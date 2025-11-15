¸µºå¿À¡¦º£À®Î¼ÂÀ»á¡¡¥Ù¥ó¥ÁÂçÇú¾Ð¡¢¸½Ìò»þÂå¤ÎÈÖÄ¹¤ËÈô¤Ð¤·¤¿¥ä¥¸¤È¤Ï¡¡ÉÍÅÄ²í¸ù¡Ö¤ªÁ°¥¢¥«¥ó¤Æww¡×¡¡
¡¡¸µ¥×¥íÌîµåºå¿À¤Îº£À®Î¼ÂÀ»á¡Ê38¡Ë¤¬15ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥¸¥ã¥ó¥¯SPORTS¡×¡ÊÅÚÍË¸å5¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¸½Ìò»þÂå¤ÎDeNAÁ°´ÆÆÄ¡¦»°±ºÂçÊå»á¤ËÈô¤Ð¤·¤¿¥ä¥¸¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÀ³Ê¤Ç¥Á¡¼¥à¤ä¥Õ¥¡¥ó¤òÀ¹¤ê¾å¤²¡¢¿Íµ¤¼Ô¤À¤Ã¤¿º£À®»á¡£²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î»î¹ç¡¢¥ê¡¼¥¼¥ó¥È¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î»°±º»á¤Ë¡Ö¤ª¤¤ÈÖÄ¹¡ª¤ªÁ°Ë¹»Ò¤ÎÃæ¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤Í¤ó¡×¤È¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ë±£¤ì¤Ê¤¬¤é¥ä¥¸¤òÈô¤Ð¤·¡¢¥Ù¥ó¥Á¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤È¹ðÇò¡£
¡¡±«¤¬¹ß¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡¢Ë¹»Ò¤ò°ì½Ö¼è¤Ã¤¿»°±º»á¡£º£À®»á¤Ï¤¹¤«¤µ¤º¡Ö¥ê¡¼¥¼¥ó¥È¤Á¤ã¤¦¤ä¤ó¤±¡ª¡ª¤ªÁ°¡ª¡ª¡×¤È¥ä¥¸¤òÈô¤Ð¤·¤¿¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡£¶¦±é¼Ô¤ÏÂçÇú¾Ð¡¢MC¤ÎÉÍÅÄ²í¸ù¤â¡Ö¤ªÁ°¥¢¥«¥ó¤Æww¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿¸µÆ±Î½¤Î´ØËÜ¸ÂÀÏº»á¤Ï¡Ö¥Ê¥ê¡Êº£À®»á¡Ë¤ÎÀ¨¤¤½ê¤Ï¡¢»°±º¤µ¤ó¤Ë¥®¥ê¥®¥êÆÏ¤«¤ó¤°¤é¤¤¤ÎÀ¼¤Ç¡¢ºå¿À¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤Ï¶Á¤ÅÏ¤ë¡×¤ÈÀä»¿¡£º£À®»á¤Ï¡Ö¤½¤³¤é¤Ø¤ó¤â¥»¥ó¥¹¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤É¤ä´é¤À¤Ã¤¿¡£