¡Ú»°¹ñ¥Ü¡¼¥È¡¦¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹£Ó¡Û°æ¾åÍÚÈÞ £·Àï£´¾¡£²Ãå£³ËÜ¤Î²÷¿Ê·â¤ÇÍ½Áª£²°ÌÄÌ²á¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ë¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹»°¹ñ¤Î¡Ö¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥¹¥ê¡¼¥ºÂè£±£·Àï¡¡»°¹ñ¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥«¥Ã¥×¡×¤Ï£±£µÆü¡¢£´Æü´Ö¤ÎÍ½Áª¤¬½ªÎ»¡£½àÍ¥¾¡Àï¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤ë£±£¸Áª¼ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡°æ¾åÍÚÈÞ¡Ê£²£´¡áÊ¡²¬¡Ë¤Ï£²£Ò¡¢£´¥³¡¼¥¹¤«¤é¤Þ¤¯¤êº¹¤·£±Ãå¡££¸£Ò¤Ï£³¥³¡¼¥¹¤«¤éÁ¯¤ä¤«¤Ë¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤ÎÏ¢¾¡¤Ç¡¢Í½ÁªºÇ½ªÆü¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡£·Àï£´¾¡£²Ãå£³ËÜ¤È²÷Ä´¤ËÈô¤Ð¤·¡¢Í½Áª£²°ÌÄÌ²á¡£½®Â¤â¡ÖÎÏ¶¯¤µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÇÈ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤ÎÀû²ó¤¬¤Ç¤¤¿¡£Á´ÂÎÅª¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Æ¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¡×¤ÈÈ´·²¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤À¡£
¡¡£²£°£²£¶Ç¯Á°´ü¾¡Î¨¤Ï£¶¡¦£²£µ¡££²£µÇ¯¸å´ü¤Î£µ¡¦£²£·¤«¤é°ìµ¤¤Ë£±ÅÀ¶á¤¯¥¢¥Ã¥×¡££Â£±¤«¤éÈô¤Óµé¤Ç¤Î£Á£±½é¾º³Ê¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯£²·î¤Ë½é¤á¤ÆÍ¥¾¡Àï¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤ÆÄÌ»»£´Í¥½Ð¡£¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¤Ê¤ë½éÍ¥¾¡¤â°ìµ¤¤Ë¥¯¥ê¥¢¤·¤½¤¦¤ÊÀª¤¤¤À¡£