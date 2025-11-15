¥¬¡¼¥·¡¼»á¡ÖDOWNTOWN¡Ü¡×¤ËÍ¾Íµ¤Ç1ËüÊ§¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡ªÇÛ¿®¤òÇ®Ë¾¤¹¤ë¡ÈÅÁÀâÅª¡ÉÈÖÁÈ¤È¤Ï¡©
¡¡¸µ»²±¡µÄ°÷¡¦¥¬¡¼¥·¡¼¡ÊËÜÌ¾¡¦ÅìÃ«µÁÏÂ¡Ë»á¡Ê54¡Ë¤¬15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£1Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡ÖDOWNTOWN¡Ü¡Ê¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥×¥é¥¹¡Ë¡×¤ÇÇ®Ë¾¤¹¤ë¡ÈÅÁÀâÅª¡ÉÈÖÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸µÊüÁ÷ºî²È¡¦ÎëÌÚ¤ª¤µ¤à»á¤ÏÆ±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤â¤·¤Þ¤À¾¾ËÜ¤µ¤ó¤¬¡Ø¥¬¥»È¡Ù¤Ë½Ð±é½ÐÍè¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢ÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤ò¤ä¤á¤Æ¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡Ø¥¬¥»È¡Ù¤ò¤³¤³¤ÇËè½µ¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤·¤¿¤é¤¹¤°¤Ë¡ÊÅÐÏ¿¼Ô¿ô¡Ë100Ëü¤¤¤¯¤À¤í¤¦¤·¡£Ç¯1¡Ø¾Ð¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤ä¤ì¤Ð200Ëü¤¤¤¯¤Ê¤È¡×¤È¥Ý¥¹¥È¡£¥¬¡¼¥·¡¼»á¤â¡Ö·ã¤·¤¯Æ±°Õ¡¡¾¾¿Â¤â¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡¼¡×¤ÈÆ±Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÊÛ¸î»Î¡¦Ê¡±Ê³èÌé»á¤¬¡Ö¾¾¿Â¤Ê¤é¡¢·î1Ëü±ß¤Ç¤âÍ¾Íµ¤Ç²Ý¶â¤·¤Þ¤¹¤Í¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢¥¬¡¼¥·¡¼»á¤Ï¡Ö¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¡È¤Ë¤³¤Ë¤³¡É¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¾¾¿Â¡×¤Ï00Ç¯¤«¤é06Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿¼ÌëÈÖÁÈ¡£¾¾ËÜ¤È¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÅçÅÄ¿Â½õ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥¢¥É¥ê¥Ö¥È¡¼¥¯¤¬Â¿¤¯¤Î¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢DVD²½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¸½ºß¤É¤ÎÇÞÂÎ¤Ç¤âÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£