¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Û¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àª¤ËÄÁ»öÏ¢È¯¡¡Åê¼êÄ¾·â¤Î°ìÄ¾¡¢ÆóÎÝÂÇ¤È»×¤¤¤¤äÂÇ¤ÁÄ¾¤·¡Ä
¡¡¢¡¥é¥°¥¶¥¹¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2025¡¡ÆüËÜ¡½´Ú¹ñ¡Ê15Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àª¤ËÄÁ»ö¤¬Ï¢È¯¤·¤¿¡£
¡¡5²ó¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¾¾ËÜÍµ¼ù¤Ï¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Î¥é¥¤¥Ê¡¼¤¬±¦Â¤ËÄ¾·â¡£¤½¤ÎÂÇµå¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ°ìÎÝ¥Õ¥¡¥¦¥ë¥¾¡¼¥ó¤Ë¤Õ¤ï¤ê¤È¾å¤¬¤ê¡¢°ìÎÝ¼ê¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥¥ã¥Ã¥Á¡£¿³È½ÃÄ¤Ë¤è¤ëÄ¹¹Í¤ÎËö¤ËµÏ¿¤Ï°ìÄ¾¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌîÂ¼Í¦¤Ï5²ó¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¡£6µåÌÜ¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤ë¤ÈÂÇµå¤ÏÅ·°æ¤òÄ¾·â¤·¡¢¥Õ¥¡¥¦¥ë¥¾¡¼¥ó¤ËÍî¤Á¤¿¡£°ìÅÙ¤Ïµå¾ì¤ÎÆÃÊÌ¥ë¡¼¥ë¤Çµå¿³¤¬ÆóÎÝÂÇ¤ÈÈ½Äê¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¿³È½ÃÄ¤Î¶¨µÄ¤ÎËö¡¢¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ë¡£ÌîÂ¼¤ÏµÞ¤¤¤ÇÂÇÀÊ¤ËÌá¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢»Íµå¤òÁª¤ó¤À¡£