¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¡¡¥Ù¥¹¥È¥¸¡¼¥Ë¥¹¥È¼ø¾Þ¼°¤ÇÌÜ¹õÏ¡¤Ë´¶¼Õ¡Ö°ì½ï¤Ë¥¹¥Ù¤Ã¤Æ¤ë»þ¤¢¤Ã¤¿¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¡Ê£´£³¡Ë¤¬¡¢£±£µÆü¹¹¿·¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë½Ð±é¡££´Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè£´£²²ó¡Ö¥Ù¥¹¥È¥¸¡¼¥Ë¥¹¥È£²£°£²£µ¡×È¯É½²ñ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤Ï¡¢¶¨µÄ²ñÁª½ÐÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¡£Æ±ÉôÌç¤ò¤È¤â¤Ë¼õ¾Þ¤·¤¿£Ë£ï£ë£é¡¥¤ä¾¾ËÜ¼ãºÚ¡¢°ìÈÌÁª½ÐÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÌÜ¹õÏ¡¤é¤È¤È¤â¤ËÉ½¾´¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡²þ¤á¤Æ¡Ö¤¹¤´¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤ÈÂç¶½Ê³¤À¤¬¡¢È¯É½²ñ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë£¸²ó¤°¤é¤¤¥¹¥Ù¥Ã¤Ã¤¿¡×¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö»Ê²ñ¿Ê¹Ô¤ÎÊý¤â¡¢¤ª¤½¤é¤¯ËÍ¤À¤±·Ý¿Í¤À¤«¤é¡Ø¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤µ¤ó¡¢¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡Ù¤È¤«µÞ¤Ë¿¶¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¾Ð¤¤¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¾õ¶·¤òÀâÌÀ¡£
¡¡µ¼Ô¤Î¡Ö¡Ê¼õ¾Þ¤Ç¡Ë¹¥´¶ÅÙ¡¢¾å¤¬¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡¢¡Ö¡Ø¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡¡²¿¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¥·¡¼¥ó¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖË½¤ì¤ì¤ÐË½¤ì¤ë¤Û¤É¥¹¥Ù¤ë¡£º£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤âÆ¨¤²¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡ÖÌÜ¹õ¤µ¤ó¤¬½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¡×¤È»×¤ï¤Ì¤È¤³¤í¤ÇµßÀ¤¼ç¤¬¸½¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤À¤¬¡ÖÌÜ¹õ¤µ¤ó¤â°ì½ï¤Ë¥¹¥Ù¤Ã¤Æ¤ë»þ¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ê¥¹¥Ù¥ê¤¬¡ËÀãÊø¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡°ìÊý¡¢¸Ä¿Í»öÌ³½ê¼ÒÄ¹¤ÎºÊ¤Ï²ñ¾ì¤Ç¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤¬¥¹¥Ù¤ëÃæ¡¢¡Ö±ó¤¯¤ÎÊý¤Ç¥Ï¥Ï¥Ï¤Ã¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤½¤¦¡£¡Ö¤Ç¤â¤½¤Î±ü¤µ¤ó£±¿Í¤Î¡Ø¥Ï¥Ï¥Ï¡Ù¤ÏÍ¾·×¥¹¥Ù¤ë¡×¤È¤Ü¤ä¤¡¢¡Ö´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡£¥¦¥½¤Ç¤â¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤è¡ª¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£