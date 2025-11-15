¡ÚµÁ»Ð¡Ö¤¦¤ï¤¡¿ÍÀ¸¡¢Â»¤·¤Æ¤ë¡Á¡×¡Û·ùÌ£¤òÊÖ¤·Â³¤±¤¿·ë²Ì¡£´Ø·¸¤ËÊÑ²½¤¬¡ª¡ãÂè12ÏÃ¡ä#4¥³¥ÞÊìÆ»¾ì
¡Ö¿ÍÀ¸È¾Ê¬Â»¤·¤Æ¤¤¤ë¤Í¡ª¡×¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤É¤¦Âª¤¨¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¸ØÄ¥¤·¤¹¤®¤À¤È»×¤¦¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¸«²¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤«¡Ä¡Ä¡£¡Ö¤·¤Æ¤Ê¤¤¤è¡ª¡×¤ÈÊÖ¤»¤ë¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡Ö»ä¤Ï¿ÍÀ¸¤ÎÈ¾Ê¬¤âÂ»¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×¤È¹Í¤¨¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤Ï¡¢¤¢¤ë½÷À¤ÈµÁ»Ð¤Î¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£
Âè12ÏÃ¡¡ËÜ²»¤ÇÏÃ¤»¤ë´Ø·¸
¡ÚÊÔ½¸Éô¥³¥á¥ó¥È¡Û
¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¤Ç¡¢¥¹¥º¥«¤µ¤ó¤âº£¤Î¥ß¥¤µ¤ó¤È¤Î´Ø·¸¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£²¿¤è¤ê¤â¡¢¥ß¥¤µ¤ó¤Î·ùÌ£¤¬¸º¤Ã¤Æ¡¢¾Ð¤¤¹ç¤¦¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£·ùÌ£¤òÁ´¤¯µ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢²á¾ê¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë¿Í¡¢µÕ¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯´¶¤¸¤ë¿Í¤â¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¡£¤É¤ÎÂÐ±þ¤¬Àµ²ò¤«¤Ï¡¢¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¡¡µÓËÜ¡¦Êª¹¾Áë¹á¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦¤ß¤ä¤Ó
Âè12ÏÃ¡¡ËÜ²»¤ÇÏÃ¤»¤ë´Ø·¸
¡ÚÊÔ½¸Éô¥³¥á¥ó¥È¡Û
¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¤Ç¡¢¥¹¥º¥«¤µ¤ó¤âº£¤Î¥ß¥¤µ¤ó¤È¤Î´Ø·¸¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£²¿¤è¤ê¤â¡¢¥ß¥¤µ¤ó¤Î·ùÌ£¤¬¸º¤Ã¤Æ¡¢¾Ð¤¤¹ç¤¦¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£·ùÌ£¤òÁ´¤¯µ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢²á¾ê¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë¿Í¡¢µÕ¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯´¶¤¸¤ë¿Í¤â¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¡£¤É¤ÎÂÐ±þ¤¬Àµ²ò¤«¤Ï¡¢¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¡¡µÓËÜ¡¦Êª¹¾Áë¹á¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦¤ß¤ä¤Ó