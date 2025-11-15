¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Û¿¹²¼æÆÂÀ¤Ï5ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¡¡5²óÌµ»à°ìÎÝ¤«¤é¹¥µ¡³ÈÂç¤ÎÃæÁ°ÂÇ
¡¡¡þ¥é¥°¥¶¥¹¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2025Âè1Àï¡¡ÆüËÜŽ°´Ú¹ñ¡Ê2025Ç¯11·î15Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ï15Æü¡¢¶¯²½»î¹ç¡Ö¥é¥°¥¶¥¹¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2025¡×¤Ç´Ú¹ñ¤ÈÂÐÀï¡£¡Ö3ÈÖ¡¦±¦Íã¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¿¹²¼æÆÂÀ³°Ìî¼ê¡Ê25=ºå¿À¡Ë¤Ï5ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó2»à¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ï±Ô¤¤Åö¤¿¤ê¤Î»°¥´¥í¡£4²óÌµ»à°ìÎÝ¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤âÃæÈô¤ËÅÝ¤ì¤¿¤¬¡¢5²óÌµ»à°ìÎÝ¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤Ç¤ÏÃæÁ°ÂÇ¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¹¤²¡¢Â³¤¯ÂåÂÇ¡¦´ßÅÄ¹ÔÎÑ¤Î¾¡¤Á±Û¤·3¥é¥ó¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£
¡¡¿¹²¼¤Ï10Æü¤Î¹Åç¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¡Ê¤Ò¤Ê¤¿¥µ¥ó¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥àµÜºê¡Ë¤Ç2°ÂÂÇ£±ËÜÎÝÂÇ¤È³èÌö¡£º£µ¨¡¢ÂÇÎ¨.275¡¢23ËÜÎÝÂÇ¡¢89ÂÇÅÀ¤È¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æºå¿À¤ò2¥ê¡¼¥°À©°Ê¹ß¤ÇºÇÂ®Í¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¸×¤Î¼çË¤¤¬¡¢ÍèÇ¯3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤Ø¡¢¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡£