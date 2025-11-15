¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤È¤¦¤È¤»¤º¥Ò¥Ã¥È¤Ç¡×µÜºêÆüÂç¤¬àÌîµåÍýÏÀá¤Ç½éÍ¥¾¡¡ÚÁ´¶å½£¹â¹»±ØÅÁ¡¦ÃË»Ò¡Û
¡¡¢¡Á´¶å½£¹â¹»±ØÅÁ¡ÊÊ¡²¬¸©²ÅËã»Ô²ÅÊæÁí¹ç±¿Æ°¸ø±àÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¼þÊÕ¥³¡¼¥¹¡á7¶è´Ö¡¦42¡¦195¥¥í¡Ë
¡¡ÃË»Ò¤ÎµÜºêÆüÂç¤¬à¼«Á³ÂÎá¤Î¥é¥ó¤Ç½øÈ×¤Î¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤ê¡¢2»þ´Ö6Ê¬2ÉÃ¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£Âç²ñ½éÍ¥¾¡¤È¡¢Æî¶å½£ÃÏ¶è¡Ê·§ËÜ¡¢µÜºê¡¢¼¯»ùÅç¡¢²Æì¡ËÂåÉ½¸¢¤Î³ÍÆÀ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£
¡¡1¶è¤Ï¥¨¡¼¥¹¤Î³÷À¸Íª¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬½ªÈ×¤Ç¹¶¤á¤Æ¥È¥Ã¥×¤ÈÆ±¥¿¥¤¥à¤Î29Ê¬37ÉÃ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡¢Ãåº¹¤¢¤ê¤Î2°Ì¤Ç¤¿¤¹¤¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£2¶è¤Î郄ÁÒ±ÍæÆ¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬ÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢¸åÂ³¤â¼ó°Ì¤ò¥¡¼¥×¡£6¶è¤ÎÀîÌîÎ¦æÆ¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬¶è´Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¥¢¥ó¥«¡¼¤ÎÉÚ²¬ÍºÅÍ¡ÊÆ±¡Ë¤Ë¤Ä¤Ê¤®¡¢ÉÚ²¬¤â¶è´Ö¾Þ¤ÎÁö¤ê¤Ç2°Ì¤Ë14ÉÃº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¥´¡¼¥ë¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¡¡³÷À¸¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤â¶è´Ö¾Þ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤Ä¤Ê¤°¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ÏÃ£À®¤Ç¤¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢¼ç¾¤ÎÉÚ²¬¤â¡ÖÎ¨Ä¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡£ÎòÂå¤ÎÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÅÁÅý¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤Î¶å½£¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤À¤È»×¤¦¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡µÜºê¸©Í½Áª¤Ç¤Ï¼ó°Ì¤Î¾®ÎÓ¤Ë2Ê¬°Ê¾å¤Îº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ2°Ì¡£¡ÖÉ¬Í×°Ê¾å¤ËÎÏ¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÇÔ°ø¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿Æ£°æ¼þ°ì´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥ì¡¼¥¹¤òÌîµå¤ËÎã¤¨¤Æ¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤È¤¦¤È¤»¤º¡¢¥Ò¥Ã¥È¤Ç³Î¼Â¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤³¤¦¡×¤ÈÁª¼ê¤¿¤Á¤ËÀâ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¶¥¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤â²÷Áö¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¡£¡Ö¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤ÎÎÏ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¡¢Æ£°æ´ÆÆÄ¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡ÅÔÂçÏ©¤Ç¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎºÇ¹âÀ®ÀÓ¤Ï2019Ç¯¤ËµÏ¿¤·¤¿7°Ì¡£ÉÚ²¬¤Ï¡ÖËÜÈÖ¤Ç¤ÏÀèÇÚ¤¿¤Á¤ËÃÑ¤¸¤Ê¤¤Áö¤ê¤ò¤·¤Æ¡¢3°ÌÆþ¾Þ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡£°ì¿Í°ì¿Í¤¬¥Á¡¼¥à¤ò¿®¤¸¤Æ¤¿¤¹¤¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£¡Ê»³ºêÀ¶Ê¸¡Ë