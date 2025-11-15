¡Ú11·î15Æü¤ÎB1·ë²Ì¡ÛÅìÃÏ¶è¤Ï¼ó°Ì¹¶ËÉ¤ËÆ°¤¡ÄËÌ³¤Æ»6Ï¢¾¡¡¢»°±ó¤ÈÀîºê¤Ï¶ìÀïÂ³¤¯
¡¡11·î15Æü¡¢¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2025-26 SEASON¡×B1¥êー¥°ÀïÂè11ÀáGAME1¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÇ®Àï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Æü´Ä¥¢¥êー¥ÊÆÊÌÚ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÅìÃÏ¶è¼ó°Ì¹¶ËÉÀï¤Ï¡¢±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¬84－66¤ÇÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¤Ë¾¡Íø¡£±§ÅÔµÜ¤Ï»î¹ç½øÈ×¤³¤½ÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÅ¸³«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Âè1¥¯¥©ー¥¿ー½ªÈ×¤«¤é27－0¤Î¥Ó¥Ã¥°¥é¥ó¤ò¸«¤»µÕÅ¾¡£ó£À¿»Ê¤ä±óÆ£Í´Î¼¤é¥Ù¥ó¥Á¥á¥ó¥Ðー¤Î³èÌö¤â¸÷¤ê¡¢20ËÜ¤â¤Î¥¿ー¥ó¥ªー¥Ðー¤òÍ¶¤¦·ø¼é¤Ç¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤Î¾¡Íø¤Ç¡¢±§ÅÔµÜ¤ÏÏ¢ÇÔ¥¹¥È¥Ã¥×¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¼ó°Ì¤ÎÀéÍÕJ¤È2¥²ー¥àº¹¤ËµÍ¤á´ó¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅìÃÏ¶è¤Ç¤Ï²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤ë¥ì¥Ð¥ó¥¬ËÌ³¤Æ»¤âÅçº¬¥¹¥µ¥Î¥ª¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ë91－89¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢¼ó°Ì¡¦ÀéÍÕJ¤È2¥²ー¥àº¹¤È¤·¤¿¡£¥¸¥ã¥ê¥ë¡¦¥ª¥«¥Õ¥©ー¤¬ºÇÂ¿20ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¤Û¤«¡¢ÉÙ±Ê·¼À¸¤Ï19ÆÀÅÀ¡¢¥É¥ï¥¤¥È¡¦¥é¥â¥¹¤Ï13ÆÀÅÀ4¥¹¥Æ¥£ー¥ë1¥Ö¥í¥Ã¥¯¤È¹¶¼éÎ¾ÌÌ¤ÇÌöÆ°¡£¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë6Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡À¾ÃÏ¶è¤Ï¼ó°Ì¡¦Ä¹ºê¥ô¥§¥ë¥«¤È2°Ì¡¦Ì¾¸Å²°¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥º¤¬Â·¤Ã¤Æ15¾¡ÌÜ¡Ê2ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¤¿¡£TOYOTA ARENA TOKYO¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤ÀÌ¾¸Å²°D¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¤òÁê¼ê¤ËÂè4¥¯¥©ー¥¿ー¤Ë19－9¤ÈÆÍ¤Êü¤¹²÷¾¡¡£¥Ûー¥à¤ÎÄ¹ºê¤ÏÅª¤ò¹Ê¤é¤»¤Ê¤¤¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç½©ÅÄ¥Îー¥¶¥ó¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥Ä¤Ë21ÅÀº¹¤ò¤Ä¤±¤¿¡£¸åÂ³¤Î¥·ー¥Ûー¥¹»°²Ï¤ÈÎ°µå¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¥ó¥°¥¹¤âÇòÀ±¤ò½Å¤Í11¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¤¬¡¢¤½¤Îº¹¤Ï4¥²ー¥à¡£¡È¼ó°Ì¥°¥ëー¥×¡É¤¬Æ¬°ì¤ÄÈ´¤±¤¿¾õÂÖ¤À¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¤Ç¤Ï¡¢·²ÇÏ¥¯¥ì¥¤¥ó¥µ¥ó¥Àー¥º¤¬7Ï¢¾¡¤È¤·¤Æ11¾¡ÌÜ¡Ê6ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¤¿°ìÊý¤Ç¡¢Àîºê¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥µ¥ó¥Àー¥¹¤Ï7Ï¢ÇÔ¡£»Ø´ø´±¤Î¸òÂå¤â¤¢¤Ã¤¿Àîºê¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç2¾¡15ÇÔ¤ÇÅìÃÏ¶èºÇ²¼°Ì¤ËÄãÌÂ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ûー¥à¤Ç¤Ï³«Ëë¤«¤é9Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»°±ó¥Í¥ª¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢±ÛÃ«¥¢¥ë¥Õ¥¡ー¥º¤È¤Î¥¢¥¦¥§ー¥²ー¥à¤Ë75－83¤ÇÇÔ¤ì10ÇÔÌÜ¡Ê7¾¡¡Ë¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¼çÎÏÁª¼ê¤¬Éé½ýÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«Ê³Æ®¤·¤Æ¤¤¿¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Ì¥ï¥Ð¤â¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Ç·ç¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ì¤·¤¤Âæ½ê»ö¾ð¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡15Æü¤ÎB1»î¹ç·ë²Ì°ìÍ÷¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢¡¢£11·î15Æü¤ÎB1»î¹ç·ë²Ì°ìÍ÷
ÀçÂæ89ERS 49－88 ¹Åç¥É¥é¥´¥ó¥Õ¥é¥¤¥º
±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹ 84－66 ÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä
²£ÉÍ¥Óー¡¦¥³¥ë¥»¥¢ー¥º 89－80 ¼¢²ì¥ì¥¤¥¯¥¹
±ÛÃ«¥¢¥ë¥Õ¥¡ー¥º 83－75 »°±ó¥Í¥ª¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹
¥¢¥ë¥Æ¥£ー¥êÀéÍÕ 86－89 ¥·ー¥Ûー¥¹»°²Ï
¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ 58－79 Ì¾¸Å²°¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥º
Àîºê¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥µ¥ó¥Àー¥¹ 72－77 °ñ¾ë¥í¥Ü¥Ã¥Ä
ÉÙ»³¥°¥é¥¦¥¸ー¥º 97－102 Âçºå¥¨¥ô¥§¥Ã¥µ
Åçº¬¥¹¥µ¥Î¥ª¥Þ¥¸¥Ã¥¯ 89－91 ¥ì¥Ð¥ó¥¬ËÌ³¤Æ»
¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥¤ー¥°¥ë¥¹Ì¾¸Å²° 67－73 ·²ÇÏ¥¯¥ì¥¤¥ó¥µ¥ó¥Àー¥º
¥µ¥ó¥í¥Ã¥«ー¥º½ÂÃ« 70－86 º´²ì¥Ð¥ëー¥Êー¥º
Ä¹ºê¥ô¥§¥ë¥« 91－70 ½©ÅÄ¥Îー¥¶¥ó¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥Ä
Î°µå¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¥ó¥°¥¹ 91－76 µþÅÔ¥Ï¥ó¥Ê¥êー¥º
¡ÚÆ°²è¡Û»î¹ç¥í¥ó¥°¥Ï¥¤¥é¥¤¥È±ÇÁü¡Ä±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹vsÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä