¡Ö°ú¤­Äù¤Þ¤Ã¤¿Èþ¥Ò¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤ËÀµµ¤¤Ç¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡ª¡×¥È¥Ã¥×¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¦¤¨¤Ê¤³¡Ô·ò¹¯Åª¤Ê¹õ¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¡Õ¤Ë¥Õ¥¡¥óÂç¶½Ê³

¾åÉÊ¤Ê²Ä°¦¤µ¤È¿§¹á¤ÎÄ´ÏÂ
¡Ø¡ÖÃæÅÓÈ¾Ã¼¤ÊÃ¦¤®Êý¤Ç¤Ä¤¤ÌÑÁÛ¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Ã¡Ä¡ª¡×¥È¥Ã¥×¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¦¤¨¤Ê¤³¡Ô¹ñÊõµé¤Î¤¢¤¶¤È¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼SHOT¡Õ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¾ºÅ·¡Ù¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡¢¤¨¤Ê¤³¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
·ò¹¯Åª¤Ç²Ä°¦¤é¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤ÎÃæ¤Ë¡¢Âç¿Í¤Î¿§¹á¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
½À¤é¤«¤Ê¼«Á³¸÷¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¼¼Æâ¤Ç±Ç¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¿Ä¤Î¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤¬¤é¡¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£
¹õ¤ÏÄêÈÖ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢È©¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤äÂç¿Í¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òºÇ¤â°ú¤Î©¤Æ¤ë¥«¥é¡¼¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥ê¥Ü¥ó¤¬¡¢¥¯¡¼¥ë¤µ¤ÎÃæ¤Ë²ÄÎù¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
²á¾ê¤ËÁõ¾þÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥é¥¤¥ó¤È¸÷¤ÇÌ¥¤»¤ë¡£¤Þ¤µ¤Ë¡È°ú¤»»¤ÎÈþ³Ø¡É¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¡×¡ÖÈþ¿¬¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤·¡¢¿ÈÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤â¤á¤Ã¤Á¤ãåºÎï¡ª¡×¤Ê¤É¤È¡¢¾Î»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¡È¥»¥¯¥·¡¼¡É¤è¤ê¤â¡ÈÀöÎý¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢¥â¡¼¥É¤Ê°õ¾Ý¤Î°ìËç¤À¡£
¡Ú¤â¤Ã¤È¸«¤ë¡Û¡Ö²¼Æý¥Á¥é¸«¤»ÂçÃÀSHOT¤ËÍýÀ¤¬ÊÝ¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Ã¡Ä¡ª¡×¥È¥Ã¥×¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¦¤¨¤Ê¤³¡ÔÄ¶¥·¥ç¡¼¥È¾æT¥·¥ã¥Ä¡ß¥Ó¥¥Ë»Ñ¡Õ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¶½Ê³É¬»ê
