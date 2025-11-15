¡Ö¿À¥ì¥Ù¥ë¤ÎÈþËâ½÷¡×MEGUMI¡¢°µ´¬¤Î¸ª½Ð¤·¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ë¡Ö´é¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë´°àú¡×¡ÖËÜÅö¤ËÈþ¤·¤¤¡×¤ÎÀ¼¡ª
ÇÐÍ¥¤ÎMEGUMI¤µ¤ó¤Ï11·î13Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¸ª½Ð¤·¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛMEGUMI¡¢¸ª½Ð¤·¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¡ª
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö´é¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë´°àú¡×¡Ö¿À¥ì¥Ù¥ë¤ÎÈþËâ½÷¡×¡ÖÀ¤³¦°ì¤È¤Ï¤³¤ÎÊý¤òÉ½¤¹¡×¡Öº£Æü¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖËÜÅö¤ËÈþ¤·¤¤¡×¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:Ê¡Åç ¤æ¤)
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛMEGUMI¡¢¸ª½Ð¤·¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¡ª
¡Ö¿À¥ì¥Ù¥ë¤ÎÈþËâ½÷¡×MEGUMI¤µ¤ó¤Ï¡ÖºÇ¶á¤Ï¤³¤ó¤Ê³Ê¹¥¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢7Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÃÀ¤Ë¸ª¤ò½Ð¤·¤¿¹õ¤¤¥Á¥å¡¼¥Ö¥É¥ì¥¹¤äÇò¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥É¥ì¥¹¤Ê¤É¡¢Èþ¤·¤¤¥Ç¥³¥ë¥Æ¤¬ºÝÎ©¤Ä°áÁõ»Ñ¤òÈäÏª¡£¤Û¤«¤Ë¤â¥¯¡¼¥ë¤Ê¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖºÇ¶á¤Ï¤³¤ó¤Ê³Ê¹¥¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¥·¥ê¡¼¥º¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Ó¡ÖºÇ¶á¤Ï¤³¤ó¤Ê³Ê¹¥¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°áÁõ»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ëMEGUMI¤µ¤ó¡£10·î8Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥°¥ì¡¼¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¿§Ì£¤¬Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤ÃåÊª»Ñ¤ä¡¢¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤È¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ê¤É¡¢Ê·°Ïµ¤¤¬¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤ë9¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î°áÁõ»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âMEGUMI¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÌÖÍå¤Ç¤¤ë¡ÖºÇ¶á¤Ï¤³¤ó¤Ê³Ê¹¥¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÅê¹Æ¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡ª
(Ê¸:Ê¡Åç ¤æ¤)