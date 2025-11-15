¡Ö¼«Ê¬¤¬¼õ¤±¤¿Ãæ¤Ç¤Ï°ìÈÖ¡×GK¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¢¾åÅÄåºÀ¤¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ë¾×·â¡Ö¥ß¥µ¥¤¥ë¤ß¤¿¤¤¤ËÈô¤ó¤Ç¤¯¤ë¡×
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ë½é¾·½¸¤µ¤ì¡¢14Æü¤Î¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½Àï¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤«¤éÀï¶·¤ò¸«¼é¤Ã¤¿GK¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡£¡ÖAÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥Ù¥ó¥Á¤ËÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤â¤¹¤´¤¯¹â¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼¡¤Ï»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È»ëÀþ¤ò18Æü¤Î¥Ü¥ê¥Ó¥¢ÂåÉ½Àï¤Ë¸þ¤±¤¿¡£
¡¡¥¬¡¼¥ÊÀï¤ÏGKÁáÀîÍ§´ð¤¬¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿¤¿¤á¡¢¾®µ×ÊÝ¤Î½ÐÈÖ¤ÏË¬¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Âç¤¤Ê¼ý³Ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¡Ê¥·¥å¡¼¥ÈÎý½¬¡Ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ê¾åÅÄ¡ËåºÀ¤¤¯¤ó¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ÏÊÌ³Ê¤Ç¤·¤¿¡£¥ß¥µ¥¤¥ë¤ß¤¿¤¤¤ËÈô¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤âÆ°¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æ°¤¤¤Æ»ß¤á¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¸ª¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤Î°ÒÎÏ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¡£È¿±þ¤·¤¿»þ¤Ë¤Ï¤â¤¦¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤¬ÍÉ¤ì¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡Á°½êÂ°¤Î¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤â³Æ¹ñÂåÉ½Áª¼ê¤¬½¸¤Þ¤ë¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤À¤¬¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤â¤¹¤´¤¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È´¶Ã²¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬¼õ¤±¤¿¥·¥å¡¼¥È¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°ìÈÖ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥·¥å¡¼¥È¤ò»ß¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ø·è°Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥¬¡¼¥ÊÀï¤Ç¤ÏÆ±¤¸¤¯½é¾·½¸¤ÎËÌÌîñ¥ÂÀ¡¢¸åÆ£·¼²ð¤¬°ìÂÀè¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¡£¡ÖÈà¤é¤¬¤¢¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢µÕ¤Ë¤¤¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ë²Ð¤òÅÀ¤±¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤¹¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÌÜ»Ø¤¹¥Ü¥ê¥Ó¥¢Àï¤ÎÉñÂæ¤Ï¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡£¡Ö¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤ÎÌ´¡£AÂåÉ½¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¤ò¹ñÎ©¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á»°ÅçÂçÊå¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥¥ó¥°ÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡¥¬¡¼¥ÊÀï¤ÏGKÁáÀîÍ§´ð¤¬¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿¤¿¤á¡¢¾®µ×ÊÝ¤Î½ÐÈÖ¤ÏË¬¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Âç¤¤Ê¼ý³Ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¡Ê¥·¥å¡¼¥ÈÎý½¬¡Ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ê¾åÅÄ¡ËåºÀ¤¤¯¤ó¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ÏÊÌ³Ê¤Ç¤·¤¿¡£¥ß¥µ¥¤¥ë¤ß¤¿¤¤¤ËÈô¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤âÆ°¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æ°¤¤¤Æ»ß¤á¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¸ª¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤Î°ÒÎÏ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¡£È¿±þ¤·¤¿»þ¤Ë¤Ï¤â¤¦¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤¬ÍÉ¤ì¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¥¬¡¼¥ÊÀï¤Ç¤ÏÆ±¤¸¤¯½é¾·½¸¤ÎËÌÌîñ¥ÂÀ¡¢¸åÆ£·¼²ð¤¬°ìÂÀè¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¡£¡ÖÈà¤é¤¬¤¢¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢µÕ¤Ë¤¤¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ë²Ð¤òÅÀ¤±¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤¹¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÌÜ»Ø¤¹¥Ü¥ê¥Ó¥¢Àï¤ÎÉñÂæ¤Ï¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡£¡Ö¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤ÎÌ´¡£AÂåÉ½¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¤ò¹ñÎ©¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á»°ÅçÂçÊå¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥¥ó¥°ÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ú¥´¡¼¥ëÆ°²è¡ÛÆîÌîÂó¼Â¡õÆ²°ÂÎ§¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¥¬¡¼¥Ê¤ò²¼¤¹
¡Ú¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¡Û— TBS ¥µ¥Ã¥«¡¼ (@TBS_SOCCER) November 14, 2025
🇯🇵 #ÆüËÜ 1-0 #¥¬¡¼¥Ê🇬🇭
Á°È¾16Ê¬#º´Ìî³¤½® ¤«¤é #ÆîÌîÂó¼Â ¤Ø
ÆîÌî¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©⚽️
📺¸½ºß #TBS ·ÏÎó¤ÇÊüÁ÷Ãæ
📱#Tver ¤Ç¤âLIVEÇÛ¿®⚡️️#jfa #daihyo #¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½ pic.twitter.com/5AJluagnkH
¡Ú¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¡Û— TBS ¥µ¥Ã¥«¡¼ (@TBS_SOCCER) November 14, 2025
🇯🇵 #ÆüËÜ 2-0 #¥¬¡¼¥Ê🇬🇭
🕘¸åÈ¾15Ê¬#µ×ÊÝ·ú±Ñ ¤«¤é #Æ²°ÂÎ§ ¤Ø
Æ²°Â¤¬º¸Â¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á🇯🇵2ÅÀÌÜ⚽️⚽️
📺¸½ºß #TBS ·ÏÎó¤ÇÊüÁ÷Ãæ
📱#Tver ¤Ç¤âLIVEÇÛ¿®⚡️#jfa #daihyo #¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½ pic.twitter.com/HN3dBVDwM1