¡Ö2025Ç¯½©¥É¥é¥Þ¡×¤Ç¹¥¤¤Ê¼ç±éÇÐÍ¥¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡ÖÂçÀôÍÎ¡×¤ò24É¼º¹¤ÇÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡©
³Æ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç¤Ï½©¥É¥é¥Þ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï10·î23¡Á24Æü¡¢Á´¹ñ¤Î10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷300¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö2025Ç¯¤Î½©¥É¥é¥Þ½Ð±éÇÐÍ¥¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£º£²ó¤Ï¡¢¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÇÐÍ¥¤Ë´Ø¤¹¤ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤òºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¡Ö2025Ç¯½©¥É¥é¥Þ¤Î¹¥¤¤Ê¼ç±éÇÐÍ¥¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú9°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
2°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÂçÀôÍÎ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·Â³¤±¤ëÌîÌÚ°¡µª»Ò¤µ¤ó¤¬µÓËÜ¤òÃ´Åö¡£´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¡¦¥Ò¡¼¥í¡¼¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢ÂçÀô¤µ¤ó¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤Þ¤¹¡£
ÂçÀô¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦Ê¸ÂÀ¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤ò¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤ê²ÈÂ²¤âÃù¶â¤â¼º¤Ã¤¿¡È¤É¤óÄì¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡É¡£¤½¤ó¤ÊÊ¸ÂÀ¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢Ãç´Ö¤È¤È¤â¤ËÀ¤³¦¤òµß¤¦³èÌö¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÀô¤µ¤ó¤Ï¡¢Âî±Û¤·¤¿É½¸½ÎÏ¤Ç¼«Á³ÂÎ¤«¤Ä¥³¥ß¥«¥ë¤Ê±éµ»¤òÈäÏª¡£Ì¥ÎÏÅª¤Ê¼ç¿Í¸ø¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö±éµ»¤âÉ½¾ð¤âÌ£¤¬¤¢¤Ã¤Æ¼æ¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿ÀéÍÕ¸©¡Ë¡¢¡Ö°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ÈÍ£°ìÌµÆó¤Î¥³¥á¥Ç¥£¥»¥ó¥¹¤ò»ý¤Á¡¢¥·¥ê¥¢¥¹¤«¤é¥³¥ß¥«¥ë¤Þ¤ÇÉý¹¤¯±é¤¸Ê¬¤±¤é¤ì¤ë¹ñÌ±ÅªÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¿®Íê´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê60ÂåÃËÀ¡¿¹áÀî¸©¡Ë¡¢¡ÖÆÈÆÃ¤ÊÌò¤À¤¬¡¢°ãÏÂ´¶¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÃÝÆâÎÃ¿¿¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£Æ±ºî¤Ï¡¢Ã«¸ýºÚÄÅ»Ò¤µ¤ó¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢²ÆÈÁ¤µ¤ó¤ÈÃÝÆâ¤µ¤ó¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÃ´Åö¡£ÃÝÆâ¤µ¤ó¤Ï¡¢Äâ¼ç´ØÇò¤Ç¾¼ÏÂÅª¤Ê»×¹Í¤ò»ý¤Ä³¤Ï·¸¶¾¡ÃË¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¡ÃË¤Ï¡¢¸Å¤¤²ÁÃÍ´Ñ¤ËÇû¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÊüÁ÷¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë°¦¤¹¤Ù¤Â¸ºß¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Ë¡£¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿ÃÝÆâ¤µ¤ó¤¬¡¢ÀäÌ¯¤Ê±éµ»¤Ç¥¯¥»¤Î¶¯¤¤¾¡ÃË¤òÉ½¸½¤·¤Æ¥É¥é¥Þ¤ò¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½©¥É¥é¥Þ¤Ç°ìÈÖ¤ÎÏÃÂêºî¤È¤Ê¤ê¡¢°¦¤¹¤Ù¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òºî¤ê¾å¤²¤¿ÃÝÆâ¤µ¤ó¤ËÂ¿¤¯¤ÎÉ¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¸µ¡¹¤¢¤Þ¤ê¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÌò¤¬¤Ï¤Þ¤êÌò¤Ç¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¢¡ÖÁÇ¿ÍÌÜ¤«¤é¸«¤Æ¤â¡¢±éµ»¤¬¼«Á³¤Ç¤Ò¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤«¤é¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿·§ËÜ¸©¡Ë¡¢¡Ö¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ÎÌò¤¬¥Ï¥Þ¤ê¤¹¤®¤Æ¤ÆºÆ¸½Î¨¤¹¤´¤¤¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤Î¼¹É®¼Ô¡§
¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ
Ä¹Ç¯¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ê¤É¤òÀ©ºî¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ÎÊÔ½¸¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¤ËÅ¾¿È¡£·ÝÇ½¾ðÊó¤ËÀºÄÌ¤·¡¢½µ´©»ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ä·ÝÇ½¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥é¥à¤Ê¤É¤ò¼¹É®¡£ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¤æ¤ë¤Þ¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£
(Ê¸:¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ)
