¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Û£µ²ó¤Ë»î¹ç¤¬°ì»þ¥¹¥È¥Ã¥×¡¡Æü´Ú»Ø´ø´±¤¬ÂÇµå¤á¤°¤ê¹³µÄ¤Î±þ½·
¡Ö¥é¥°¥¶¥¹¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º¡×ÆüËÜ¡½´Ú¹ñÀï¡Ê£±£µÆü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Î£µ²ó¤ÎÎ¾·³¤Î¹¶ËÉ¤Ç¡¢Î¾·³¤Î»Ø´ø´±¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤ËÈ½Äê¤Ø¤Î¹³µÄ¤Î¤¿¤á¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ø¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤ÏÉ½¤Î´Ú¹ñ¤Î¹¶·â¤Ç¡¢ÀèÆ¬¡¦¥à¥ó¤¬Âª¤¨¤¿ÂÇµå¤Ï»ø£³ÈÖ¼ê¡¦¾¾ËÜÍµ¤Î±¦Â¤ËÄ¾·â¡£¤³¤Î¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò°ìÎÝ¡¦º´¡¹ÌÚÂÙ¤¬Êáµå¤·°ìÄ¾¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤À¤¬´Ú¹ñ¥µ¥¤¥É¤Ï¡¢ÂÇµå¤¬¾¾ËÜ¤Î±¦Â¤ËÅö¤¿¤ëÁ°¤Ë¡¢ÀÜÃÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¼çÄ¥¡£´Ú¹ñ¡¦¥ê¥å´ÆÆÄ¤¬¿³È½ÃÄ¤ËÌó£µÊ¬´Ö¹³µÄ¤·¤¿¤¬¡¢È½Äê¤¬Ê¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄÁ»ö¤Ï¤½¤ÎÎ¢¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¹¶·â¤Ç¤âÈ¯À¸¤·¤¿¡£ÀèÆ¬¡¦ÌîÂ¼Í¦¤¬¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤éº¸Êý¸þ¤Ø¹â¡¹¤ÈÂÇ¤Á¾å¤²¤¿ÂÇµå¤Ï¡¢º¸Íã¥Õ¥¡¡¼¥ë¥¾¡¼¥ó¤ËÃåÃÏ¤·¤¿¤¬¡¢µå¿³¤Ï¤³¤ì¤¬Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÎÅ·°æ¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤ÈÈ½Äê¤·¡¢¥¨¥ó¥¿¥¤¥È¥ëÆóÎÝÂÇ¤òÀë¹ð¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ê¥å´ÆÆÄ¤ÏºÆÅÙµå¿³¤Î¸µ¤ØÂ¤ò±¿¤Ó¹³µÄ¡£¤¹¤ë¤Èº£ÅÙ¤Ï¤³¤Î¹³µÄ¤¬ÄÌ¤ê¡¢È½Äê¤Ï¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ËÊ¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤µ¤«¤Îà·³ÇÛº¹¤·°ã¤¨á¤Ëº£ÅÙ¤Ï»ø»Ø´ø´±¤Î°æÃ¼´ÆÆÄ¤¬¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ø½ÐÆ°¡£¿³È½ÃÄ¤«¤é¤ÎÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢Ç¼ÆÀ¤·¤¿¤Î¤«¼«·³¥Ù¥ó¥Á¤Ø°ú¤ÍÈ¤²¤¿¡£
¡¡¤³¤Î°ìÀï¤Ç¤Ï£×£Â£ÃËÜÂç²ñ¤Ç¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥³¥à¡×¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¡×¤Ê¤É¤Î¥ë¡¼¥ë¤òÅ¬ÍÑ¤·¤Æµó¹Ô¡£»þÃ»¤ò´ü¤·¤Æ¤ÎÁ¼ÃÖ¤À¤¬¡¢ÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¥¸¥ã¥Ã¥¸¤È¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦¹³µÄ¤Ê¤É¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢»î¹ç¤Ï²¿ÅÙ¤â´Ö±ä¤Ó¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£