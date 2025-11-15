Íú¤ÂØ¤¨ÍÑ¤Î·¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò´°È÷¤·¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¡£¤³¤ì¡¢½ÐÄ¥¤ä¥¸¥àÄÌ¤¤¤Ë¤¹¤´¤¯ÊØÍø¤À
»Å»ö½ª¤ï¤ê¤Ë¡¢24»þ´Ö±Ä¶È¤Î¥¸¥à¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤«¤éµ¢¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê°ìÈÌÅª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê²ÝÂê¤È¤·¤ÆÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢»Å»öÍÑ¤È¥¸¥àÍÑ¤Î2¤Ä¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÌäÂê¡£
¤½¤ó¤Ê¸½Âå¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¿·¤·¤¤¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¡ÖTOUGH GYM BACKPACK¡×¤¬¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¤ªÆÀ¤Ê³ä°úÈÎÇä¤ò¼Â»ÜÃæ¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö¤â»Ä¤ê¤ï¤º¤«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê»ÅÍÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤Æ¤ª¤µ¤é¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
PC¤«¤é¥¸¥àÍÑ¥·¥å¡¼¥º¡õÃåÂØ¤¨¤âÆþ¤ë
¡ÖTOUGH GYM BACKPACK¡×¤Î³°´Ñ¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Ë¤âÍÏ¤±¹þ¤à¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢ÆâÉô¤Ë¤ÏPC¤äA4¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¥á¥¤¥ó¥¹¥Ú¡¼¥¹¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¥·¥å¡¼¥ºÍÑ¥Ý¥±¥Ã¥È¡Ê28cm¤Þ¤ÇÂÐ±þ¡Ë¤ä¡¢ÃåÂØ¤¨ÍÑ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò³ÎÊÝ¡£
ÆÃ¤Ë¥·¥å¡¼¥º¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÏÄÌµ¤¸ýÉÕ¤¤ÎÆÈÎ©Àß·×¤Ç¡¢Â¾¤Î²ÙÊª¤Ø¤Î±ø¤ì¤ä½¤¤¤Î±Æ¶Á¤òËÉ¤°»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ù¥ë¥È¤äÅ·³¸ÉôÊ¬¤Ë¤â¹©É×
¤Þ¤¿¡¢¡ÖTOUGH GYM BACKPACK¡×¤Î¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ù¥ë¥È¤Ë¤ÏÆÈ¼«¤Î¥«¥à¥í¥Ã¥¯µ¡¹½¤òºÎÍÑ¤·¡¢»ÈÍÑÃæ¤Î¥Ù¥ë¥È¤Î´Ë¤ß¤òËÉ»ß¡£
Å·³¸ÉôÊ¬¤Ë¤ÏYKKÙû¿å¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤òºÎÍÑ¤·¡¢µÞ¤Ê±«¤«¤é²ÙÊª¤ò¼é¤ë¤Ê¤É¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÇÛÎ¸¤µ¤ì¤¿ºî¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ý¡¢¿å¡¢Æü¸÷¤Ë¶¯¤¤¥¿¥ÕÁÇºà
¡ÖTOUGH GYM BACKPACK¡×¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹âÂÑµ×ÁÇºà¡Ö¥Ç¥å¡¼¥í¥ó¡×¤â¡¢¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÁÇºà¤Ï¡¢½ý¤ä¿å¡¢Æü¸÷¤Ë¤è¤ëÎô²½¤Ë¶¯¤¯¡¢Ä¹´ü´Ö¤Î»ÈÍÑ¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¥¿¥Õ¤µ¤ËÆÃÄ¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
CO2ÇÓ½ÐÎÌ¤òÍÞ¤¨¤¿À½Â¤¹©Äø¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ä¶¤Ë¤âÇÛÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉáÃÊ»È¤¤¤«¤é½ÐÄ¥¤Þ¤ÇÂÐ±þ
¥µ¥¤¥ºW32¡ßH43¡ßD16cm¤È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤¬¤é¡¢½½Ê¬¤Ê¼ýÇ¼ÎÏ¤ò³ÎÊÝ¡£Æü¾ï¤ÎÍøÍÑ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½ÐÄ¥¤ä¾®Î¹¹ÔÍÑ¤Î¥Ð¥Ã¥°¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤Ç¤¤ë»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£
»Å»öµ¢¤ê¤Ë¥¸¥à¥ï¡¼¥¯¤â¤³¤Ê¤¹¡¢¸½Âå¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤ËºÇÅ¬¤Ê¡¢¹âµ¡Ç½¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³¤³°»ÈÍÑ¤ÇÊØÍø¤ÊÍ½È÷¤ÎSIM¥«¡¼¥É¤ò¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë°ú¼ê¤ä¡¢Æîµþ¾û¤Ç¥í¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤ÎºÎÍÑ¤Ê¤É¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Êµ¡Ç½¤¬ËþºÜ¤Î¡ÖTOUGH GYM BACKPACK¡×¡£
¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤ªÆÀ¤Ê³ä°úÈÎÇä¤Ï¤â¤¦¤¹¤°½ªÎ»¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯Àè¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
>>¡Ö»Å»ö¤â¥¸¥à¤â¤³¤ì°ì¤Ä¡×±ø¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢½ý¤Ë¤â¶¯¤¤¡£»Å»ö¤È¥¸¥à¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯
