²ÄÊÑ¼°¤¬¼çÎ®!? º£¤¹¤°Íß¤·¤¤¸¶ÉÕ¡õÆÃÄê¾®·¿¸¶ÉÕ5Áª¡Ú¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼2025¡Û

ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤Î¥é¥¹¥È¥ï¥ó¥Þ¥¤¥ë¤Î°ÜÆ°¼êÃÊ¤È¤·¤ÆµÞÂ®¤ËÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤ëÆÃÄê¾®·¿¸¶Æ°µ¡ÉÕ¼«Å¾¼Ö¡Ê°Ê²¼¡¢ÆÃÄê¾®·¿¸¶ÉÕ¡Ë¡£ÆÃÄê¾®·¿¸¶ÉÕ¤Ï2023Ç¯7·î1Æü¤ÎÆ»Ï©¸òÄÌË¡²þÀµ¤Ç¤Ç¤¤¿¿·¤·¤¤¼ÖÎ¾¶èÊ¬¤Ç¤¹¡£±¿Å¾ÌÈµö¤ÏÉÔÍ×¤Ç¡¢ºÇ¹âÂ®ÅÙ20km/h°Ê²¼¤Ç¼ÖÆ»¤òÁö¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡ÊÊâÆ»Áö¹Ô»þ¤ÏºÇ¹âÂ®ÅÙÉ½¼¨Åô¤òÅÀÌÇ¤µ¤»¤¿¾å¤Ç»þÂ®6km/h°Ê²¼¤ÇÁö¹Ô¡Ë¡£
¸½ºß¡¢³¹¤òÁö¤ëÆÃÄê¾®·¿¸¶ÉÕ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¡£¤Á¤ç¤Ã¤È°ÜÆ°¤·¤¿¤¤»þ¤ËÊØÍø¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ã¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ê¤É¤âÂ¿¤¯ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¸òÄÌ¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤é¤Ê¤¤°ìÉô¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤äÊâ¹Ô¼Ô¤«¤éÌÂÏÇ¤¬¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÌÌ¤â¡Ä¡£
¤½¤ó¤ÊÆÃÄê¾®·¿¸¶ÉÕ¤Ï¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¥¿¥¤¥×°Ê³°¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Japan Mobility Show 2025¤Ç¤Ï¡¢¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼«Ê¬¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÆÃÄê¾®·¿¸¶ÉÕ¤ä¤½¤ì¤Ë¶á¤¤´¶³Ð¤Ç¾è¤ì¤ë¸¶ÉÕ¤â½ÐÅ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÌ¶Ð¤Ç¼«Å¾¼Ö¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢²ñ¼Ò¤ËÃå¤¯¤Þ¤Ç¤Ë´À¤À¤¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÇÃåÂØ¤¨¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡¢°ÜÆ°¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ëÊØÍø¥°¥Ã¥º¤Ç¤¹¡£
¢£glafit NFR-01 Pro¡Ã¥¯¥ë¥Þ¤ËÀÑ¤ó¤Ç½Ð¤«¤±¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë
¥Ñ¥Ã¤È¸«¤ÏÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¼«Å¾¼Ö¥µ¥¤¥º¤Î¾®·¿¥µ¥¤¥¯¥ë¡£¤Ç¤â¤è¤¯¸«¤ë¤Èº¸±¦¤Î¥Ú¥À¥ë¤¬¿åÊ¿¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Ã¤Æ¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÁæ¤°¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦Àß·×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£NFR-01 Pro¤Ï¼«Å¾¼Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÆÃÄê¾®·¿¸¶ÉÕ¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤ë¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡£¥Ú¥À¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ëÉôÊ¬¤ÏÂÃÖ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤³¤òÆ°¤«¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤âÁö¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÃæÂ®°è¹â¥È¥ë¥¯·¿¤ÇÂÑµ×ÀÇ½¤¬¹â¤¤48V¡¦Äê³Ê½ÐÎÏ500W¥¤¥ó¥Û¥¤¡¼¥ë¥â¡¼¥¿¡¼¡£ÅÐºäÀÇ½¤Ï17¡ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µÞ¤Ê¾å¤êºä¤Ç¤âÌäÂê¤Ê¤·¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï1²ó¤Î½¼ÅÅ¤Ç46kmÁö¹Ô²ÄÇ½¤ÊÍÆÎÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤À¤±¤¢¤ì¤Ð¼«Âð¤È²ñ¼Ò¤ò±ýÉü¤·¤Æ¤â¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¡£¤â¤·²ñ¼Ò¤Ç½¼ÅÅ¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÈ´¤¤¤Æ¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Ç´ÊÃ±¤Ë½¼ÅÅ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥ó¥É¥ë¥Ý¥¹¥È¤ÈÂÃÖ¤¥Ú¥À¥ë¤ÏÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß²ÄÇ½¡£¤¿¤È¤¨¤ÐµÙÆü¤ËNFR-01 Pro¤ò¥¯¥ë¥Þ¤ËÀÑ¤ó¤Ç¡¢Í·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Àè¤Ç»È¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤Æ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ëglafit¤ÎWeb¥µ¥¤¥È¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥Þ¥Ä¥À CX-5¤Î¤è¤¦¤Ê¥ß¥É¥ë¥µ¥¤¥º¤ÎSUV¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¤ä·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ë¤âÀÑºÜ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÏNFR-01 Pro¡Ê24Ëü9700±ß¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢4G LTE¤òÅëºÜ¤·¤Æ¥¹¥Þ¥Û¤«¤é¼ÖÎ¾¾õÂÖ¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ëNFR-01 Pro¡Ü¡Ê29Ëü7000±ß¡Ë¡¢¥â¡¼¥¿¡¼½ÐÎÏ¤äÁö¹Ôµ÷Î¥¤ò¾¯¤·Íî¤È¤·¤Æ¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê²Á³ÊÀßÄê¤Ë¤·¤¿NFR-01 Lite¡Ê18Ëü7000±ß¡Ë¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£glafit GFR-02¡ÃÆÃÄê¾®·¿¸¶ÉÕ¤È¼«Å¾¼Ö¤Î1Âæ2Ìò
Ê¿Æü¤ÏÆÃÄê¾®·¿¸¶ÉÕ¤òÄÌ¶Ð¤Ë»È¤Ã¤Æ³Ú¤Ë°ÜÆ°¤·¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢µÙÆü¤Ï¸ø±à¤Ê¤É¤Ç¼«Å¾¼Ö¤òµ¤»ý¤Á¤è¤¯Áæ¤¤¤Ç¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤¿»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡£¼Â¤Ï¤³¤ì¤ò1Âæ¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ç³ð¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ï°Æ³°Æñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤âÆÃÄê¾®·¿¸¶ÉÕ¤È¼«Å¾¼Ö¤Ï¼ÖÎ¾¶èÊ¬¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢ÆÃÄê¾®·¿¸¶ÉÕ¤Ë¤Ï¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤¬ÉÕ¤¤Þ¤¹¡£²¾¤ËÅÅÆ°¤ÇÁö¤é¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡¢¶èÊ¬¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÆÃÄê¾®·¿¸¶ÉÕ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸ø±à¤Ê¤ÉÁö¹Ô¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤òÁö¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
glafit¤Ï¹ÔÀ¯¤È¶¨µÄ¤·¡¢ÅÅÆ°¥Ð¥¤¥¯¤È¼«Å¾¼Ö¤Î¼ÖÎ¾¶èÊ¬¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ëÆÈ¼«¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥â¥Ó¥Á¥§¥ó¡×¤ò³«È¯¡£°ìÅÙ¼ÖÎ¾¤òÄä»ß¤µ¤»¤Æ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤òÊ¤¤¤±£¤¹¤³¤È¤Ç¼«Å¾¼Ö¤È¤·¤ÆÁö¹Ô¤Ç¤¡¢ÃóÎØ¾ì¤Ø¤ÎÃó¼Ö¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤ò±£¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¤ÏÅÅ¸»¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢´Ö°ã¤¨¤ÆÆÃÄê¾®·¿¸¶ÉÕ¤È¤·¤ÆÁö¹Ô¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿´ÇÛ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¹¤Ç¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëGFR-02¡Ê30Ëü8000±ß¡Ë¤Ï¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤ò±£¤·¤¿ºÝ¤Ï¿ÍÎÏ¤ÇÁö¹Ô¤¹¤ë¼«Å¾¼Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Japan Mobility Show 2025¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿GFR-03¤ÏÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥È¼«Å¾¼Ö¤È¤·¤ÆÁö¹Ô¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ICOMA ¥¿¥¿¥á¥ë¥Ð¥¤¥¯¡Ã¸ò´¹²ÄÇ½¤Ê¥Ñ¥Í¥ë¤Ç¼«ºß¤Ë¥«¥¹¥¿¥à
ÉáÃÊ¤ÏÅÅÆ°¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤È¤·¤ÆÊØÍø¤Ë°ÜÆ°¤Ç¤¡¢¾è¤é¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ËÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ó¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤·¤Þ¤¨¤ë¡£¤È¤Æ¤â¾®¤µ¤¤¤«¤é¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Î¥È¥é¥ó¥¯¤Ë¤À¤Ã¤ÆÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¡£¤Þ¤ë¤Ç1981Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥Û¥ó¥À ¥â¥È¥³¥ó¥Ý¤Î¤è¤¦¤Ê°¦¤é¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¥Ð¥¤¥¯¡¢¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ö¥¿¥¿¥á¥ë¥Ð¥¤¥¯¡×¡Ê49Ëü8000±ß¡Ë¡£²ÈÄíÍÑ¤Î¥³¥ó¥»¥ó¥È¤ÇÌó3»þ´Ö½¼ÅÅ¤¹¤ë¤È¡¢ºÇÂç30km¤ÎÁö¹Ô¤¬²ÄÇ½¡£
¾å¤Î¼Ì¿¿¤¬¾ö¤ó¤À¾õÂÖ¤Ç¡¢¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´¹â690¡ßÁ´Ä¹690¡ßÁ´Éý260mm¡£Í¾·×¤ÊÄ¥¤ê½Ð¤·¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬³Ú¡£¸åÎØ¤Î¸å¤í¤Ë¤Ï¾®¤µ¤Ê¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ï¥ó¥É¥ë¤À¤±½Ð¤»¤Ð¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë²¡¤·¤Ê¤¬¤é°ÜÆ°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥É¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤Ï´ÊÃ±¤Ë¼è¤ê³°¤»¤Æ¡¢µ¤Ê¬¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¥«¥¹¥¿¥à¤Ç¤¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¡£¥Ñ¥Í¥ë¤Ïº¸±¦¥»¥Ã¥È2Ëü5000±ß¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢3Ëü5000±ß¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤òºî¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥Í¥ëÉôÊ¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊÑ¤¨¤Æ¡¢¤è¤ê¸ÄÀÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤·¤¿¥¿¥¿¥á¥ë¥Ð¥¤¥¯¥×¥é¥¹¤â¶áÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£ICOMA tatamo!¡ÃÌÜ¤ÈÌÜ¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤ë
¥¿¥¿¥á¥ë¥Ð¥¤¥¯¤Î¤è¤¦¤ËÀÞ¤ê¾ö¤ß²ÄÇ½¤ÊÆÃÄê¾®·¿¸¶ÉÕ¤Îtatamo!¡Ê¥¿¥¿¥â¡Ë¡£¥¿¥¿¥á¥ë¥Ð¥¤¥¯¤ÇÇÝ¤Ã¤¿µ»½Ñ¤ò¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢ÀÞ¤ê¾ö¤ß»þ¤Ï²°Æâ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤â¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¥µ¥¤¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÂÎ¤Ë¤Ï¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¤È¾®·¿¥â¥Ë¥¿¡¼¡¢Ê£¿ô¤Î¥»¥ó¥µ¡¼¤òÅëºÜ¤·¡¢ÀÞ¤ê¾ö¤ß¾õÂÖ¤«¤éÁö¹Ô¤Ç¤¤ë·Á¤ËÅ¸³«¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò²¡¤¹¤È¥Ï¥ó¥É¥ëÉôÊ¬¤Î¾®·¿¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ëÌÜ¤¬¹ç¿Þ¤ò¤·¤Æ¡¢Á°ÎØ¤¬²óÅ¾¤·¤Þ¤¹¡£
ICOMA¥Ö¡¼¥¹¤ÇÃ´Åö¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¼ÒÄ¹¤Ï¤â¤È¤â¤È¥¿¥«¥é¥È¥ß¡¼¤Ç¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤Î³«È¯¤òÃ´Åö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì°ÕÍß¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¡£¥¿¥¿¥á¥ë¥Ð¥¤¥¯¤âtatamo!¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¼ÒÄ¹¤Î»×¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬»Ç¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£ROIDZ TECH RAPTOR¡Ã¥Ü¥Ç¥£ÉôÊ¬¤ò¼è¤êÂØ¤¨¤Æ¥ì¡¼¥¹¤«¤é±¿ÈÂ¤Þ¤ÇÂÐ±þ
RAPTOR¤ÏÁ°2ÎØ¡¢¸å¤í1ÎØ¤Î3ÎØ¸¶ÉÕ¡£ÌÌÇò¤¤¤Î¤Ï¡¢¥¿¥¤¥ä¤¬ÁõÃå¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ù¡¼¥¹¥æ¥Ë¥Ã¥È¤È¥Ü¥Ç¥£Éô¡Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ë¤òÊ¬Î¥¡¦¹çÂÎ¤Ç¤¤ë¤³¤È¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ò¸ò´¹¤¹¤ì¤Ð¼ÖÂÎ·Á¾õ¤äµ¡Ç½¤ò¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤¨¤é¤ì¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à·¿¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤È¤¦¤¿¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾å¤Î¼Ì¿¿¤Î¹õ¤¤¥Ü¥Ç¥£¤Ï¡ÖAlpaca¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿ºÇ¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¥ß¥Ë¥Þ¥à¤Ê»ÅÍÍ¡£¥·¡¼¥È¹â¤¬Äã¤¤¤Î¤Ç¾®ÊÁ¤Ê¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¤â°·¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤ÎÃ»µ÷Î¥°ÜÆ°¤ËÅ¬¤·¤¿¥¿¥¤¥×¡£¼êÁ°¤Î¡ÖSparrow¡×¤Ï¡¢FIM¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥¤¥¯À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ë»²Àï¤·¤Æ¤¤¤ëMIE¥ì¡¼¥·¥ó¥°¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥ì¡¼¥·¥ó¥°»ÅÍÍ¡£µ¡Æ°À¤ò½Å»ë¤·¤Æ¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤òÁÛÄê¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖRock¡×¤Ï¼«Æ°±¿Å¾¤Ë¤è¤ë±¿ÈÂ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥«¡¼¥´»ÅÍÍ¡£¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÏÃåÃ¦¼°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÇÀ¶ÈÍÑ¥É¥í¡¼¥ó¤äÀìÍÑ¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ø¤ÎºÜ¤»ÂØ¤¨¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊªÎ®¤«¤éÇÀ¶È¡¢ºÒ³²»Ù±ç¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¹â¶¶ Ëþ¡Ãµá¿Í»ï¡¢Ãæ¸Å¼Ö»¨»ï¤ÎÊÔ½¸Éô¤ò·Ð¤Æ¡¢1999Ç¯¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¤ÎÊÔ½¸¼Ô¡¿¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£¼«Æ°¼Ö¡¢²»³Ú¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ê¤É¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌä¤ï¤º¼¹É®¡£¿ÍÊª¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤âÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî²ñ¼Ò¡Ö¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥Þ¥ó¡×¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë¶È¤ÎPR¤âÃ´Åö¡£
