¡Ú¤¢¤¹¤ÎÅ·µ¤¡Û¹¤¯À²¤ì¤Æ¹Ô³ÚÆüÏÂ
16Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÅ·µ¤
¹¤¯À²¤ì¤Æ¹Ô³ÚÆüÏÂ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÌ³¤Æ»¤Ç¤ÏÍ¼Êý°Ê¹ß¡¢¤Ë¤ï¤«±«¤Î¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡üÀ¾ÆüËÜ¡¦²Æì
¤è¤¯À²¤ì¤Æ±«¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ä«¤Ï10¡îÁ°¸å¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüÃæ¤Ï20¡î¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¯¡¢1Æü¤Î´¨ÃÈº¹¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡üÅìÆüËÜ
±À¤Î¹¤¬¤ë»þ´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Æüº¹¤·¤¬ÆÏ¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ä«¤Ï15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êÎä¤¨¤Æ¡¢Ä¹Ìî¤Ï1¡î¡¢¿·³ã¤ä±§ÅÔµÜ¤Ç4¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÌ¾¸Å²°¤Ç20¡î¡¢´ØÅì¤Ï17¡î¡Á18¡î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡üËÌÆüËÜ
ÅìËÌ¤ÏÀ²¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤êÅ·µ¤²¼¤êºä¡£Í¼Êý°Ê¹ß¤Ï¤Ë¤ï¤«±«¤Î½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÆüÃæ¤Ï15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¤âµ¤²¹¤Î¾å¤¬¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¯¡¢°°Àî¤Ï5¡î¹â¤¤7¡î¡¢½©ÅÄ¤ä»³·Á¡¢Ê¡Åç¤Ç15¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
½µ´ÖÍ½Êó
¡üÂçºå¡ÁÆáÇÆ
ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÏÀ²¤ì¤¬Â³¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤ÏÍè½µÁ°È¾¡¢±«¤äÀã¤Î¹ß¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£17Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢³ÆÃÏ¤ÇÆüÃæ20¡îÁ°¸å¤Þ¤Ç¤¢¤¬¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢18Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ÏÂçÉý¤Ë²¼¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ä»¼è¤Ï18Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ÏºÇ¹âµ¤²¹10¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¡ü¿·³ã¡ÁÌ¾¸Å²°
ËÌÎ¦¤äÄ¹Ìî¤Ç¤Ï18Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á19Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ï±«¤äÀã¤¬¹ß¤ê¡¢»³±è¤¤¤Ç¤ÏÀÑ¤â¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´ØÅì¤äÅì³¤¤ÏÀ²¤ì¤Æ¡¢¶õµ¤¤Î´¥Áç¤¹¤ëÆü¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ä«¤ÏÉ¹¤¬Ä¥¤ëÎä¤¨¹þ¤ß¤È¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤Ï17Æü¡Ê·î¡Ë¡Á19Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÂçÀã¤ä¿áÀã¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£18Æü¡Ê²Ð¡Ë¤È19Æü¡Ê¿å¡Ë¤ÏºÇ¹âµ¤²¹¤¬³ÆÃÏ¤Ç10¡î°Ê²¼¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
