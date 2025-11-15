ÄëµþÂç¤ÎÆï²¬Í³¹À¤¬£±Ëü£Í¤Çº£µ¨ÆüËÜ¿Í³ØÀ¸ºÇ¹â¤Î£²£·Ê¬£µ£²ÉÃ£°£¹¡¡¡ÖÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ï£²¶è¤Ç¤â£µ¶è¤Ç¤â½àÈ÷¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡ÆüÂÎÂç³ØÄ¹µ÷Î¥¶¥µ»²ñ·ó¥Ë¥Ã¥¿¥¤¥À¥¤¡¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡¦¥²¡¼¥à¥º¤¬£±£µÆü¡¢²£ÉÍ»Ô¤ÎÆüÂÎÂç²£ÉÍ·ò»ÖÂæ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Î¦¾å¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò£±Ëü¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÄëµþÂç¤ÎÆï²¬Í³¹À¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬º£µ¨ÆüËÜ¿Í³ØÀ¸ºÇ¹â¤Î£²£·Ê¬£µ£²ÉÃ£°£¹¤ÇÆüËÜ¿Í¥È¥Ã¥×¤Î£¶°Ì¤È¹¥Áö¤·¤¿¡£ºòÇ¯¡¢»³ÃæÇîÀ¸¡Ê¸½Âçºå¥¬¥¹¡Ë¤¬¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿£²£¸Ê¬£´ÉÃ£µ£´¤ÎÄëµþÂçµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÆüËÜ¿Í³ØÀ¸ÎòÂå¤Ç¤â£²£²°Ì¤Î¹¥¥¿¥¤¥à¡£¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï¸Î¾ã¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ÆÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÁö¤Ã¤¿Ãæ¤ÇÌÜÉ¸¤Î£²£·Ê¬Âæ¤ò½Ð¤»¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆï²¬¤ÏÄëµþÂç½é¤Î£²£·Ê¬ÂæÆÍÆþ¤Î²÷µó¤Ë¤âÎäÀÅ¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Æï²¬¤Ï¡¢³ØÀ¸£³Âç±ØÅÁÂè£²Àï¤ÎÁ´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¡Ê£±£±·î£²Æü¡Ë¤Ç¤Ï£²¶è¡Ê£±£±¡¦£±¥¥í¡Ë¤Ç¡¢¶ðÂç¤Îº´Æ£·½ÂÁ¡Ê¸½£´Ç¯¡Ë¤¬£²Ç¯Á°¤Ë¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿£³£±Ê¬£±ÉÃ¤Î¶è´Ö¥¿¥¤µÏ¿¤Ç¶è´Ö¾Þ¡££±£°¿Í¤ò¤´¤Ü¤¦È´¤¤·¤Æ±ØÅÁÎÏ¤âÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Á°²ó¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ï»³¾å¤ê¤Î£µ¶è¤ËÄ©¤ß¡¢¶è´Ö£±£·°Ì¤È¶ìÀï¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ç¤Ï¡¢½ªÈ×¤Ë¡Ö¸ÍÄÍ¤ÎÊÉ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëµÞ¤Ê¾å¤êºä¤¬¤¢¤ë£²¶è½Ð¿Ø¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¡Ö¾å¤êºä¤Ï¶ì¼ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºÇ¸å¤Î¾å¤êºä¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¤¤¡£¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢£²¶è¤Ç¤â£µ¶è¤Ç¤â½àÈ÷¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÎäÀÅ¤ÊÉ½¾ð¤Î¤Þ¤ÞÇ®¤¤»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨½éÀï¤Î½Ð±À±ØÅÁ¤Ï¹ñ³Ø±¡Âç¤¬²÷¾¡¤·¡¢Æ±£²Àï¤ÎÁ´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤Ï¶ðÂç¤¬´°¾¡¤·¤¿¡£ºòµ¨¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤ÏÀÄ³ØÂç¤¬Âç²ñ¿·µÏ¿¤Ç°µ¾¡¡£Ä¾¶á¤Î£³Âç±ØÅÁ¤òÀ©¤·¤¿£³¹»¤È¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÇúÈ¯ÎÏ¤¬¤¢¤ëÃæÂç¤¬Âè£±£°£²²óÈ¢º¬±ØÅÁ¤ÎÍÎÏ¤ÊÍ¥¾¡¸õÊä¤Ëµó¤¬¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥¨¡¼¥¹»³¸ýÃÒµ¬¡Ê£´Ç¯¡Ë¡¢¡Ö»³¤ÎÌ¾ÃµÄå¡×¹©Æ£¿µºî¡Ê£³Ç¯¡Ë¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÎëÌÚÎ°°ý¡Ê¤ë¤¤¡Ë¤òÍÊ¤¹¤ëÁáÂç¤ò´Þ¤á¤Æ¡Ö£´¶¯¡×¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö£µ¶¯¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡ÄëµþÂç¤ÎÃæÌî¹§¹Ô´ÆÆÄ¡Ê£¶£²¡Ë¤Ï¡Ö£µ¶¯Êø¤·¤È¤Ï£µ°Ì¤ËÆþ¤ì¤Ð¤¤¤¤¡¢¤Ç¤Ï¥À¥á¤Ê¤ó¤À¡£¤½¤Î£µ¶¯¤ÏÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²æ¡¹¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£¡Ø¤ä¤ë¤«¡¢¤ä¤é¤Ê¤¤¤«¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ø¤ä¤ë¤«¡¢¤â¤Ã¤È¤ä¤ë¤«¡Ù¤À¡×¤ÈÁª¼ê¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£±ØÅÁ¹ª¼Ô¤ÎÄëµþÂç¤Ï¡¢Æï²¬Í³¹À¤È¤¤¤¦ÀÚ¤ê»¥¤¬ÂæÆ¬¤·¡¢¥À¡¼¥¯¥Û¡¼¥¹°Ê¾å¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£