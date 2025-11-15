¸¤»ôµ®¾æ¡¡31ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÊÑ²½¤·¤¿ÉôÊ¬¡Ö½ô¿Ï¤Î·õ¤Î¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤·¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡×
ABC¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÀäÂÐBL¤Ë¤Ê¤ëÀ¤³¦VSÀäÂÐBL¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤ÃË ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡×¡ÊËè½µÆüÍË¿¼Ìë1»þ10Ê¬ÊüÁ÷¡Ë¡£4Ç¯Á°¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¥·¥êー¥º¤â¤Ä¤¤¤ËºÇ½ª¾Ï¡£¼«Ê¬¤¬¡ÈBLÌ¡²è¡É¤ÎÀ¤³¦¤Î½»¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥â¥Ö¤ò±é¤¸¤ë¸¤»ôµ®¾æ¤µ¤ó¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¸åÊÔ¤Ç¤¹¡£4Ç¯Â³¤¤¤¿¥·¥êー¥º¤ò½ª¤¨¤Æ´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ä30ºÐ¤ò±Û¤¨¤ÆÊÑ²½¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤Þ¤¹¡£
――µ×¤·¤Ö¤ê¤Î»£±Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¤ß¤ó¤Ê¥À¥é¥À¥é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤éµ¤Éé¤¤¤â¤Ê¤¯¡£¤¿¤Àº£²ó¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã½ë¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²Æ¤Ë»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Åß¤ÎÀßÄê¤ÎÆü¤â¤¢¤Ã¤Æ¥³ー¥È¤òÃå¤¿¤ê¤·¤Æ¡£´À¤ò¤«¤¤Ê¤¬¤é¤Î»£±Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½ë¤µ¤È¤ÎÀï¤¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¡£
――4Ç¯´Ö¡¢¥â¥Ö¤ò±é¤¸¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥â¥Ö¤Ë¶¦´¶¤¹¤ëÅÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤â¤Î¤òµÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ï¶á¤¤¤«¤â¡£¥â¥Ö¤ÏµÒ´Ñ»ë¤·¤Æ¤½¤¦¤Ç4Ç¯´Ö¡¢¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â»÷¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£©️A/F
――¥â¥Ö¤Ï¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤Ê¤«¤Ê¤«ÁÇÄ¾¤Ë¸À¤¨¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÊÕ¤ê¤â»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ËÍ¤â¤¢¤Þ¤ê¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¸À¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃ¯¤«¤¬¥¤¥ä¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¸À¤¦¤³¤È¤¬ÀµµÁ¤Ê¤Î¤«¤Ê¤É¤ò¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¶ËÎÏ¸À¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç²ò·è¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾éÃÌ¤ò¸À¤¦¤È¤¤âÁê¼ê¤ò¸«¤Þ¤¹¤·¡Ä¡Ä¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ó¤Ç¤â¸À¤¨¤ë´Ø·¸À¤òÃÛ¤±¤¿¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
――4Ç¯´Ö±é¤¸¤Æ¤¤Æ¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÅÀ¤äµÕ¤ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
´ÆÆÄ¤Ë²¿¤«¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤Ë¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÍî¤È¤·¹þ¤ß¤¬Áá¤¯¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤ÎÊý¤Ï¡¢¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ËÇ¼ÆÀ¤¹¤ëºî¶È¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ç¤Ï¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¹¤°Íý²ò¤·¤Æ³ú¤ßºÕ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤º¤Ã¤ÈÆ±¤¸¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤ä¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¡©¤È¤¤¤¦Åú¤¨¤ò½Ð¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç½¤Àµ¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÎ¤è¤ê±éµ»¤Î°ú¤½Ð¤·¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
――¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿±éµ»¤ÎÉý¤ÏÂ¾¤ÎºîÉÊ¤Ç¤â³è¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤½¤ì¤è¤ê¿§¤ó¤ÊºîÉÊ¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥é¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ò¤³¤ÎºîÉÊ¤ÇÈ¯»¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤ÏËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂ©È´¤¤Î¾ì¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£
――¤½¤ó¤ÊÂ©È´¤¤Î¾ì¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï»ÄÇ°¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Þ¤¡»ÅÊý¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤ÈËÍ¤Ï¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤ÇÂ©È´¤¤Î¾ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£´ðËÜ¡¢¥¤¥ó¥É¥¢¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·ë¹½ÅÄ¼Ë¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÎÐ¤äÀÄ¤¤¶õ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤½¤³¤ÇÂç¤¤¯¿¼¸ÆµÛ¤¹¤ë¤Î¤¬ºÇÂç¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹ÊýË¡¤Ç¤¹¡£©️A/F
――6·î¤Ç31ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢30ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÊÑ²½¤·¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
½ô¿Ï¤Î·õ¤Î¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¬¤à¤·¤ã¤é¤µ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¾ï¤ËÆÍ¤ÃÁö¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢30ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ìÅÙÎäÀÅ¤ËÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë»þ´Ö¤âÉ¬Í×¤À¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¡¤³¤ì¤¬¤¤¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£¼«Ê¬¤Î·Ð¸³ÃÍ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤â¹Í¤¨¤ëÎÏ¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤¬Âç¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£©️A/F
――¤½¤ó¤Ê¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ²½¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¸¤»ô¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÀäÂÐBL¡×¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
¥·ー¥º¥ó4¤È¤³¤³¤Þ¤ÇÂ³¤¯¥·¥êー¥º¤â¤Î¤Ë·È¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤êµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¡¢¥·¥êー¥ººîÉÊ¤Ë½Ð±é¤¹¤ëºÝ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¥ó¥¹¤ÇÎ×¤á¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤¢¤ëÄøÅÙ¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò´Þ¤á¤¤¤¤¥á¥ó¥Ðー¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊºîÉÊ¤ò¡¢¤¼¤ÒÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
¡ØÀäÂÐ£Â£Ì¤Ë¤Ê¤ëÀ¤³¦£Ö£ÓÀäÂÐ£Â£Ì¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤ÃË ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡ÙABC¥Æ¥ì¥Ó(´ØÀ¾¥íー¥«¥ë) Ëè½µÆüÍË¿¼Ìë1»þ10Ê¬ÊüÁ÷¡£ABC¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤ÎÊüÁ÷¸å¡¢TVer¤Ë¤Æ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡£FOD¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®¡£