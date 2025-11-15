ËÌÎ¦ÅÅÎÏ¡¦¼·ÈøÂçÅÄ²ÐÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤ÇÇÛ´ÉÀÚÃÇÃæ¤Ë½Ð²Ð¡¡¤±¤¬¿Í¤äÈ¯ÅÅ½ê¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ê¤·
£±£µÆü¸áÁ°¡¢ÀÐÀî¸©¼·Èø»Ô¤ÎËÌÎ¦ÅÅÎÏ¡¦¼·ÈøÂçÅÄ²ÐÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤ÇÇÛ´É¤ÎÀÚÃÇºî¶ÈÃæ¤Ë²Ð¤¬½Ð¤Æ¡¢ºî¶È°÷¤¬¾Ã¤·»ß¤á¤ëÁû¤®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥±¥¬¿Í¤äÈ¯ÅÅ½ê¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ËÌÎ¦ÅÅÎÏ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È£±£µÆü¸áÁ°10»þ¤¹¤®¡¢¼·Èø»Ô¤Î¼·ÈøÂçÅÄ²ÐÎÏÈ¯ÅÅ½ê1¹æµ¡¤ÇÇÓ¥¬¥¹¤«¤éÂçµ¤±øÀ÷Êª¼Á¤È¤Ê¤ëÎ²²«»À²½Êª¤ò¼è¤ê½ü¤¯ÁõÃÖ¤ÎÇÛ´É¤ò¼è¤ê´¹¤¨¤ë¤¿¤áÀÚÃÇºî¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£²Ð¤Ïºî¶È°÷¤¬¾Ã²Ð´ï¤ò»È¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¡¢¥±¥¬¿Í¤Ï¤Ê¤¯È¯ÅÅ½ê¤Ø¤Î±Æ¶Á¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ËÌÎ¦ÅÅÎÏ¤Ç¤ÏÇÛ´É¤ÎÀÚÃÇºî¶ÈÃæ¤ËÈ¯À¸¤·¤¿²Ð²Ö¤¬ÇÛ´ÉÆâ¤ËÂÚÎ±¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ³À¤Î¥¬¥¹¤ËÇ³¤¨°Ü¤Ã¤¿¤³¤È¤¬½Ð²Ð¤Î¸¶°ø¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£