤ÆÆüÅ´ºæ¤ò3¡½0¡¡
¡¡¡þ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»ÒSV¥ê¡¼¥°Âè4ÀáÂè1Àï¡¡¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥Ð¡¼¥ºÂçºå3¡½0ÆüÅ´ºæ¥Ö¥ì¥¤¥¶¡¼¥º¡Ê2025Ç¯11·î15Æü¡¡¤ª¤ª¤¤Ë¥¢¥ê¡¼¥ÊÉñ½§¡Ë
¡¡¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤¬ÆüÅ´ºæ¤ò3¡½0¤Ç²¼¤·¤Æ6Ï¢¾¡¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£¥¨¡¼¥¹¤Î¥É¥ß¥È¥ê¡¼¡¦¥à¥»¥ë¥¹¥¡¼¡Ê37¡Ë¤¬4ËÜ¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É20ÆÀÅÀ¡£¼ç¾¤Î¹â¶¶Íõ¡Ê24¡Ë¤¬15ÆÀÅÀ¡¢POM¤Î¥¤¥´¡¼¥ë¡¦¥¯¥ê¥å¥«¡Ê30¡Ë12ÆÀÅÀ¤È·è¤á¤ë¤Ù¤Áª¼ê¤¬¤¤Ã¤Á¤êÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¡¢¥ê¥Ù¥í¤Î¾®ÀîÃÒÂç¡Ê29¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë·ø¼é¤¬¸÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¥ê¥Ó¥¨¡¦¥¥ã¥Ã¥È´ÆÆÄ¡Ê57¡Ë¤Ï¡Ö´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¡¢¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï³Ú¤·¤¤¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÌÜÉ¸¤ÏÌÀ³Î¡£¥ê¥Ô¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£·èÄêÎÏ¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡£44»î¹ç¤ÏËÜÅö¤ËÄ¹¤¤Æ»¤Î¤ê¤À¤¬¡¢¾è¤êÀÚ¤ë¤¿¤á¤Ë¸¬µõ¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡×¤È²÷¾¡¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¹â¶¶Íõ¤Ï¡Ö¥µ¥¤¥É¥¢¥¦¥È¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤ì¤Æ¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥ê¥º¥à¤ÇÀï¤¨¤¿¡×¤È¼éÈ÷¤Î¼ê±þ¤¨¤òÏÃ¤¹¡£¾®Àî¤Ï¡Ö¥µ¥¤¥É¥¢¥¦¥È¤Ï¼«Ê¬¤ËÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È°Û¸ýÆ±²»¤ËÆ±¤¸¸ÀÍÕ¤¬Ê¹¤«¤ì¤¿¡£
¡¡6Ï¢¾¡¤ÇÂçºåB¤È6¾¡1ÇÔ¤ÇÊÂÁö¤¹¤ë¡£¥»¥Ã¥¿¡¼¤Î´ØÅÄÀ¿Âç¡Ê31¡Ë¤ä¾®Àî¡¢¥¯¥ê¥å¥«¤Î¿·ÀïÎÏ¤¬¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤Ï¤µ¤é¤Ë¥ì¥Ù¥ë¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£