¹¥¤¡õ¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ÖÀÄ¿¹¸©¤Î»û¼ÒÊ©³Õ¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡Ö´äÌÚ»³¿À¼Ò¡×¡¢1°Ì¤Ï¡© ¡Ú2025Ç¯Ä´ºº¡Û
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯11·î6Æü¤Î´ü´Ö¡¢Á´¹ñ10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷250¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡Ö»û¼ÒÊ©³Õ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¡ÖÀÄ¿¹¸©¤Î»û¼ÒÊ©³Õ¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú9°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£»²Æ»¤ÎÄ¹¤µ¡¢»²Æ»¤«¤é¸«¤¨¤ë´äÌÚ»³¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿ÀÄ¿¹¸©¡Ë¡¢¡ÖÄÅ·ÚÃÏÊý¤Î¿®¶Ä¤ÎÃæ¿´¤È¤·¤Æ¸Å¤¯¤«¤é¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿À¼Ò¤Ç¡¢Áñ¸·¤Ê¼ÒÅÂ¤È¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Î©ÃÏ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£´äÌÚ»³¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿·Ê´Ñ¤¬Èþ¤·¤¯¡¢¿´¤¬Àö¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿ËÌ³¤Æ»¡Ë¡¢¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¤À¤«¤é¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡¿ËÌ³¤Æ»¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Öºä¾åÅÄÂ¼ËãÏ¤¤¬ÁÏ·ú¤·¤¿¿À¼Ò¤À¤«¤é¡×¡Ê60Âå½÷À¡¿¼¢²ì¸©¡Ë¡¢¡Ö½½ÏÂÅÄ¸Ð¤Î¤Û¤È¤ê¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿ÀÈëÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¤¢¤ë¿À¼Ò¤Ç¤¹¡×¡Ê60ÂåÃËÀ¡¿¿·³ã¸©¡Ë¡¢¡Ö½½ÏÂÅÄ´Ø·¸¤ÎÎ¹¹Ô¤Ê¤É¤Î¤ª»²¤ê¤ò¤·¤¿¸å¤Ë¡¢½½ÏÂÅÄ¸ÐÎ¹¹Ô¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡¿¿·³ã¸©¡Ë¡¢¡ÖÎµ¿À¿®¶Ä¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¥ä¥Þ¥È¥¿¥±¥ë¤¬ã«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢³«±¿¤ä±ï·ë¤Ó¤Î¤´Íø±×¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê60ÂåÃËÀ¡¿Ê¼¸Ë¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
(Ê¸:ºä¾å ·Ã)
2°Ì¡§´äÌÚ»³¿À¼Ò¡¿42É¼ÀÄ¿¹¸©¤ÎºÇ¹âÊö¡¢ÄÅ·ÚÉÙ»Î¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë´äÌÚ»³¤ÎÆîÅìÏ¼¤ËÄÃºÂ¤¹¤ë¸Å¼Ò¤Ç¡¢ÁÏ·ú¤Ï1200Ç¯°Ê¾åÁ°¤ÈÅÁ¤ï¤ëÄÅ·ÚÃÏÊý¤ÎÁíÄÃ¼é¤Ç¤¹¡£¶â±¿¡¢Îø°¦±¿¤Ê¤É¤Î¤´Íø±×¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢¸Å¤¯¤«¤é¡Ö¤ª»³¡Ê´äÌÚ»³¡Ë¤Î¿ÀÍÍ¡×¤È¤·¤ÆÆÆ¤¤¿®¶Ä¤ò½¸¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅÂ¤äÇÒÅÂ¤Ê¤É¤«¤é¤Ê¤ë¼ÒÅÂ·²¤Ï¡¢¹ë²Ú°¼à¥¡Ê¤±¤ó¤é¤ó¡Ë¤ÊÄ¦¹ï¤äÁõ¾þ¤«¤é¡Ö±ü¤ÎÆü¸÷¡×¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1°Ì¡§½½ÏÂÅÄ¿À¼Ò¡¿44É¼½½ÏÂÅÄ¸Ð¤Î¤Û¤È¤ê¡¢Ãæ»³ºê¤ÎÉÕ¤±º¬¤ËÄÃºÂ¤¹¤ë¿À¼Ò¤Ç¤¹¡£ºä¾åÅÄÂ¼ËãÏ¤¤¬ÁÏ·ú¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÅÁÀâ¤â»Ä¤ê¡¢¸Å¤¯¤«¤é½¤¸³Æ»¤ÎÎî¾ì¤È¤·¤Æ±É¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤´º×¿À¤ÏÆüËÜÉðÂº¤È½½ÏÂÅÄ»³¤ò»Ê¤ëÎ¶¿À¤È¤µ¤ì¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½½ÏÂÅÄ¸Ð¤Î¿ÀÈëÅª¤Ê¸Ð¿å¤È¿¼¤¤¿¹¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¶Æâ¤ÏÁñ¸·¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¡¢¸Ð¾å»²ÇÒ¤ÎÊ¸²½¤â»Ä¤ë¡¢¿ÀÈëÅª¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¹¡£
