¡ÚTAMA±Ç²è¾Þ¡ÛµÈÂôÎ¼¡õ¹õÀîÁÛÌð¤Î¡ÈW´îµ×Íº¡É¤¬¥È¡¼¥¯¤Ç¤ï¤«¤¹¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡×¡Ö¹ñÊõµé¥¤¥±¥á¥ó¡×
¡¡¹ñÆâ±Ç²è¾Þ¤Î¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤Ê¤ë¡ØÂè17²óTAMA±Ç²è¾Þ¡Ù¼ø¾Þ¼°¤¬15Æü¡¢Åìµþ¡¦¥Ñ¥ë¥Æ¥Î¥óÂ¿Ëà Âç¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¸ø³«¤«¤éÌó5¥ö·î¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤â¥í¥ó¥°¥é¥ó¥Ò¥Ã¥ÈÃæ¤Î±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤¬ºÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Áá¤¯¤â¾Þ¥ì¡¼¥¹¤òÀÊ´¬¤·¤¿¡£
¡¡11·î10Æü¤Þ¤Ç¤Î¸ø³«158Æü´Ö¤Ç´ÑµÒÆ°°÷1207Ëü¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ170²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¡Ê´ÑµÒÆ°°÷¿ô¡§1207Ëü5396¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ¡§170²¯4016Ëü5400±ß¡Ë¡£¸ø³«¤«¤éÌó5¥ö·î¤¬·Ð¤Ä¤Ê¤«¤Ç¤âÀª¤¤¤Ï¿ê¤¨¤º¡¢Ë®²è¼Â¼ÌÎòÂå1°Ì¡ØÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ THE MOVIE 2¡Ù¡Ê2003Ç¯¡¢173.5²¯±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë¤Î¤âÉÃÆÉ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¹õ°á¤È¤·¤Æ3Ç¯´Ö²ÎÉñ´ì¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿È¤òÃÖ¤¡¢¤½¤ÎÂÎ¸³¤ò¤â¤È¤Ë¼¹É®¤·¤¿µÈÅÄ½¤°ì»á¤Ë¤è¤ë¾®Àâ¤ò¡¢ÍûÁêÆü´ÆÆÄ¤Î¼ê¤Ë¤è¤ê±Ç²è²½¤·¤¿¤â¤Î¡£Ç¤¶¢¤Î°ìÌç¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤Î²È¤Ë°ú¤¼è¤é¤ì¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦´îµ×Íº¡ÊµÈÂô¡Ë¤¬¡¢·Ý¤ÎÆ»¤Ë¿ÍÀ¸¤òÊû¤²¡¢¤ä¤¬¤Æ¡È¹ñÊõ¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î50Ç¯¤òÉÁ¤¯¡¢ÁÔÂç¤Ê°ìÂåµ¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ°Ê³°¤Ë¤â¡¢¼ç±é¤ÎµÈÂôÎ¼¤ÏºÇÍ¥½¨ÃËÍ¥¾Þ¡¢¼ã¤Æü¤Î´îµ×Íº¤ò±é¤¸¤¿¹õÀîÁÛÌð¤ÏºÇÍ¥½¨¿·¿ÊÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¤¤¤¤Ê¤ê3´§¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼õ¾Þ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ÇÍûÁêÆü´ÆÆÄ¤Ï¡Ö²ÎÉñ´ì¤Ï400Ç¯¤ÎÅÁÅý¤¬¤¢¤ë¡£Ì®¡¹¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¿·ÝÇ½¤ò±Ç²è¤Ç±ø¤µ¤Ì¤è¤¦¤Ë¡¢°ìÊý¤Ç¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤¤¤«¤ËÅÁ¤¨¤ë¤«¡£¥¥ã¥¹¥È´Þ¤á¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿³§¤µ¤ó¤È²æ¡¹±Ç²è¿Í¤ÎÃÎ·Ã¤ò¹Ê¤ê¤ò¹Ê¤Ã¤Æ²ÎÉñ´ì¤Ë¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤ËÄ©¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¤ÏµÈÂô¤¯¤ó¤â¹õÀî¤¯¤ó¤â°ì½ï¤ËÉ½¾´¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤º²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¿ÍÀ¸¡¢²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î»Ñ·Á¤È¤¤¤¦Á´¤Æ¤Ë¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¬Å°ÄìÅª¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢Èà¤é¤Î¸¶»ñ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÃÅ¾å¤ËµÈÂô¤È¹õÀî¤âÅÐÃÅ¡£Àè¤Ë¹õÀî¤Î»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤½¤¦¡£¤½¤Î»£±Æ¸½¾ì¤òË¬¤ì¡¢¼Çµï¤ò¤¹¤ë±ÇÁü¤â¸«¤¿¤È¤¤¤¦µÈÂô¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯¥¹¥´¤¯¤Æ¡ª¤³¤ì¤Ï¥Þ¥º¤¤¡¢¤È¡£¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£ËÍ¤Ï¡Ê»£±Æ¤Ë¡ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢¤º¤Ã¤È¥á¥¤¥¯¤µ¤ó¤¬¡Ø¹õÀî¤¯¤ó¤Î´îµ×Íº¡¢¥ä¥Ð¤¤¤Í¡ªÂç¾æÉ×¡©Éé¤±¤Á¤ã¤¦¡©¡Ù¤È¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤¿¡£Èà¤Ë¤ÏÂçÊÑ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ü¥ä¤¤¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¹õÀî¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤ê°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀµÄ¾¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ÆµÈÂô¤Ï¶ì¾Ð¤¤¡£¿¿°Õ¤ÏÍû´ÆÆÄ¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤±¤É¡¢µÈÂô¤µ¤ó¤È´îµ×¤Á¤ã¤ó¡Ê¹õÀî¡Ë¤ÏÁ´Á³»÷¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¤Ç¤â¡¢ÌÜ»Ø¤¹´îµ×ÍºÁü¤¬¶á¤±¤ì¤Ð¶á¤¤¤Û¤ÉÆ±¤¸¿Í¤Ë»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤¨¤Æ°Õ¼±¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¤¿¤À¡¢¹õÀî¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡Ê»÷¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤ÏµÈÂô¤¬¡Ë¹ñÊõµé¥¤¥±¥á¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¸¬¤½¤ó¤·¡¢µÈÂô¤â¾Ð¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¡Ö»÷¤Æ¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹õÀî¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±¾Þ¤Ï¡¢Á°Ç¯10·î¤«¤éÅöÇ¯9·î¤Ë°ìÈÌ·à¾ì¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤ª¤è¤Ó´ÆÆÄ¡¦¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢»ÔÌ±¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î¼Â¹Ô°Ñ°÷¤Ë¤è¤ëÁª¹Í¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡11·î10Æü¤Þ¤Ç¤Î¸ø³«158Æü´Ö¤Ç´ÑµÒÆ°°÷1207Ëü¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ170²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¡Ê´ÑµÒÆ°°÷¿ô¡§1207Ëü5396¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ¡§170²¯4016Ëü5400±ß¡Ë¡£¸ø³«¤«¤éÌó5¥ö·î¤¬·Ð¤Ä¤Ê¤«¤Ç¤âÀª¤¤¤Ï¿ê¤¨¤º¡¢Ë®²è¼Â¼ÌÎòÂå1°Ì¡ØÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ THE MOVIE 2¡Ù¡Ê2003Ç¯¡¢173.5²¯±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë¤Î¤âÉÃÆÉ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ°Ê³°¤Ë¤â¡¢¼ç±é¤ÎµÈÂôÎ¼¤ÏºÇÍ¥½¨ÃËÍ¥¾Þ¡¢¼ã¤Æü¤Î´îµ×Íº¤ò±é¤¸¤¿¹õÀîÁÛÌð¤ÏºÇÍ¥½¨¿·¿ÊÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¤¤¤¤Ê¤ê3´§¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼õ¾Þ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ÇÍûÁêÆü´ÆÆÄ¤Ï¡Ö²ÎÉñ´ì¤Ï400Ç¯¤ÎÅÁÅý¤¬¤¢¤ë¡£Ì®¡¹¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¿·ÝÇ½¤ò±Ç²è¤Ç±ø¤µ¤Ì¤è¤¦¤Ë¡¢°ìÊý¤Ç¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤¤¤«¤ËÅÁ¤¨¤ë¤«¡£¥¥ã¥¹¥È´Þ¤á¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿³§¤µ¤ó¤È²æ¡¹±Ç²è¿Í¤ÎÃÎ·Ã¤ò¹Ê¤ê¤ò¹Ê¤Ã¤Æ²ÎÉñ´ì¤Ë¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤ËÄ©¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¤ÏµÈÂô¤¯¤ó¤â¹õÀî¤¯¤ó¤â°ì½ï¤ËÉ½¾´¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤º²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¿ÍÀ¸¡¢²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î»Ñ·Á¤È¤¤¤¦Á´¤Æ¤Ë¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¬Å°ÄìÅª¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢Èà¤é¤Î¸¶»ñ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÃÅ¾å¤ËµÈÂô¤È¹õÀî¤âÅÐÃÅ¡£Àè¤Ë¹õÀî¤Î»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤½¤¦¡£¤½¤Î»£±Æ¸½¾ì¤òË¬¤ì¡¢¼Çµï¤ò¤¹¤ë±ÇÁü¤â¸«¤¿¤È¤¤¤¦µÈÂô¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯¥¹¥´¤¯¤Æ¡ª¤³¤ì¤Ï¥Þ¥º¤¤¡¢¤È¡£¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£ËÍ¤Ï¡Ê»£±Æ¤Ë¡ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢¤º¤Ã¤È¥á¥¤¥¯¤µ¤ó¤¬¡Ø¹õÀî¤¯¤ó¤Î´îµ×Íº¡¢¥ä¥Ð¤¤¤Í¡ªÂç¾æÉ×¡©Éé¤±¤Á¤ã¤¦¡©¡Ù¤È¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤¿¡£Èà¤Ë¤ÏÂçÊÑ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ü¥ä¤¤¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¹õÀî¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤ê°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀµÄ¾¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ÆµÈÂô¤Ï¶ì¾Ð¤¤¡£¿¿°Õ¤ÏÍû´ÆÆÄ¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤±¤É¡¢µÈÂô¤µ¤ó¤È´îµ×¤Á¤ã¤ó¡Ê¹õÀî¡Ë¤ÏÁ´Á³»÷¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¤Ç¤â¡¢ÌÜ»Ø¤¹´îµ×ÍºÁü¤¬¶á¤±¤ì¤Ð¶á¤¤¤Û¤ÉÆ±¤¸¿Í¤Ë»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤¨¤Æ°Õ¼±¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¤¿¤À¡¢¹õÀî¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡Ê»÷¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤ÏµÈÂô¤¬¡Ë¹ñÊõµé¥¤¥±¥á¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¸¬¤½¤ó¤·¡¢µÈÂô¤â¾Ð¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¡Ö»÷¤Æ¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹õÀî¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±¾Þ¤Ï¡¢Á°Ç¯10·î¤«¤éÅöÇ¯9·î¤Ë°ìÈÌ·à¾ì¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤ª¤è¤Ó´ÆÆÄ¡¦¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢»ÔÌ±¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î¼Â¹Ô°Ñ°÷¤Ë¤è¤ëÁª¹Í¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
