Ùæ¤à¤Î¤Ï´í¸±!? Í½ËÉÃí¼Í¤ò¼õ¤±¤¿¸å¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¡Ú¾®»ù²Ê°å¤¬²òÀâ¡Û
Q. ¡ÖÍ½ËÉÃí¼Í¤ò¼õ¤±¤¿¸å¡¢ÀÜ¼ïÉô°Ì¤òÙæ¤à¤Î¤Ï´í¸±¡×¤Ã¤ÆËÜÅö¡©Q. ¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤Ï¡¢Í½ËÉÀÜ¼ï¤ò¼õ¤±¤¿¸å¤ÏÃí¼Í¤·¤¿Éô°Ì¤ò¤·¤Ã¤«¤êÙæ¤à¤è¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÙæ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï°ã¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ºÊ¤Ë¡ØÃí¼Í¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¤ò¿¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ´í¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÃí°Õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ùæ¤ó¤À¤ê¿¨¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï´í¸±¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
A. Ãí¼Í¸å¤ÎÀÜ¼ïÉô°Ì¤ò¶¯¤¯Ùæ¤à¤³¤È¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤Þ¤»¤ó°ÊÁ°¤Ï¡¢¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¸å¤ËÀÜ¼ïÉô°Ì¤òÙæ¤à¤³¤È¤Ç¡¢ÌÈ±Ö¸ú²Ì¤¬¤è¤ê¹â¤¯¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÄ´ºº¤Ç¤³¤ÎÀâ¤ÏÈÝÄê¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢ÀÜ¼ïÉô°Ì¤ÏÙæ¤Þ¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡Ö¿¨¤ë¤È´í¸±¡×¤È¸À¤¦¤Û¤É¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ãí¼ÍÉô°Ì¤Ë·Ú¤¯¿¨¤ì¤¿¤ê¡¢¤ä¤µ¤·¤¯¤µ¤¹¤ëÄøÅÙ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÌäÂê¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¤·¡¢¶¯¤¤ÄË¤ß¤ä¼ð¤ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¿¨¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤Ã¤ÈÎä¤ä¤¹¤Ê¤É¡¢ÀÜ¼ïÉô°Ì¤ËÉéÃ´¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ÊýË¡¤Ç¥±¥¢¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÂÎ¤òÀö¤¦»þ¤Ë¶¯¤¯¤³¤¹¤é¤Ê¤¤¤è¤¦µ¤¤òÉÕ¤±¤ì¤Ð¡¢ÅöÆü¤ÎÆþÍá¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Ãí¼Í¸å¤ÏÀÜ¼ïÉô°Ì¤òÙæ¤ó¤À¤ê¤»¤º¡¢¤´¤¯¼«Á³¤Ê¾õÂÖ¤ÇÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¡£²¿¤«ÉÔ°Â¤ÊÅÀ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÀÜ¼ï»þ¤Ë°å»Õ¤ä´Ç¸î»Õ¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¢§À¶±× ¸ù¹À¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¾®»ù²Ê°å¡¦¥¢¥ì¥ë¥®¡¼ÀìÌç°å¡£µþÅÔÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢ÆüËÜÀÖ½½»ú¼ÒÏÂ²Î»³°åÎÅ¥»¥ó¥¿¡¼¡¢µþÅÔ°åÎÅ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢ÂçºåÉÜºÑÀ¸²ñÃæÄÅÉÂ±¡¤Ë¤Æ¾®»ù²Ê¿ÇÎÅ¤Ë½¾»ö¡£ÏÀÊ¸È¯É½¡¦³Ø²ñÊó¹ðÂ¿¿ô¡£¿Ç»¡¼¼¤ËÎ±¤Þ¤é¤ºÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÀµ³Î¤Ê°åÎÅ¾ðÊó¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ä¥Æ¥ì¥Ó¡¢½ñÀÒ¤Ê¤É¤Ç¤â¿ôÂ¿¤¯¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(Ê¸:À¶±× ¸ù¹À¡Ê°å»Õ¡Ë)