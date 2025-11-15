¡Ö¼«Ê¬¤¬¼õ¤±¤¿Ãæ¤Ç¤Ï°ìÈÖ¡×GK¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¢¾åÅÄåºÀ¤¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ë¾×·â¡Ö¥ß¥µ¥¤¥ë¤ß¤¿¤¤¤ËÈô¤ó¤Ç¤¯¤ë¡×

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ë½é¾·½¸¤µ¤ì¡¢14Æü¤Î¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½Àï¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤«¤éÀï¶·¤ò¸«¼é¤Ã¤¿GK¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡£¡ÖAÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥Ù¥ó¥Á¤ËÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤â¤¹¤´¤¯¹â¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼¡¤Ï»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×¤È»ëÀþ¤ò18Æü¤Î¥Ü¥ê¥Ó¥¢ÂåÉ½Àï¤Ë¸þ¤±¤¿¡£

¡¡¥¬¡¼¥ÊÀï¤ÏGKÁáÀîÍ§´ð¤¬¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿¤¿¤á¡¢¾®µ×ÊÝ¤Î½ÐÈÖ¤ÏË¬¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Âç¤­¤Ê¼ý³Ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¡Ê¥·¥å¡¼¥ÈÎý½¬¡Ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ê¾åÅÄ¡ËåºÀ¤¤¯¤ó¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ÏÊÌ³Ê¤Ç¤·¤¿¡£¥ß¥µ¥¤¥ë¤ß¤¿¤¤¤ËÈô¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤âÆ°¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æ°¤¤¤Æ»ß¤á¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¸ª¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤Î°ÒÎÏ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¡£È¿±þ¤·¤¿»þ¤Ë¤Ï¤â¤¦¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤¬ÍÉ¤ì¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£

¡¡Á°½êÂ°¤Î¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤â³Æ¹ñÂåÉ½Áª¼ê¤¬½¸¤Þ¤ë¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤À¤¬¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤â¤¹¤´¤¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È´¶Ã²¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬¼õ¤±¤¿¥·¥å¡¼¥È¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°ìÈÖ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥·¥å¡¼¥È¤ò»ß¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ø·è°Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£

¡¡¥¬¡¼¥ÊÀï¤Ç¤ÏÆ±¤¸¤¯½é¾·½¸¤ÎËÌÌîñ¥ÂÀ¡¢¸åÆ£·¼²ð¤¬°ìÂ­Àè¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¡£¡ÖÈà¤é¤¬¤¢¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢µÕ¤Ë¤¤¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ë²Ð¤òÅÀ¤±¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤¹¡£

¡¡ÆüËÜÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÌÜ»Ø¤¹¥Ü¥ê¥Ó¥¢Àï¤ÎÉñÂæ¤Ï¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡£¡Ö¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤ÎÌ´¡£AÂåÉ½¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¤ò¹ñÎ©¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£

¼èºà¡¦Ê¸¡á»°ÅçÂçÊå¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥­¥ó¥°ÊÔ½¸Éô¡Ë


¡Ú¥´¡¼¥ëÆ°²è¡ÛÆîÌîÂó¼Â¡õÆ²°ÂÎ§¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¥¬¡¼¥Ê¤ò²¼¤¹