¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯³«²ñ¼°¡¢¡Ö£±£°£°Ç¯¤Î£±Æü¡×´ÑµÒÌ¥Î»¡Ä»²²Ã¤·¤¿¿Í¹©Æâ¼ª¤Î£²£±ºÐ¡Ö²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤¬°ìÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡ÀÅ¼ä¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿À¤³¦¤ÎÇ®¤Àï¤¤¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡½¡½¡£
¡¡ÅìµþÂÎ°é´Û¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ç£±£µÆü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÅìµþÂç²ñ¡×¡ÊÆÉÇä¿·Ê¹¼Ò¶¨»¿¡Ë¤Î³«²ñ¼°¡£Ä°³Ð¤Ë¾ã³²¤¬¤¢¤ë¿Í¤â¤Ê¤¤¿Í¤â°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æºî¤ê¾å¤²¤¿¼°Åµ¤Ç¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¿¤Á¤Ï·òÆ®¤òÀÀ¤¤¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤¿¤Á¤ÏÃ¯¤â¤¬µ±¤±¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡³«²ñ¼°¤Ç¤Ï¡¢¡Ö£±£°£°Ç¯¤Î£±Æü¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê¸÷¤Î±é½Ð¤ÎÃæ¡¢¥×¥í¥À¥ó¥µ¡¼¤È¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿·×Ìó£±£¶£°¿Í¤¬²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡ºÌ¤Î¹ñ¤µ¤¤¤¿¤Þ·Ý½Ñ·à¾ì·Ý½Ñ´ÆÆÄ¤Î¶áÆ£ÎÉÊ¿¤µ¤ó¤È¡¢¤í¤¦¼Ô¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÂç¶¶¹°»Þ¤µ¤ó¤¬¶¦Æ±¤Ç±é½Ð¤òÃ´¤Ã¤¿¡££±£¹£²£´Ç¯¤ËÂè£±²óÂç²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤«¤é£±£°£°Ç¯¤Î¤í¤¦¼Ô¤ÎÎò»Ë¤Ê¤É¤òÉ½¸½¤·¡¢Êú¤¹ç¤Ã¤¿¤ê¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤ê¤¹¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¿¶¤êÉÕ¤±¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¡£
¡¡·òÄ°¼Ô¤â´Þ¤á¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë»²²Ã¤·¤¿ÃÞÇÈµ»½ÑÂç£³Ç¯¤Î°ËÅìºéÎÉ¤µ¤ó¡Ê£²£±¡Ë¡Ê°ñ¾ë¸©¤Ä¤¯¤Ð»Ô¡Ë¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤¼ª¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ë¤¯¤¤¡£¿Í¹©Æâ¼ª¤ò¤Ä¤±¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥À¥ó¥¹¤Î»þ¤Ë¤ÏÆ¬¤ÎÃæ¤Ç¥«¥¦¥ó¥È¤ò¼è¤ê¡¢¼þ¤ê¤ÎÆ°¤¤È¹ç¤ï¤»¤ë¡£¾®³Ø¹»¤Îº¢¤Ë¤Ï¡¢·òÄ°¼Ô¤ÎÃç´Ö¤Ë¡ÖÆ°¤¤¬²»¤È¤º¤ì¤ë¤Ê¤é½Ð¤Ê¤¤¤Ç¡×¤È¿´¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢²ù¤·ÎÞ¤ò¤³¤Ü¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡³«²ñ¼°¤ò½ª¤¨¤¿°ËÅì¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â¶ÛÄ¥¤·¤¿¤¬¡¢ÍÙ¤ê»Ï¤á¤ë¤È¼«Á³¤ÈÌò¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß¡¢¿´¤ÎÄì¤«¤é³Ú¤·¤á¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¶õµ¤¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¾ã³²¤Î¤¢¤ë¿Í¤â¡¢¤Ê¤¤¿Í¤â¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤ëÁ´¤Æ¤Î¿Í¤¬°ì¤Ä¤Ë½Å¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£