ÍµÈ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¶þ¿«Åª¡Ê¾Ð¡Ë¡×Â¤Î¥µ¥¤¥º¤¬¡È23cm¡É¤ÈÈ½ÌÀ!?¡Ö»°»ÍÏº¡¦¾®µÜ¤Ë¤â¸«¤é¤ì¤ÆºÇ°¡×
ÍµÈ¹°¹Ô¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¥é¥¸¥ªÀ¸ÊüÁ÷ÈÖÁÈ¡ÖÍµÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAY NIGHT DREAMER¡Ê¥µ¥ó¥É¥ê¡Ë¡× https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=%E6%9C%89%E5%90%89%E5%BC%98%E8%A1%8C%E3%81%AESUNDAY%20NIGHT%20DREAMER¡£11·î¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ï¡¢¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó3¹æ¡¦»³ËÜ¹À»Ê¤È¥¢¥ë¥³¡õ¥Ô¡¼¥¹¡¦¼ò°æ·òÂÀ¤Ç¤¹¡£11·î9Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢ÍµÈ¤Î·¤»ö¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡Àµ³Î¤ÊÂ¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï23cm!?
ÊüÁ÷Æü¤Î11·î9Æü¤¬¡Ö¤¤¤¤·¤¤ÎÆü¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡È·¤¡É¤ÎÏÃÂê¤Ë¡£ÍµÈ¤Ï¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¡Ö1000¡×¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤À¤È¸À¤¤¡¢¡Ö½À¤é¤«¤¯¤Æ¤¹¤´¤¯Íú¤¿´ÃÏ¤¬¤¤¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¢¤ë»¶ÊâÈÖÁÈ¤Ç¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦»°»ÍÏº¤È°ì½ï¤ËÂ¤Î¥µ¥¤¥º¤òÂ¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦µ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¡¢¼«¿È¤Ç¤Ï25.5cm¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¡Ö¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¤µ¤ó¤ÇÂ¤Î¥µ¥¤¥º¤òÂ¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é23cm¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÍ½ÁÛ°Ê¾å¤Ë¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¤³¤Î¹ðÇò¤Ë¡¢»³ËÜ¤Ï¡Ö¤Á¤Ã¤Á¤§¡Á¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¡¢¼ò°æ¤â¡Ö½÷¤Î»Ò¤Î¥µ¥¤¥º¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÍµÈ¤â¡Ö¤½¤ì¤ò¾®µÜ¡Ê¹À¿®¡Ë¤Ë¤â¸«¤é¤ì¤ÆºÇ°¡£º£¤â¤¿¤Þ¤Ë¡ØÂ¤¬23cm¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÂÉý¤ä¹Ã¤Î¹â¤µ¤Ê¤É¤Î´Ø·¸¤Ç¡¢23cm¤Î·¤¤ÏÆþ¤é¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£²áµî¤Ë¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÏÃ¤ò¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç23cm¤Î·¤¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖÃ±½ã¤ËÂ¬¤Ã¤¿¤é¤½¤Î¤¯¤é¤¤¤ÎÄ¹¤µ¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¤µ¤ó¤Ëº¨¤ßÀá¤ò¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤Î·¤¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥·¥å¡¼¥º¤«¤é¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¹¡×¤ÈÍµÈ¡£
»Ò¤É¤â¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤Íú¤¤ä¤¹¤µ¤¬¡¢¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¤Î·¤¤òÁª¤ÓÂ³¤±¤ëÍýÍ³¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¤À¤«¤é¡¢ËÍ¤Ï¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤µ¤ó¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¤µ¤ó¤Ëº¨¤ß¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤¿¤Þ¤¿¤Þ¡Ø23cm¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¶þ¿«Åª¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡¢¤Þ¤À°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÍµÈ¤Ë¡Öµ¤¤Ë¤·¤Æ¤ó¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤È¤¹¤°¤µ¤Þ¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ë»³ËÜ¤Ç¤·¤¿¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§ÍµÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAY NIGHT DREAMER
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÆüÍË 20:00¡Á21:55
ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢¡§TOKYO FM¤ò¤Î¤¾¤¯JFNÁ´¹ñ25¶É¥Í¥Ã¥È
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§ÍµÈ¹°¹Ô
¡Êº¸¤«¤é¡Ë»³ËÜ¹À»Ê¡¦ÍµÈ¹°¹Ô¡¦¼ò°æ·òÂÀ
¢¡Àµ³Î¤ÊÂ¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï23cm!?
ÊüÁ÷Æü¤Î11·î9Æü¤¬¡Ö¤¤¤¤·¤¤ÎÆü¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡È·¤¡É¤ÎÏÃÂê¤Ë¡£ÍµÈ¤Ï¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¡Ö1000¡×¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤À¤È¸À¤¤¡¢¡Ö½À¤é¤«¤¯¤Æ¤¹¤´¤¯Íú¤¿´ÃÏ¤¬¤¤¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¢¤ë»¶ÊâÈÖÁÈ¤Ç¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦»°»ÍÏº¤È°ì½ï¤ËÂ¤Î¥µ¥¤¥º¤òÂ¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦µ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¡¢¼«¿È¤Ç¤Ï25.5cm¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¡Ö¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¤µ¤ó¤ÇÂ¤Î¥µ¥¤¥º¤òÂ¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é23cm¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÍ½ÁÛ°Ê¾å¤Ë¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¤³¤Î¹ðÇò¤Ë¡¢»³ËÜ¤Ï¡Ö¤Á¤Ã¤Á¤§¡Á¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¡¢¼ò°æ¤â¡Ö½÷¤Î»Ò¤Î¥µ¥¤¥º¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÍµÈ¤â¡Ö¤½¤ì¤ò¾®µÜ¡Ê¹À¿®¡Ë¤Ë¤â¸«¤é¤ì¤ÆºÇ°¡£º£¤â¤¿¤Þ¤Ë¡ØÂ¤¬23cm¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÂÉý¤ä¹Ã¤Î¹â¤µ¤Ê¤É¤Î´Ø·¸¤Ç¡¢23cm¤Î·¤¤ÏÆþ¤é¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£²áµî¤Ë¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÏÃ¤ò¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç23cm¤Î·¤¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖÃ±½ã¤ËÂ¬¤Ã¤¿¤é¤½¤Î¤¯¤é¤¤¤ÎÄ¹¤µ¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¤µ¤ó¤Ëº¨¤ßÀá¤ò¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤Î·¤¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥·¥å¡¼¥º¤«¤é¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¹¡×¤ÈÍµÈ¡£
»Ò¤É¤â¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤Íú¤¤ä¤¹¤µ¤¬¡¢¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¤Î·¤¤òÁª¤ÓÂ³¤±¤ëÍýÍ³¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¤À¤«¤é¡¢ËÍ¤Ï¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤µ¤ó¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¤µ¤ó¤Ëº¨¤ß¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤¿¤Þ¤¿¤Þ¡Ø23cm¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¶þ¿«Åª¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡¢¤Þ¤À°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÍµÈ¤Ë¡Öµ¤¤Ë¤·¤Æ¤ó¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤È¤¹¤°¤µ¤Þ¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ë»³ËÜ¤Ç¤·¤¿¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§ÍµÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAY NIGHT DREAMER
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÆüÍË 20:00¡Á21:55
ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢¡§TOKYO FM¤ò¤Î¤¾¤¯JFNÁ´¹ñ25¶É¥Í¥Ã¥È
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§ÍµÈ¹°¹Ô
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://audee.jp/program/show/27400
²»À¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à ¡ÖAuDee¡Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¡¼¡Ë¡×¤Ç¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë²»À¼¤âÇÛ¿®Ãæ¡ª
²»À¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à ¡ÖAuDee¡Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¡¼¡Ë¡×¤Ç¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë²»À¼¤âÇÛ¿®Ãæ¡ª