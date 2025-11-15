»Ò°é¤Æ¤¬°ìÃÊÍî¤·¤¿ÅÓÃ¼¡¢70Âå¤ÎµÁÊì¤¬Ç¾¹¼ºÉ¤Ë¡£´Î¿´¤ÎÉ×¤ÎÈ¿±þ¤Ë°¢Á³¡ª¡Ú¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÂÎ¸³µ¡Û
¥Ñ¡¼¥ÈÀè¤Ç¤¤¤¸¤á¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤µ¤ì¤¿!?¡Ö¤â¤¦µö¤µ¤Ê¤¤¡ª¡×50Âå½÷À¤ÏÂÐ·è¤ò·è°Õ¡Ú¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÂÎ¸³µ¡Û
Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢É×ÉØ¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¡¢²Ç¸È¤Î´Ø·¸¡¢¤´¶á½ê¤Å¤¤¢¤¤¡¢²È·×¤Î¤ä¤ê¤¯¤ê¤Ê¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¿Í¤Ë¤ÏÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Ë¤¯¤¤¥â¥ä¥â¥ä¤äÇº¤ß¤¬¤Ä¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ä¤¤¤Ò¤È¤ê¤ÇÊú¤¨¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÃ¯¤â¤¬»÷¤¿¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÆü¾ï¤Î¤ªÇº¤ß¤ä¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤Ê¤É¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÂÎ¸³ÃÌ¤Ç¤¹¡£¡Ö»Ò°é¤Æ¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»Å»ö¤ËÉüµ¢¤·¤è¤¦¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿ÌðÀè¡¢µÁÊì¤¬Ç¾¹¼ºÉ¤ÇÅÝ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£»Ò°é¤Æ¤Î¼¡¤Ï²ð¸î¤«...¤È³Ð¸ç¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´Î¿´¤ÎÉ×¤Ï¤³¤Î»öÂÖ¤òÂ¾¿Í»ö¤Î¤è¤¦¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀµÄ¾¡¢Êò¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂÎ¸³¼Ô¤µ¤ó¡£Î¥º§¤¬Æ¬¤Ë¥Á¥é¤Ä¤¤¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Ì¡²è¡§¤Ê¤ß¤¡¿¸¶°Æ¡§¡ÖËèÆü¤¬È¯¸«¥Í¥Ã¥È¡×¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÂÎ¸³µ