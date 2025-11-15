¸Ä¿Í¸þ¤±¹ñºÄ¡¦¸ÇÄê5Ç¯¤ò¶âÍø1.19¡ó¤Ç100Ëü±ß¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢È¾Ç¯¸å¤Ë¤â¤é¤¨¤ëÍøÂ©¤Ï¡©¡Ú11·î7Æü¤«¤éÊç½¸¡Û
2025Ç¯11·î7Æü¤«¤éÊç½¸³«»Ï¤·¤¿¸Ä¿Í¸þ¤±¹ñºÄ¡¦¸ÇÄê5Ç¯¡ÊÂè176²óºÄ¡Ë¤Î¶âÍø¤Ï¡Ö1.19¡ó¡×¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¸Ä¿Í¸þ¤±¹ñºÄ¡¦¸ÇÄê5Ç¯¤ò100Ëü±ß¹ØÆþ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢È¾Ç¯¸å¤Ë¼õ¤±¼è¤ëÍøÂ©¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÈ¾Ç¯¸å¤Ë¤â¤é¤¨¤ëÍøÂ©¡Û
¡¦100Ëü±ß¡ß1.19¡ó¡ß1/2¡ÊÈ¾Ç¯´Ö¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡Ë¡á5950±ß
¼ÂºÝ¤Ï¡¢¼õ¤±¼è¤Ã¤¿ÍøÂ©¤«¤é¡¢ÀÇÎ¨20.315¡óÊ¬¤Î¡Ö1208±ß¡×¤¬º¹¤·°ú¤«¤ì¤Þ¤¹¡£ÀÇÎ¨¤ÎÆâÌõ¤Ï¡¢¡Ö½êÆÀÀÇ¤ª¤è¤ÓÉü¶½ÆÃÊÌ½êÆÀÀÇ15.315¡ó¤È½»Ì±ÀÇ5¡ó¡×¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¸Ä¿Í¸þ¤±¹ñºÄ¡¦¸ÇÄê5Ç¯¤ò¶âÍø1.19¡ó¤Ç100Ëü±ß¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢È¾Ç¯¸å¤Ë¤â¤é¤¨¤ëÀÇ°ú¤¸å¤ÎÍøÂ©¤Ï¡Ö5950±ß¡Ý1208±ß¡á4742±ß¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»²¾È¡§¸ÇÄê5Ç¯¡ÖÂè176²óºÄ¡× ºâÌ³¾Ê
¤µ¤é¤Ë¡¢Åê»ñ¤¬¤Ï¤¸¤á¤Æ¤È¤¤¤¦Êý¡¹¤Ë¸Ä¿Í¸þ¤±¹ñºÄ¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¤Î¤Ï°Ê²¼¤ÎÍýÍ³¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¡¢¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤«¤é»Ï¤á¤é¤ì¤ë
¸Ä¿Í¸þ¤±¹ñºÄ¤ÏËè·îÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢1Ëü±ß¤«¤é¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Þ¤ÀÂç¤¤Ê»ñ¶â¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ç¤âÂç¾æÉ×¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤Ç¤ª»î¤·´¶³Ð¤Ç»Ï¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ÅÁÈ¤ß¤ä±¿ÍÑ¤ÎÎ®¤ì¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¹ñºÄ°Ê³°¤Î»ñ»º±¿ÍÑ¤Ë¤â¶½Ì£¤¬Í¯¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ü¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤Æ»ñ»º¤ò¼é¤ì¤ë
¸Ä¿Í¸þ¤±¹ñºÄ¤Ï¸µËÜÊÝ¾ÚÉÕ¤¤Ç¡¢¸ÇÄê¶âÍø·¿¤Ê¤é¹ØÆþ»þ¤Î¶âÍø¤¬Ëþ´ü¤Þ¤ÇÊÑ¤ï¤é¤º°ÂÄêÅª¤Ë±¿ÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£³ô¼°¤äÅê»ñ¿®Â÷¤Ê¤ÉÃÍÆ°¤¤ÎÂç¤¤¤»ñ»º¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥ê¥¹¥¯¤òÏÂ¤é¤²¤ë¡Ö°ÂÁ´»ñ»º¡×¤È¤·¤Æ¡¢»ñ»ºÁ´ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ëÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¸ýºÂ¤ò³«Àß¤·¤¿¶âÍ»µ¡´Ø¤¬²¾¤ËÇËÃ¾¤·¤¿¾ì¹ç¤â¡¢¸µËÜ¤äÍø»Ò¤Ï¹ñ¤«¤éÄ¾ÀÜ»ÙÊ§¤ï¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤ÆÊÝÍ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¡Ö»È¤¦»þ´ü¡×¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ñ¶â¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë
¸Ä¿Í¸þ¤±¹ñºÄ¤ÏËþ´ü¡Ê3Ç¯¡¦5Ç¯¡¦10Ç¯¡Ë¤¬¤¢¤é¤«¤¸¤á·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¤¤¤Ä»È¤¦¤«¡×¤¬ÌÀ³Î¤Ê¤ª¶â¤ò°ÂÁ´¤ËÊÝ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤Êý¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸µËÜ¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Î¹¹Ô»ñ¶â¡¢½»Âð¤ÎÆ¬¶â¡¢»Ò¤É¤â¤äÂ¹¤Ø¤Î±ç½õ¤Ê¤É³Î¼Â¤Ë¼é¤ì¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯10·î»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Ë883¥«½ê¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤É¤³¤ÇÇã¤¨¤ë¤«¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢ºâÌ³¾Ê¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Á´¤Æ¤Î¼è°·¶âÍ»µ¡´Ø°ìÍ÷ ºâÌ³¾Ê
¤Þ¤¿¡¢¹ØÆþ¤«¤é1Ç¯¤¿¤Æ¤Ð1Ëü±ßÃ±°Ì¤ÇÃæÅÓ´¹¶â¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦µ¤·Ú¤µ¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÃæÅÓ´¹¶â¤ÎºÝ¤Ï¡¢¡ÖÄ¾Á°2²óÊ¬¤Î³ÆÍø»Ò¡ÊÀÇ°úÁ°¡ËÁêÅö³Û¡ß0.79685¡×¤¬º¹¤·°ú¤«¤ì¤ëÅÀ¤Ë¤ÏÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÃæÅÓ´¹¶â¤Ï¡¢¿½¤·¹þ¤ó¤À¸å¤ª¤ª¤à¤Í3Æü¸å¤Ë¤Ï»ÙÊ§¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ºÒ³²µß½õË¡¤ÎÅ¬ÍÑÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿Âçµ¬ÌÏ¤Ê¼«Á³ºÒ³²¤Ë¤è¤êÈï³²¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¤Þ¤¿¤ÏÊÝÍ¼ÔËÜ¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¡ÖÃæÅÓ´¹¶â¤ÎÆÃÎã¡×¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤¿¤á¡¢1Ç¯¤òÂÔ¤¿¤º¤Ë´¹¶â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»²¾È¡§¸Ä¿Í¸þ¤±¹ñºÄ¤ÎÃæÅÓ´¹¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä ºâÌ³¾Ê
¤Þ¤º¤Ï¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡£¾¯³Û¤«¤é»Ï¤á¤Æ»ÅÁÈ¤ß¤òÍý²ò¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç»ñ»º¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ê¸¡§½®ËÜ Èþ»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
²ñ·×»öÌ³½ê¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤ä³°»ñ·Ï¤ÎÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ç±Ä¶È¿¦¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¸å¡¢FP¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£¿Í¤ÈÈæ³Ó¤·¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤ª¶â¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤òÈ¯¿®¡£3É¤¤ÎÊÝ¸îÇ¤ÈÊë¤é¤¹¡£All About ¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¤Î¤ª¶â¡¦¥Ú¥Ã¥È¤Î¤ª¶â¥¬¥¤¥É¡£
(Ê¸:½®ËÜ Èþ»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë)
