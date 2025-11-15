ÉÍ¾¾³«À¿´Û¤¬3Ç¯¤Ö¤êV¡¡Æ£»ÞÅì¤È¤ÎPK»àÆ®À©¤·¸©2´§
¡¡¡þÂè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢ÀÅ²¬¸©Âç²ñ·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È·è¾¡¡¡ÉÍ¾¾³«À¿´Û0¡½0¡ÊPKÀï5¡½4¡ËÆ£»ÞÅì¡Ê2025Ç¯11·î15Æü¡¡IAI¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆüËÜÊ¿¡Ë
¡¡ÉÍ¾¾³«À¿´Û¤¬0¡½0¤ÎËö¡¢PKÀï¤ÇÆ£»ÞÅì¤ò²¼¤·3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼é¸î¿À¤¬¼ì·®¤Î¥»¡¼¥Ö¤Ç¾¡Íø¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ì¿Ê°ìÂà¤Î100Ê¬´Ö¤Ç¥¹¥³¥¢¤¬Æ°¤«¤ºÆÍÆþ¤·¤¿PKÀï¡£GKµÈÅÄÁÔÇÏ¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï¥µ¥É¥ó¥Ç¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿Áê¼ê6¿ÍÌÜ¤Î¥¥Ã¥¯¤ò´°Á´¤ËÆÉ¤ßÀÚ¤ê¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Æ¸«¤»¤¿¡£2¿ÍÌÜ¤Î¥¥Ã¥«¡¼¤ËÂ³¤¯2ËÜÌÜ¤Î¥»¡¼¥Ö¡£¡ÖPK¤ÏÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢À®²Ì¤¬½Ð¤»¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÂç°ìÈÖ¤Ç¥Á¡¼¥à¤òµß¤¦³èÌö¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¸©ÁíÂÎ¤ËÂ³¤ÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï½é¤Î2´§¡£ÀÄÅèÊ¸ÌÀ´ÆÆÄ¡Ê57¡Ë¤Ï¡ÖÎý½¬¤·¤¿¤³¤È¤ò½Ð¤»¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢¡ÖÁ´¹ñ¤Ç¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¡×¤È3ÅÙÌÜ¤ÎÁ´¹ñÁª¼ê¸¢¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡17Æü¤ËÃêÁª²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÁ´¹ñÁª¼ê¸¢¤Ï12·î28Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£