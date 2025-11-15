11·î22Æü(ÅÚ) ¤è¤ë7»þ56Ê¬¤«¤é¤Î¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¥³¥é¤¨¤Æ¡ª¡×¤Ï¿·¥³¡¼¥Ê¡¼¡ª¡ØÆüËÜÁ´¹ñ¡¡Æ»¤Î±ØÅÁ¡ÙÂè2ÃÆ¡ª
¢£¡Ö¿·¥³¡¼¥Ê¡¼ 1230±ØÁ´Æ§ÇË¡ªÆüËÜÁ´¹ñ Æ»¤Î±ØÅÁ¡ª¡×
º£¡¢Æ»¤Î±Ø¤ÏÁ´¹ñ¤Ë1230±Ø¡ª¤½¤³¤Ë¤Ï¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Î¥¢¥Ä¤¤¥â¥Î¤ä¥¢¥Ä¤¤¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡ª¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡ª½ê¤µ¤ó¹Í°Æ¤Î¡ØÆ»¤Î±Ø¥¹¥´¥í¥¯¡Ù¤ò±ØÅÁ¤Ç·Ò¤¤¤Ç¡¢
Á´¹ñ1230±Ø¤òÁ´Æ§ÇË¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÁÔÂç¤Ê´ë²è¤¬»ÏÆ°¡ª
¤½¤Î±É¤¨¤¢¤ëÂè1¶è¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÄACEes(¥¨¥¤¥·¡¼¥º)Éâ½êÈôµ®23ºÐ¡ª
Éâ½ê¤Ë²Ý¤»¤é¤ì¤¿¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Æ»¤Î±Ø¤ÎÄ¾¶á£±¤«·î¤ÎÇä¾å¹â1°Ì¤Î¾¦ÉÊ¤òÃµ¤·¤¢¤Æ¤ë¤³¤È¡ª
¸«»ö1°Ì¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¼¡¤ÎÆ»¤Î±Ø¤Ø¿Ê¤à¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤Î¤À¡ª
Âè2²ó¤ÏÆÊÌÚ¸©¹âº¬ÂôÄ®¤Ë¤¢¤ëÆ»¤Î±Ø¡Ö¤¿¤«¤Í¤¶¤ï ¸µµ¤¤¢¤Ã¤×¤à¤é¡×¡£
70ºÐROCK¤Ê±ØÄ¹¤Ë°ÆÆâ¤µ¤ìÇä¾åNo.1¾¦ÉÊ¤òÃµ¤·²ó¤ëÉâ½ê¡ª
¥ß¥ë¥¯Ì£¡¢¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ªÌ£¤Ê¤É¤ÎÂç¿Íµ¤¥¸¥§¥é¡¼¥È¤ä¤ªÃÍÃÊ160Ëü±ß¤Î²ôº¬¿¢Êª¡¢
Éâ½ê¤¬´°¿©¡¦´°½Á¤·¤¿»°ËçÆù¤È¥½¡¼¥Æù¤¬Æþ¤Ã¤¿²Æì¤½¤Ð¡¢
¹âº¬Âô»º¤ÎºÎ¤ì¤¿¤ÆÌîºÚ¤Æ¤ó¤³À¹¤ê¤ÎÌîºÚÅ·À¹¶¾Çþ¤Ê¤É¡¢Æ»¤Î±Ø¤Ë¤Ï¤¤¤º¤ì¤â°ïÉÊÂ·¤¤¡ª
²Ì¤¿¤·¤ÆÉâ½ê¤Ï¡¢Çä¾åNo.1¾¦ÉÊ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¡¢
¼¡¤ÎÆ»¤Î±Ø¤Ø¥³¥Þ¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤Î¤«¡ª¡©
¢£¡Ö¤º¤ó ÈÓÈøÏÂ¼ù¤¬¹Ô¤¯¡ªÆüËÜÎóÅç¥À¡¼¥Ä¤ÎÎ¹¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×
º£²ó¤ÏÀÄ¿¹¸©¾åËÌ·´Ï»¥ö½êÂ¼¤Ç¥À¡¼¥Ä¤ÎÎ¹¡ª
Â¼¤Î¶á³¤¤Ç¤Ï²Æ¤«¤é½©¤Ë¤«¤±¥¹¥ë¥á¥¤¥«µù¤ÇÆø¤ï¤¤µû²ð¤ÎÊõ¸Ë¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë
ÀÄ¿¹¸©Ï»¥ö½êÂ¼¤ÇÈÓÈøÏÂ¼ù¤¬Â¼¿Í¤ÈÇ®¤¸òÎ®¤ò¸ò¤ï¤¹¡ª
¤µ¤é¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤âÆ»¤Î±Ø¡Ö¤¿¤«¤Í¤¶¤ï ¸µµ¤¤¢¤Ã¤×¤à¤é¡×Çä¾åNo.1¾¦ÉÊ¤òÅö¤Æ¤ë¥¯¥¤¥º¤ËÄ©Àï¡ª
¡ÚMC¡Û½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦º´Æ£ÛÙÎ¤
¡Ú¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¡ÛÉ÷´Ö½Ó²ð¡¦Àî粼ºù¡ÊÇµÌÚºä46¡Ë¡¦¿¼ÅÄÎµÀ¸¡ÊACEes¡Ë¡¦²£ß·²Æ»Ò
¡Ú¥í¥±¥²¥¹¥È¡ÛÉâ½êÈôµ®¡ÊACEes¡Ë¡¦ ÈÓÈøÏÂ¼ù¡Ê¤º¤ó¡Ë¡¦¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó3¹æ
¢¨½çÉÔÆ±