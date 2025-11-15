¡ÚK¡½1¡Û70¥¥í¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ï¥µ¥ë¥·¥Á¥ã¤¬1RKO¤ÇÍ¥¾¡¡Ö¼¡¤Ï¥ª¥¦¥ä¥ó¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò³Í¤ë¡×
¡¡³ÊÆ®µ»¡ÖK¡½1¡×¤Ï15Æü¡¢¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè1ÂÎ°é´Û¤Ç¡ÖK¡Ý1¥ï¡¼¥ë¥ÉMAX¡¡2025¡Á70¥¥í°Ê²¼À¤³¦ºÇ¶¯·èÄê¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡¦·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¡Á¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡70¥¥í°Ê²¼À¤³¦ºÇ¶¯·èÄê¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÍ¥¾¡Àï¤Ï½à·è¾¡¤Ç¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥¢¥¤¥¦¥ë¡Ê¥µ¥â¥¢¡Ë¤ò1RKO¤ÇÅÝ¤·¤¿¥¸¥ç¥Ê¥¹¡¦¥µ¥ë¥·¥Á¥ã¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë¤¬¥¹¥È¡¼¥ä¥ó¡¦¥³¥×¥ê¥ô¥ì¥ó¥¹¥¡¼¡Ê¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¡Ë¤ò3RKO¤ÇÇË¤Ã¤¿¥À¥ê¥ë¡¦¥Õ¥§¥ë¥É¥ó¥¯¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¤ò1R2Ê¬30ÉÃ¡¢KO¤Ç¾¡Íø¤·¡¢½éÍ¥¾¡¤·¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤«¤é¥µ¥ë¥·¥Á¥ã¤¬Á°¤Ë½Ð¤Æ¡¢¼ê¿ô¤Ç°µÅÝ¡£¥Õ¥§¥ë¥É¥ó¥¯¤ÏÁ°¤Î2Àï¤ÎÈè¤ì¤«¤é¤«¡¢Á´¤¯¼ê¤¬½Ð¤Ê¤¤¡£±¦¥Ñ¥ó¥Á¤«¤éº¸»°Æü·î½³¤ê¤Ç¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤¦¡£¥Õ¥§¥ë¥É¥ó¥¯¤¬¤Ê¤ó¤È¤«Î©¤Á¾å¤¬¤ë¤âºÆ¤Óº¸»°Æü·î½³¤ê¤ÇKO¤·¤¿¡£
¡¡¥Ù¥ë¥È¤ò³Í¤Ã¤¿¥µ¥ë¥·¥Á¥ã¤Ï¡Ö¾¡¤Æ¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤ÆÍ¥¾¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤ÎÌ´¤Ç¤·¤¿¡£¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ä¹¤¯²¦¼Ô¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¡£KO¾¡Íø¤·¤¿Í¥¾¡Àï¤Ë¤Ï¡Ö¶¯¹ë¤ÈÀï¤¨¤ë¤Î¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¡£¶¯¤«¤Ã¤¿¤¬¼«Ê¬¤Î¶¯¤µ¤ò¾ÚÌÀ¤Ç¤¤¿¡×¤È½éÀï¤Î¥ª¥¦¥ä¥ó¡¦¥Õ¥§¥óÀï¤«¤é¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º£¸å¤Ë¤Ï¡Ö¼¡¤Ï¥ª¥¦¥ä¥ó¡Ê¡¦¥Õ¥§¥ó¡Ë¤Î¥Ù¥ë¥È¤òÃ¥¤¤¤Ë¤¤¤¤¿¤¤¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÍèÇ¯2·î¤ÎÂç²ñ¤Ç¤ÎK¡½1¥ï¡¼¥ë¥ÉGP¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥¦¥¨¥ë¥¿¡¼µé²¦¼Ô¤Ø¤ÎÄ©Àï¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£